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В России снизились цены на авиаперелет в эконом-классе
В России снизились цены на авиаперелет в эконом-классе - РИА Новости, 12.01.2024
В России снизились цены на авиаперелет в эконом-классе
Стоимость полета в эконом-классе по России с 1 по 9 января снизилась в среднем на 5,8%, сообщает Росстат. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T19:13
2024-01-12T19:13
2024-01-12T19:13
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Стоимость полета в эконом-классе по России с 1 по 9 января снизилась в среднем на 5,8%, сообщает Росстат. "Стоимость авиаперелета экономическим классом (с 1 по 9 января - ред.) снизилась на 5,8%", - сообщает ведомство. За отчетный период средняя стоимость путевок в санатории выросла на 2,4%, в дома отдыха, пансионаты - на 1,1%. Проживание в гостиницах с четырьмя-пятью заездами подорожало на 0,4%, гостиницах с одной-двумя звездами или в мотелях - на 0,1%, в трехзвездочных отелях - на 0,02%.
https://ria.ru/20240112/inflyatsiya-1921039058.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика
Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Экономика
В России снизились цены на авиаперелет в эконом-классе
Росстат: полет эконом-классом с 1 по 9 января подешевел почти на шесть процентов