https://ria.ru/20240112/dogovor-1921031313.html

Британия обязалась поддерживать Украину в течение десяти лет

Британия обязалась поддерживать Украину в течение десяти лет - РИА Новости, 12.01.2024

Британия обязалась поддерживать Украину в течение десяти лет

Премьер-министр Великобритании и Владимир Зеленский подписали в Киеве новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на десять лет, следует из... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T18:34

2024-01-12T18:34

2024-01-12T21:08

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании и Владимир Зеленский подписали в Киеве новый договор о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на десять лет, следует из текста соглашения, опубликованного на сайте британского правительства."Это соглашение действует десять лет со дня его подписания. <...> Великобритания продолжит поддержку Украины в течение десятилетнего срока этого соглашения", — сказано в документе.Договор предусматривает три основных вида гарантий безопасности со стороны Лондона: Сотрудничество в оборонеСоглашение, в частности, предусматривает сотрудничество в военной сфере. Лондон будет предоставлять Киеву долгосрочные консультации и поддержку по оборонному управлению и политике. Кроме того, Великобритания окажет помощь в развитии современной армии, оперативно совместимой с НАТО, а также украинского оборонного сектора.Вместе с этим Лондон намерен внести вклад в укрепление военного потенциала Киева путем "продолжительного предоставления помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования". В приоритете — артиллерия ПВО, дальнобойная огневая мощь, бронетехника и "другие необходимые ключевые возможности, такие как боевая авиация". Великобритания также планирует "побуждать свою оборонную промышленность работать с Киевом" для поддержки локализации ремонта, обслуживания и производства ее оборонной продукции на Украине.В случае "будущего вооруженного нападения России на Украину" обе страны в течение 24 часов проведут консультации для определения мер противодействия. Британия при этом предоставит Киеву военную и экономическую поддержку, а также введет экономические и другие меры в отношении Москвы.Невоенная сфераСотрудничество также предусмотрено и в сфере "невоенной безопасности". Британия обязуется оказывать Украине помощь в развитии экономики, защите критически важной инфраструктуры, борьбе с кибератаками и дезинформацией и восстановлении страны после конфликта.Лондон также подтвердил намерение сохранять активы Москвы замороженными до выплаты Киеву компенсаций и использовать "все законные пути" для перенаправления этих средств на восстановление Украины. Кроме того, Британия планирует продолжать введение санкций против секторов российской экономики и лиц из России. В рамках соглашения Лондон и Киев будут обмениваться информацией по актуальным основаниям для ограничительных мер и другими сведениями.Обязательства КиеваДоговор также предполагает выполнение ряда обязательств со стороны Украины. Киев должен продолжать бороться с коррупцией, осуществлять институциональную реформу управления, проводить реформы в секторах обороны и безопасности и модернизировать экономику.В июле на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Киева. Но упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.По информации издания Financial Times, гарантии безопасности для постсоветской республики могут оформить как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и другими странами о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении солдат.Москва не раз подчеркивала, что западная военная помощь ВСУ ничего не меняет на поле боя и только затягивает конфликт.

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

https://ria.ru/20240101/konflikt-1919374649.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

https://ria.ru/20240112/prekraschenie-1920831872.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, киев, великобритания, владимир зеленский, риши сунак, нато, лондон