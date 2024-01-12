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"Совсем обезумели". Ход США против России вызвал шок в Сети - РИА Новости, 12.01.2024
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14:34 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/bezumie-1920942364.html
"Совсем обезумели". Ход США против России вызвал шок в Сети
"Совсем обезумели". Ход США против России вызвал шок в Сети - РИА Новости, 12.01.2024
"Совсем обезумели". Ход США против России вызвал шок в Сети
Читатели Haber7 раскритиковали Белый дом за поддержку законопроекта, который позволит Западу украсть замороженные российские активы. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T14:34
2024-01-12T14:34
россия
сша
джо байден
евросоюз
g7
euroclear
политика
украина
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали Белый дом за поддержку законопроекта, который позволит Западу украсть замороженные российские активы.Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщил, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов России и намерена координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к Соединенным Штатам со стороны зарубежных инвесторов.&quot;Совсем уже обезумели. Конфискуют собственность людей и стран! Отныне никакого доверия к ним в торговле не останется. Как вы можете им доверять?&quot; — пожаловался один из читателей."Запад – это всегда воры, колонизаторы, дикари. Сейчас они налетели на российские деньги, но на этот раз маразматик, судя по всему, не сможет достичь своей цели", — написал второй.&quot;Байден такой смелый? Путин отправит тебя на Марс&quot;, — прокомментировал третий."Я никогда не покупал американские напитки, телефоны и прочее и не буду. Не собираюсь помогать им зарабатывать деньги", — отметил пользователь."Это янки, это воры, в бандитизме и грабительстве они не знают границ", — подытожили читатели.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240112/provaly-1920939271.html
https://ria.ru/20240112/konfiskatsiya-1920909043.html
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россия, сша, джо байден, евросоюз, g7, euroclear, политика, украина
Россия, США, Джо Байден, Евросоюз, G7, Euroclear, Политика, Украина
"Совсем обезумели". Ход США против России вызвал шок в Сети

Читатели Haber7 раскритиковали США за планы украсть российские активы

© AFP 2024 / Nicholas KammЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AFP 2024 / Nicholas Kamm
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Читатели Haber7 раскритиковали Белый дом за поддержку законопроекта, который позволит Западу украсть замороженные российские активы.
Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщил, что администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о конфискации замороженных активов России и намерена координировать действия с другими странами G7, чтобы, в частности, снизить риск подрыва доверия к Соединенным Штатам со стороны зарубежных инвесторов.
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Вчера, 14:23
«

"Совсем уже обезумели. Конфискуют собственность людей и стран! Отныне никакого доверия к ним в торговле не останется. Как вы можете им доверять?" — пожаловался один из читателей.

"Запад – это всегда воры, колонизаторы, дикари. Сейчас они налетели на российские деньги, но на этот раз маразматик, судя по всему, не сможет достичь своей цели", — написал второй.
«

"Байден такой смелый? Путин отправит тебя на Марс", — прокомментировал третий.

"Я никогда не покупал американские напитки, телефоны и прочее и не буду. Не собираюсь помогать им зарабатывать деньги", — отметил пользователь.
"Это янки, это воры, в бандитизме и грабительстве они не знают границ", — подытожили читатели.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД России называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Россия пообещала США болезненные меры в случае конфискации активов
Вчера, 12:57
 
РоссияСШАДжо БайденЕвросоюзG7EuroclearПолитикаУкраина
 
 
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