https://ria.ru/20240112/dokhody-1920903921.html

Стала известна разница в доходах богатейших и беднейших россиян

Стала известна разница в доходах богатейших и беднейших россиян - РИА Новости, 12.01.2024

Стала известна разница в доходах богатейших и беднейших россиян

Разница между доходами богатейших и беднейших семей России в 2022 году сократилась до девяти раз, сообщает РБК со ссылкой на итоги "Выборочного наблюдения... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:38

2024-01-12T12:38

2024-01-12T12:38

россия

владимир путин

рбк (медиагруппа)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Разница между доходами богатейших и беднейших семей России в 2022 году сократилась до девяти раз, сообщает РБК со ссылкой на итоги "Выборочного наблюдения доходов населения и участия в социальных программах" Росстата, подведенных в конце декабря прошлого года."В 2022 году десять процентов наиболее обеспеченных россиян (с самыми высокими денежными доходами) имели в среднем 101,2 тысячи рублей дохода в месяц, в то время как у такой же доли жителей страны с самыми низкими доходами этот показатель составлял 11,1 тысячи (разница — 9,1 раза)", — отметили в статье.В докладе ведомства речь идет о среднемесячном доходе одного члена домохозяйства, говорится в материале. В 2021 году подобное соотношение составляло 10,3 раза, подчеркнули в публикации. Согласно приведенным данным, для десяти процентов богатейших семей трудовая деятельность приносит 91 процент дохода, а для беднейших – 56,9 процента.В декабре прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты в стране по итогам года выросли примерно на восемь процентов.

https://ria.ru/20240105/professii-1919763102.html

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россия, владимир путин, рбк (медиагруппа), федеральная служба государственной статистики (росстат)