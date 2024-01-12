https://ria.ru/20240112/diplomatiya-1920865785.html

МИД России осудил удары США по Йемену

МИД России осудил удары США по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024

МИД России осудил удары США по Йемену

Удары США по Йемену - это очередной пример извращения резолюций Совета безопасности ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T09:56

2024-01-12T09:56

2024-01-12T10:01

в мире

россия

сша

оон

военная операция сша и британии в йемене

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Удары США по Йемену - это очередной пример извращения резолюций Совета безопасности ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram канале."Авиаудары США по Йемену - очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей", - написала она.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, те заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждали, что им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Как позже сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.

https://ria.ru/20240112/yemen-1920842329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, оон, военная операция сша и британии в йемене