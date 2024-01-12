https://ria.ru/20240112/auktsion-1921062373.html

Найденные в мусоре сценарии сериала "Друзья" проданы на аукционе

Найденные в мусоре сценарии сериала "Друзья" проданы на аукционе - РИА Новости, 12.01.2024

Найденные в мусоре сценарии сериала "Друзья" проданы на аукционе

Сценарии к двум сериям сериала "Друзья", найденные в мусоре 25 лет назад, проданы на аукционе более чем за 22 тысячи фунтов стерлингов, сообщил аукционный дом... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T21:46

2024-01-12T21:46

2024-01-12T23:19

лондон

сша

великобритания

мэттью перри

дженнифер энистон

лиза кудроу

культура

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Сценарии к двум сериям сериала "Друзья", найденные в мусоре 25 лет назад, проданы на аукционе более чем за 22 тысячи фунтов стерлингов, сообщил аукционный дом Hansons. По информации аукционного дома, сценарии первоначально оценивались в 600-800 фунтов стерлингов, однако цена сразу взлетела, когда аукционный дом получил 219 заявок со всего мира, в том числе из США, Великобритании, Австралии, Германии, Испании, Украины, ОАЭ и Швейцарии. "Молоток опустили на цене 22 тысячи фунтов. Общая сумма, которую заплатил иностранный онлайн-покупатель, составила 28 864 фунта (с налогами и сборами)", - говорится на сайте Hansons. Сценарии серий с названиями "Эпизод со свадьбой Росса I" и "Эпизод со свадьбой Росса II" должны были быть уничтожены после завершения съемок эпизодов в Лондоне в 1998 году, но бывшая сотрудница студии в Лондоне случайно нашла их и забрала себе. Сериал "Друзья" вышел в эфир в 1994 году, став впоследствии культовым. В сериале снимались актеры Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан, Дэвид Швиммер. Сериал был закрыт в 2004 году после выпуска 10 успешных сезонов.

https://ria.ru/20231224/vizitka-1917813488.html

https://ria.ru/20231112/menyu-1909015779.html

лондон

сша

великобритания

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лондон, сша, великобритания, мэттью перри, дженнифер энистон, лиза кудроу