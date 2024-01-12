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В Папуа — Новой Гвинее выросло число жертв беспорядков - РИА Новости, 12.01.2024
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11:07 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/besporyadki-1920882641.html
В Папуа — Новой Гвинее выросло число жертв беспорядков
В Папуа — Новой Гвинее выросло число жертв беспорядков - РИА Новости, 12.01.2024
В Папуа — Новой Гвинее выросло число жертв беспорядков
Число погибших во время беспорядков в Папуа - Новой Гвинее достигло 22 после того, как в пятницу останки шестерых человек были найдены в развалинах сгоревших... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T11:07
2024-01-12T11:07
в мире
папуа-новая гвинея
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число погибших во время беспорядков в Папуа - Новой Гвинее достигло 22 после того, как в пятницу останки шестерых человек были найдены в развалинах сгоревших магазинов в столице страны Порт-Морсби, передал австралийский телеканал ABC. По его данным, в целом 15 человек погибли в Порт-Морсби, еще семеро - в Лае, втором по величине городе Папуа - Новой Гвинеи. Ранее сообщалось о гибели 16 местных жителей во время погромов, которые вспыхнули в среду вслед за забастовкой сотрудников правоохранительных органов и исправительных заведений, требовавших повышения зарплат. Они не вышли на работу, и в стране воцарились беззаконие и насилие. Накануне в стране было введено чрезвычайное положение на две недели, для восстановления порядка задействовано около тысячи военнослужащих. Как сообщает ABC, премьер страны Джеймс Марапе заявил, что в беспорядках прослеживаются признаки "организованных поджогов" при содействии "некоторых ненадежных элементов в полиции". При этом он не исключил причастности и некоторых политиков к происшедшему. "В течение 14 дней полное расследование будет завершено", - пообещал Марапе, пригрозив административными и уголовными наказаниями виновных. Ранее Марапе заявил об отстранении от должностей шефа полиции, а также некоторых чиновников правительства. Посольство России в Индонезии заявило РИА Новости, что оно рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Папуа - Новой Гвинеи до урегулирования беспорядков.
https://ria.ru/20240112/poseschenie-1920851733.html
https://ria.ru/20240111/chp-1920705731.html
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Дарья Буймова
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в мире, папуа-новая гвинея
В мире, Папуа-Новая Гвинея
В Папуа — Новой Гвинее выросло число жертв беспорядков

Число жертв беспорядков в Папуа — Новой Гвинее достигло 22 человек

© AP Photo / Brian KramerПолиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи
Полиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Brian Kramer
Полиция и солдаты Папуа-Новой Гвинеи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число погибших во время беспорядков в Папуа - Новой Гвинее достигло 22 после того, как в пятницу останки шестерых человек были найдены в развалинах сгоревших магазинов в столице страны Порт-Морсби, передал австралийский телеканал ABC.
По его данным, в целом 15 человек погибли в Порт-Морсби, еще семеро - в Лае, втором по величине городе Папуа - Новой Гвинеи.
Последствия беспорядков в Порт - Морсби, Папуа - Новая Гвинея. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Россиян просят воздержаться от посещения Папуа — Новой Гвинеи
07:27
Ранее сообщалось о гибели 16 местных жителей во время погромов, которые вспыхнули в среду вслед за забастовкой сотрудников правоохранительных органов и исправительных заведений, требовавших повышения зарплат. Они не вышли на работу, и в стране воцарились беззаконие и насилие.
Накануне в стране было введено чрезвычайное положение на две недели, для восстановления порядка задействовано около тысячи военнослужащих.
Как сообщает ABC, премьер страны Джеймс Марапе заявил, что в беспорядках прослеживаются признаки "организованных поджогов" при содействии "некоторых ненадежных элементов в полиции". При этом он не исключил причастности и некоторых политиков к происшедшему.
"В течение 14 дней полное расследование будет завершено", - пообещал Марапе, пригрозив административными и уголовными наказаниями виновных.
Ранее Марапе заявил об отстранении от должностей шефа полиции, а также некоторых чиновников правительства.
Посольство России в Индонезии заявило РИА Новости, что оно рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Папуа - Новой Гвинеи до урегулирования беспорядков.
Беспорядки в Папуа — Новой Гвинее - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
В Папуа — Новой Гвинее объявили режим ЧП из-за беспорядков
Вчера, 12:50
 
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