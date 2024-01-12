https://ria.ru/20240112/dokhody-1920903921.html
Стала известна разница в доходах богатейших и беднейших россиян
Стала известна разница в доходах богатейших и беднейших россиян - РИА Новости, 12.01.2024
Стала известна разница в доходах богатейших и беднейших россиян
Разница между доходами богатейших и беднейших семей России в 2022 году сократилась до девяти раз, сообщает РБК со ссылкой на итоги "Выборочного наблюдения... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:38
2024-01-12T12:38
2024-01-12T12:38
россия
владимир путин
рбк (медиагруппа)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Разница между доходами богатейших и беднейших семей России в 2022 году сократилась до девяти раз, сообщает РБК со ссылкой на итоги "Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах" Росстата, подведенных в конце декабря прошлого года."В 2022 году десять процентов наиболее обеспеченных россиян (с самыми высокими денежными доходами) имели в среднем 101,2 тысячи рублей дохода в месяц, в то время как у такой же доли жителей страны с самыми низкими доходами этот показатель составлял 11,1 тысячи (разница — 9,1 раза)", — отметили в статье.В докладе ведомства речь идет о среднемесячном доходе одного члена домохозяйства, говорится в материале. В 2021 году подобное соотношение составляло 10,3 раза, подчеркнули в публикации. Согласно приведенным данным, для десяти процентов богатейших семей трудовая деятельность приносит 91 процент дохода, а для беднейших – 56,9 процента.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты в стране по итогам года выросли примерно на восемь процентов.
https://ria.ru/20240105/professii-1919763102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, рбк (медиагруппа), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Стала известна разница в доходах богатейших и беднейших россиян
Росстат: разница в доходах 10% богатейших и беднейших семей сократилась до 9 раз
МОСКВА, 12 янв
— РИА Новости.
Разница между доходами богатейших и беднейших семей России в 2022 году сократилась до девяти раз, сообщает РБК
со ссылкой на итоги "Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах" Росстата, подведенных в конце декабря прошлого года.
"В 2022 году десять процентов наиболее обеспеченных россиян (с самыми высокими денежными доходами) имели в среднем 101,2 тысячи рублей дохода в месяц, в то время как у такой же доли жителей страны с самыми низкими доходами этот показатель составлял 11,1 тысячи (разница — 9,1 раза)", — отметили в статье.
В докладе ведомства речь идет о среднемесячном доходе одного члена домохозяйства, говорится в материале. В 2021 году подобное соотношение составляло 10,3 раза, подчеркнули в публикации. Согласно приведенным данным, для десяти процентов богатейших семей трудовая деятельность приносит 91 процент дохода, а для беднейших – 56,9 процента.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин
заявил, что реальные зарплаты в стране по итогам года выросли примерно на восемь процентов.
Эксперты назвали профессии, которые будут популярными в 2024 году