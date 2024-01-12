https://ria.ru/20240112/balabanovo-1921052277.html
В феврале в Балабаново откроется ледовый центр
В феврале в Балабаново откроется ледовый центр - РИА Новости, 12.01.2024
В феврале в Балабаново откроется ледовый центр
Современный ледовый центр откроется в феврале 2024 года в Балабаново Калужской области, сообщил российский фигурист, заслуженный мастер спорта и дважды чемпион... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T20:30
2024-01-12T20:30
2024-01-12T20:31
калужская область
олимпийские игры
калужская область
балабаново
владислав шапша
илья авербух
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Современный ледовый центр откроется в феврале 2024 года в Балабаново Калужской области, сообщил российский фигурист, заслуженный мастер спорта и дважды чемпион мира Илья Авербух. Заявление прозвучало на торжественном открытии Дня Калужской области на международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ. "При поддержке министерства спорта мы проделали колоссальную работу. В ледовом центре будет не только крытый, но и открытый каток для массового катания", - сообщил Авербух. По словам фигуриста, комплекс станет новым центром притяжения в Калужской области. "Я уверен, что в Калужской области вы сумеете воспитать не одно поколение чемпионов", - прокомментировал слова Авербуха губернатор региона Владислав Шапша. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231214/obrascheniya-1915868402.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олимпийские игры, калужская область, балабаново, владислав шапша, илья авербух, выставка-форум "россия"
Калужская область, Олимпийские игры, Калужская область, Балабаново, Владислав Шапша, Илья Авербух, Выставка-форум "Россия"
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Современный ледовый центр откроется в феврале 2024 года в Балабаново Калужской области, сообщил российский фигурист, заслуженный мастер спорта и дважды чемпион мира Илья Авербух.
Заявление прозвучало на торжественном открытии Дня Калужской области на международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ.
«
"При поддержке министерства спорта мы проделали колоссальную работу. В ледовом центре будет не только крытый, но и открытый каток для массового катания", - сообщил Авербух.
По словам фигуриста, комплекс станет новым центром притяжения в Калужской области.
«
"Я уверен, что в Калужской области вы сумеете воспитать не одно поколение чемпионов", - прокомментировал слова Авербуха губернатор региона Владислав Шапша
.
Шапша обещал отработать все обращения калужан, поступившие президенту
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.