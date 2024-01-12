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ВСУ применили беспилотник при обстреле поселка Гольмовский - РИА Новости, 12.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 12.01.2024 (обновлено: 11:11 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/donbass-1920883629.html
ВСУ применили беспилотник при обстреле поселка Гольмовский
ВСУ применили беспилотник при обстреле поселка Гольмовский - РИА Новости, 12.01.2024
ВСУ применили беспилотник при обстреле поселка Гольмовский
Украинские войска применили беспилотник-камикадзе при обстреле поселка Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:10
2024-01-12T11:11
специальная военная операция на украине
гольмовский
украина
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска применили беспилотник-камикадзе при обстреле поселка Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Гольмовский: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20240112/dnr-1920867274.html
гольмовский
украина
донецкая народная республика
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гольмовский, украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
ВСУ применили беспилотник при обстреле поселка Гольмовский

ВСУ применили беспилотник-камикадзе при обстреле поселка Гольмовский в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке
Последствия обстрела в Горловке - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска применили беспилотник-камикадзе при обстреле поселка Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Гольмовский: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства.
Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
В ДНР три человека пострадали при обстреле
10:14
 
Специальная военная операция на УкраинеГольмовскийУкраинаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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