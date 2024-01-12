Рейтинг@Mail.ru
Лондон объяснил участие в нанесении ударов по объектам хуситов - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 12.01.2024 (обновлено: 10:53 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/britaniya-1920873821.html
Лондон объяснил участие в нанесении ударов по объектам хуситов
Лондон объяснил участие в нанесении ударов по объектам хуситов - РИА Новости, 12.01.2024
Лондон объяснил участие в нанесении ударов по объектам хуситов
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна приняла участие в совместном с США нанесении ударов по объектам правящего на севере и в... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:47
2024-01-12T10:53
в мире
лондон
красное море
военная операция сша и британии в йемене
йемен
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920875524_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c1a62add35ad9c563203b46124d9d20.jpg
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна приняла участие в совместном с США нанесении ударов по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, "Ансар Алла" (хуситов) для обеспечения безопасности своих судов и свободы судоходства в Красном море."Соединенное Королевство и США нанесли прицельные удары по военным объектам хуситов в Йемене. Безопасность британских судов и свобода судоходства по Красному морю имеют первостепенное значение, и именно поэтому мы действуем", - написал глава британского МИД на своей странице в соцсети Х.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, те заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждали, что им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Как позже сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920868428.html
лондон
красное море
йемен
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене
2024-01-12T10:47
true
PT0M20S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920875524_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d4540ea7a46c8f88b3f057cf1f1248a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лондон, красное море, военная операция сша и британии в йемене, йемен, сша
В мире, Лондон, Красное море, Военная операция США и Британии в Йемене, Йемен, США
Лондон объяснил участие в нанесении ударов по объектам хуситов

МИД Британии: Лондон нанес удары по объектам хуситов для безопасного судоходства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна приняла участие в совместном с США нанесении ударов по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, "Ансар Алла" (хуситов) для обеспечения безопасности своих судов и свободы судоходства в Красном море.
"Соединенное Королевство и США нанесли прицельные удары по военным объектам хуситов в Йемене. Безопасность британских судов и свобода судоходства по Красному морю имеют первостепенное значение, и именно поэтому мы действуем", - написал глава британского МИД на своей странице в соцсети Х.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты
08:00
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, те заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждали, что им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Как позже сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.
Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.
В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.
Хуситы во время марша солидарности с палестинским народом в столице Йемена Сане - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Хуситы назвали удары США и Британии по Йемену преднамеренной агрессией
10:24
 
В миреЛондонКрасное мореВоенная операция США и Британии в ЙеменеЙеменСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала