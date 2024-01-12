https://ria.ru/20240112/aviaperelety-1920896882.html
Российские авиакомпании в 2023 году увеличили перевозки пассажиров
Российские авиакомпании в 2023 году увеличили перевозки пассажиров - РИА Новости, 12.01.2024
Российские авиакомпании в 2023 году увеличили перевозки пассажиров
Российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 миллионов пассажиров, что выше запланированных показателей и на 10% больше итогов предыдущего года, сообщил... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:08
2024-01-12T12:08
2024-01-12T12:36
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виталий савельев
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 миллионов пассажиров, что выше запланированных показателей и на 10% больше итогов предыдущего года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Виталий Савельев. "По оперативным данным, российские авиакомпании в 2023 году перевезли 105 миллионов пассажиров, что на 2 миллиона пассажиров превышает запланированный показатель. По сравнению с 2022 годом рост перевозок составил более 10%", - сообщил Савельев. В 2022 году авиакомпании РФ перевезли 95,2 миллиона человек. Росавиация прогнозировала пассажиропоток авиакомпаний РФ в 2023 году на уровне 103 миллионов человек. В начале января 2024 года глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщал журналистам, что российские авиакомпании в 2023 году, по предварительным подсчетам, перевезли более 103 миллионов человек.
https://ria.ru/20230921/perelety-1897599349.html
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экономика, россия, виталий савельев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Экономика, Россия, Виталий Савельев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
Российские авиакомпании в 2023 году увеличили перевозки пассажиров
Авиакомпании в России в 2023 году увеличили перевозки пассажиров на 10 процентов