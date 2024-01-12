https://ria.ru/20240112/britaniya-1920873821.html

Лондон объяснил участие в нанесении ударов по объектам хуситов

Лондон объяснил участие в нанесении ударов по объектам хуситов - РИА Новости, 12.01.2024

Лондон объяснил участие в нанесении ударов по объектам хуситов

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна приняла участие в совместном с США нанесении ударов по объектам правящего на севере и в... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:47

2024-01-12T10:47

2024-01-12T10:53

в мире

лондон

красное море

военная операция сша и британии в йемене

йемен

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920875524_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4c1a62add35ad9c563203b46124d9d20.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что страна приняла участие в совместном с США нанесении ударов по объектам правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения, поддерживаемого Ираном, "Ансар Алла" (хуситов) для обеспечения безопасности своих судов и свободы судоходства в Красном море."Соединенное Королевство и США нанесли прицельные удары по военным объектам хуситов в Йемене. Безопасность британских судов и свобода судоходства по Красному морю имеют первостепенное значение, и именно поэтому мы действуем", - написал глава британского МИД на своей странице в соцсети Х.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли авиаудары по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Пентагон подтвердил агентству, что США в координации с партнерами нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, те заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждали, что им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. Как позже сообщил командующий военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС США нанесли удары по более чем 60 объектам хуситов, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем. Он утверждал, что в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, а 9 января движение предприняло крупнейшую атаку против американских военных кораблей. В конце декабря американцы нанесли удар по трем катерам с военными силами хуситов, в результате чего погибли десять человек.В Йемене с 2014 года идет вооруженное противостояние между захватившими власть в столице Сане повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) и войсками на стороне международно признанного правительства при поддержке арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. На фоне этого конфликта на юге страны окрепли сепаратистские движения, которые пользуются поддержкой ОАЭ и выступают за отделение южных провинций Йемена для создания независимого государства.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1920868428.html

лондон

красное море

йемен

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене Высокоточные удары британских ВВС по объектам хуситов в Йемене 2024-01-12T10:47 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лондон, красное море, военная операция сша и британии в йемене, йемен, сша