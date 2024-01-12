https://ria.ru/20240112/besporyadki-1920882641.html

В Папуа — Новой Гвинее выросло число жертв беспорядков

В Папуа — Новой Гвинее выросло число жертв беспорядков - РИА Новости, 12.01.2024

В Папуа — Новой Гвинее выросло число жертв беспорядков

Число погибших во время беспорядков в Папуа - Новой Гвинее достигло 22 после того, как в пятницу останки шестерых человек были найдены в развалинах сгоревших... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T11:07

2024-01-12T11:07

2024-01-12T11:07

в мире

папуа-новая гвинея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153314/98/1533149871_0:756:4032:3024_1920x0_80_0_0_462d1ec5b74273cba1715e994815b097.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Число погибших во время беспорядков в Папуа - Новой Гвинее достигло 22 после того, как в пятницу останки шестерых человек были найдены в развалинах сгоревших магазинов в столице страны Порт-Морсби, передал австралийский телеканал ABC. По его данным, в целом 15 человек погибли в Порт-Морсби, еще семеро - в Лае, втором по величине городе Папуа - Новой Гвинеи. Ранее сообщалось о гибели 16 местных жителей во время погромов, которые вспыхнули в среду вслед за забастовкой сотрудников правоохранительных органов и исправительных заведений, требовавших повышения зарплат. Они не вышли на работу, и в стране воцарились беззаконие и насилие. Накануне в стране было введено чрезвычайное положение на две недели, для восстановления порядка задействовано около тысячи военнослужащих. Как сообщает ABC, премьер страны Джеймс Марапе заявил, что в беспорядках прослеживаются признаки "организованных поджогов" при содействии "некоторых ненадежных элементов в полиции". При этом он не исключил причастности и некоторых политиков к происшедшему. "В течение 14 дней полное расследование будет завершено", - пообещал Марапе, пригрозив административными и уголовными наказаниями виновных. Ранее Марапе заявил об отстранении от должностей шефа полиции, а также некоторых чиновников правительства. Посольство России в Индонезии заявило РИА Новости, что оно рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Папуа - Новой Гвинеи до урегулирования беспорядков.

https://ria.ru/20240112/poseschenie-1920851733.html

https://ria.ru/20240111/chp-1920705731.html

папуа-новая гвинея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, папуа-новая гвинея