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Сбежавшему из России комику Руслану Белому* запретили выступать в Таиланде - РИА Новости, 12.01.2024
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Шоубиз
 
13:28 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/belyy-1920910455.html
Сбежавшему из России комику Руслану Белому* запретили выступать в Таиланде
Сбежавшему из России комику Руслану Белому* запретили выступать в Таиланде - РИА Новости, 12.01.2024
Сбежавшему из России комику Руслану Белому* запретили выступать в Таиланде
Стендап-комик Руслан Белый* рассказал в подкасте Сергея Матросова, что в Таиланде отменили два его концерта. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:28
2024-01-12T13:28
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Стендап-комик Руслан Белый* рассказал в подкасте Сергея Матросова, что в Таиланде отменили два его концерта.&quot;Сейчас мы в Таиланде и сегодня у меня здесь отменили концерт. Причем уже второй: в Патайе и на Пхукете. Нам не присылают никакую бумажку, просто говорят — &quot;не проводите&quot;. Я прилетел вчера вечером на другой конец Евразии и только вчера выяснилось, что у меня не будет концерта&quot;, — сообщил юморист.Белый* предположил, что запрет связан со его иноагентским статусом.&quot;Посыл такой, что таким артистам, как я — особенно иноагентам — желательно, чтобы в таких странах, как Таиланд, не выступать&quot;, — предположил комик.После начала СВО Руслан Белый* осудил действия российских властей, и вскоре сбежал из страны вместе с женой. По данным СМИ, сейчас он живет и работает в Испании. В сентябре прошлого года Минюст внес артиста в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он получал иностранное финансирование.* Физические лица, выполняющие функции иноагента.
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таиланд, пхукет (остров), знаменитости, новости шоу-бизнеса, россия
Шоубиз, Таиланд, Пхукет (остров), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Россия
Сбежавшему из России комику Руслану Белому* запретили выступать в Таиланде

У сбежавшего из России комика Руслана Белого* отменили два концерта в Таиланде

© Фото : @ruslan_belyyРуслан Белый*
Руслан Белый* - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Фото : @ruslan_belyy
Руслан Белый*
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв РИА Новости. Стендап-комик Руслан Белый* рассказал в подкасте Сергея Матросова, что в Таиланде отменили два его концерта.
«

"Сейчас мы в Таиланде и сегодня у меня здесь отменили концерт. Причем уже второй: в Патайе и на Пхукете. Нам не присылают никакую бумажку, просто говорят — "не проводите". Я прилетел вчера вечером на другой конец Евразии и только вчера выяснилось, что у меня не будет концерта", — сообщил юморист.

Белый* предположил, что запрет связан со его иноагентским статусом.
«

"Посыл такой, что таким артистам, как я — особенно иноагентам — желательно, чтобы в таких странах, как Таиланд, не выступать", — предположил комик.

После начала СВО Руслан Белый* осудил действия российских властей, и вскоре сбежал из страны вместе с женой. По данным СМИ, сейчас он живет и работает в Испании.
В сентябре прошлого года Минюст внес артиста в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он получал иностранное финансирование.
* Физические лица, выполняющие функции иноагента.
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ШоубизТаиландПхукет (остров)ЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаРоссия
 
 
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