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В России снизились цены на авиаперелет в эконом-классе - РИА Новости, 12.01.2024
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19:13 12.01.2024
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В России снизились цены на авиаперелет в эконом-классе
В России снизились цены на авиаперелет в эконом-классе - РИА Новости, 12.01.2024
В России снизились цены на авиаперелет в эконом-классе
Стоимость полета в эконом-классе по России с 1 по 9 января снизилась в среднем на 5,8%, сообщает Росстат. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:13
2024-01-12T19:13
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России с 1 по 9 января снизилась в среднем на 5,8%, сообщает Росстат. "Стоимость авиаперелета экономическим классом (с 1 по 9 января - ред.) снизилась на 5,8%", - сообщает ведомство. За отчетный период средняя стоимость путевок в санатории выросла на 2,4%, в дома отдыха, пансионаты - на 1,1%. Проживание в гостиницах с четырьмя-пятью заездами подорожало на 0,4%, гостиницах с одной-двумя звездами или в мотелях - на 0,1%, в трехзвездочных отелях - на 0,02%.
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россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
В России снизились цены на авиаперелет в эконом-классе

Росстат: полет эконом-классом с 1 по 9 января подешевел почти на шесть процентов

© Pixabay / StockSnapНа борту самолета
На борту самолета - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Pixabay / StockSnap
На борту самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России с 1 по 9 января снизилась в среднем на 5,8%, сообщает Росстат.
«
"Стоимость авиаперелета экономическим классом (с 1 по 9 января - ред.) снизилась на 5,8%", - сообщает ведомство.
За отчетный период средняя стоимость путевок в санатории выросла на 2,4%, в дома отдыха, пансионаты - на 1,1%. Проживание в гостиницах с четырьмя-пятью заездами подорожало на 0,4%, гостиницах с одной-двумя звездами или в мотелях - на 0,1%, в трехзвездочных отелях - на 0,02%.
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РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
 
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