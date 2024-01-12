https://ria.ru/20240112/donbass-1920883629.html

ВСУ применили беспилотник при обстреле поселка Гольмовский

ВСУ применили беспилотник при обстреле поселка Гольмовский - РИА Новости, 12.01.2024

ВСУ применили беспилотник при обстреле поселка Гольмовский

Украинские войска применили беспилотник-камикадзе при обстреле поселка Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:10

2024-01-12T11:10

2024-01-12T11:11

специальная военная операция на украине

гольмовский

украина

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Украинские войска применили беспилотник-камикадзе при обстреле поселка Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 – населенный пункт Гольмовский: БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. Поселок городского типа Гольмовский находится в 16 километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20240112/dnr-1920867274.html

гольмовский

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

гольмовский, украина, донецкая народная республика, происшествия