https://ria.ru/20240112/attal-1920898375.html

Менее половины французов поддерживают нового премьера Атталя, показал опрос

Менее половины французов поддерживают нового премьера Атталя, показал опрос - РИА Новости, 12.01.2024

Менее половины французов поддерживают нового премьера Атталя, показал опрос

Менее 50% граждан Франции положительно оценили для страны назначение нового премьер-министра Габриэля Атталя, следует из результатов опроса, проведенного... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:16

2024-01-12T12:16

2024-01-12T12:17

в мире

франция

габриэль атталь

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ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Менее 50% граждан Франции положительно оценили для страны назначение нового премьер-министра Габриэля Атталя, следует из результатов опроса, проведенного институтом Elabe для телеканала BFMTV. В понедельник занимавшая кресло премьера с мая 2022 года Элизабет Борн подала в отставку. Во вторник Елисейский дворец подтвердил назначение министра образования, 34-летнего Габриэля Атталя, на должность главы кабмина. Он стал самым молодым премьер-министром в истории Пятой республики. "Четыре из десяти французов считают, что назначение нового премьер-министра - "хорошая вещь для страны", - передает канал, со ссылкой на результаты исследования. Уточняется, что 30% оценивают новое назначение "довольно" положительно, а 11% - "очень" положительно. При этом 31% опрошенных не высказали мнения по поводу назначения нового главы кабмина. Для сравнения приводятся результаты схожего опроса по поводу назначения Борн премьером в мае 2022 года - тогда 36% опрошенных посчитали ее назначение "хорошим событием для страны". Большинство французов (63%) полагают, что нынешняя смена премьера ничего не изменит в проводимой президентом Франции Эммануэлем Макроном политике, а 61% полагают, что передача поста премьера Атталю "не ознаменует никаких изменений в стиле или методах" проводимой политики. Как пишет канал со ссылкой на результаты опроса, французы не видят минусов в возрасте Атталя, кроме того, 31% считают, что его относительная молодость является "скорее, преимуществом". Опрос был проведен 10-11 января по репрезентативной выборке среди 1001 француза старше 18 лет.

https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

https://ria.ru/20240111/frantsiya-1920821280.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, габриэль атталь