https://ria.ru/20240112/dtp-1921013254.html
В Орле в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек
В Орле в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек - РИА Новости, 12.01.2024
В Орле в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Орле, в результате которого пострадали... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T17:26
2024-01-12T17:26
2024-01-12T17:26
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россия
советский район
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля в Орле, в результате которого пострадали шесть пассажиров, сообщили в пресс-службе областного УМВД РФ. "Сегодня в 13 часов 45 минут в городе Орле на Наугорском шоссе произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля... По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Octavia... не справился с управлением, допустив выезд на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с транспортным средством "ГАЗ", – говорится в сообщении. По данным полиции, в результате ДТП пострадали шесть пассажиров "ГАЗ", в том числе один несовершеннолетний 2014 года рождения, они доставлены в лечебное учреждение на "скорой" с телесными повреждениями различной степени тяжести. В прокуратуре региона отметили, что для координации действий правоохранительных органов на место выехал прокурор Советского района Орла. "Прокуратурой проверяется соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок", – уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20240112/voditel-1921000375.html
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орел, россия, советский район, происшествия
Орел, Россия, Советский район, Происшествия
В Орле в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек
УМВД: в Орле пострадали в ДТП шесть пассажиров маршрутки