https://ria.ru/20240112/balabanovo-1921052277.html

В феврале в Балабаново откроется ледовый центр

В феврале в Балабаново откроется ледовый центр - РИА Новости, 12.01.2024

В феврале в Балабаново откроется ледовый центр

Современный ледовый центр откроется в феврале 2024 года в Балабаново Калужской области, сообщил российский фигурист, заслуженный мастер спорта и дважды чемпион... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T20:30

2024-01-12T20:30

2024-01-12T20:31

калужская область

олимпийские игры

калужская область

балабаново

владислав шапша

илья авербух

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Современный ледовый центр откроется в феврале 2024 года в Балабаново Калужской области, сообщил российский фигурист, заслуженный мастер спорта и дважды чемпион мира Илья Авербух. Заявление прозвучало на торжественном открытии Дня Калужской области на международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ. "При поддержке министерства спорта мы проделали колоссальную работу. В ледовом центре будет не только крытый, но и открытый каток для массового катания", - сообщил Авербух. По словам фигуриста, комплекс станет новым центром притяжения в Калужской области. "Я уверен, что в Калужской области вы сумеете воспитать не одно поколение чемпионов", - прокомментировал слова Авербуха губернатор региона Владислав Шапша. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231214/obrascheniya-1915868402.html

калужская область

балабаново

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Наталья Макарова

олимпийские игры, калужская область, балабаново, владислав шапша, илья авербух, выставка-форум "россия"