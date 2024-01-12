https://ria.ru/20240112/belyy-1920910455.html

Сбежавшему из России комику Руслану Белому* запретили выступать в Таиланде

Сбежавшему из России комику Руслану Белому* запретили выступать в Таиланде - РИА Новости, 12.01.2024

Сбежавшему из России комику Руслану Белому* запретили выступать в Таиланде

Стендап-комик Руслан Белый* рассказал в подкасте Сергея Матросова, что в Таиланде отменили два его концерта. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:28

2024-01-12T13:28

2024-01-12T13:28

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Стендап-комик Руслан Белый* рассказал в подкасте Сергея Матросова, что в Таиланде отменили два его концерта."Сейчас мы в Таиланде и сегодня у меня здесь отменили концерт. Причем уже второй: в Патайе и на Пхукете. Нам не присылают никакую бумажку, просто говорят — "не проводите". Я прилетел вчера вечером на другой конец Евразии и только вчера выяснилось, что у меня не будет концерта", — сообщил юморист.Белый* предположил, что запрет связан со его иноагентским статусом."Посыл такой, что таким артистам, как я — особенно иноагентам — желательно, чтобы в таких странах, как Таиланд, не выступать", — предположил комик.После начала СВО Руслан Белый* осудил действия российских властей, и вскоре сбежал из страны вместе с женой. По данным СМИ, сейчас он живет и работает в Испании. В сентябре прошлого года Минюст внес артиста в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он получал иностранное финансирование.* Физические лица, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20231117/komik-1910095050.html

таиланд

пхукет (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

таиланд, пхукет (остров), знаменитости, новости шоу-бизнеса, россия