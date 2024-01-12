https://ria.ru/20240112/aviabilety-1921039694.html

В России снизились цены на авиаперелет в эконом-классе

В России снизились цены на авиаперелет в эконом-классе - РИА Новости, 12.01.2024

В России снизились цены на авиаперелет в эконом-классе

Стоимость полета в эконом-классе по России с 1 по 9 января снизилась в среднем на 5,8%, сообщает Росстат. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T19:13

2024-01-12T19:13

2024-01-12T19:13

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России с 1 по 9 января снизилась в среднем на 5,8%, сообщает Росстат. "Стоимость авиаперелета экономическим классом (с 1 по 9 января - ред.) снизилась на 5,8%", - сообщает ведомство. За отчетный период средняя стоимость путевок в санатории выросла на 2,4%, в дома отдыха, пансионаты - на 1,1%. Проживание в гостиницах с четырьмя-пятью заездами подорожало на 0,4%, гостиницах с одной-двумя звездами или в мотелях - на 0,1%, в трехзвездочных отелях - на 0,02%.

https://ria.ru/20240112/inflyatsiya-1921039058.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика