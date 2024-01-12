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Менее половины французов поддерживают нового премьера Атталя, показал опрос - РИА Новости, 12.01.2024
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12:16 12.01.2024 (обновлено: 12:17 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/attal-1920898375.html
Менее половины французов поддерживают нового премьера Атталя, показал опрос
Менее половины французов поддерживают нового премьера Атталя, показал опрос - РИА Новости, 12.01.2024
Менее половины французов поддерживают нового премьера Атталя, показал опрос
Менее 50% граждан Франции положительно оценили для страны назначение нового премьер-министра Габриэля Атталя, следует из результатов опроса, проведенного... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:16
2024-01-12T12:17
в мире
франция
габриэль атталь
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ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Менее 50% граждан Франции положительно оценили для страны назначение нового премьер-министра Габриэля Атталя, следует из результатов опроса, проведенного институтом Elabe для телеканала BFMTV. В понедельник занимавшая кресло премьера с мая 2022 года Элизабет Борн подала в отставку. Во вторник Елисейский дворец подтвердил назначение министра образования, 34-летнего Габриэля Атталя, на должность главы кабмина. Он стал самым молодым премьер-министром в истории Пятой республики. "Четыре из десяти французов считают, что назначение нового премьер-министра - "хорошая вещь для страны", - передает канал, со ссылкой на результаты исследования. Уточняется, что 30% оценивают новое назначение "довольно" положительно, а 11% - "очень" положительно. При этом 31% опрошенных не высказали мнения по поводу назначения нового главы кабмина. Для сравнения приводятся результаты схожего опроса по поводу назначения Борн премьером в мае 2022 года - тогда 36% опрошенных посчитали ее назначение "хорошим событием для страны". Большинство французов (63%) полагают, что нынешняя смена премьера ничего не изменит в проводимой президентом Франции Эммануэлем Макроном политике, а 61% полагают, что передача поста премьера Атталю "не ознаменует никаких изменений в стиле или методах" проводимой политики. Как пишет канал со ссылкой на результаты опроса, французы не видят минусов в возрасте Атталя, кроме того, 31% считают, что его относительная молодость является "скорее, преимуществом". Опрос был проведен 10-11 января по репрезентативной выборке среди 1001 француза старше 18 лет.
https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html
https://ria.ru/20240111/frantsiya-1920821280.html
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в мире, франция, габриэль атталь
В мире, Франция, Габриэль Атталь
Менее половины французов поддерживают нового премьера Атталя, показал опрос

Elabe: около 40% французов считают назначение Атталя премьером благом для страны

© AP Photo / Pool / Ludovic MarinГабриэль Атталь
Габриэль Атталь - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Pool / Ludovic Marin
Габриэль Атталь. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Менее 50% граждан Франции положительно оценили для страны назначение нового премьер-министра Габриэля Атталя, следует из результатов опроса, проведенного институтом Elabe для телеканала BFMTV.
В понедельник занимавшая кресло премьера с мая 2022 года Элизабет Борн подала в отставку. Во вторник Елисейский дворец подтвердил назначение министра образования, 34-летнего Габриэля Атталя, на должность главы кабмина. Он стал самым молодым премьер-министром в истории Пятой республики.
"Четыре из десяти французов считают, что назначение нового премьер-министра - "хорошая вещь для страны", - передает канал, со ссылкой на результаты исследования. Уточняется, что 30% оценивают новое назначение "довольно" положительно, а 11% - "очень" положительно. При этом 31% опрошенных не высказали мнения по поводу назначения нового главы кабмина.
Для сравнения приводятся результаты схожего опроса по поводу назначения Борн премьером в мае 2022 года - тогда 36% опрошенных посчитали ее назначение "хорошим событием для страны".
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Премьер-гомосексуалист должен остановить национальное объединение
11 января, 08:00
Большинство французов (63%) полагают, что нынешняя смена премьера ничего не изменит в проводимой президентом Франции Эммануэлем Макроном политике, а 61% полагают, что передача поста премьера Атталю "не ознаменует никаких изменений в стиле или методах" проводимой политики.
Как пишет канал со ссылкой на результаты опроса, французы не видят минусов в возрасте Атталя, кроме того, 31% считают, что его относительная молодость является "скорее, преимуществом".
Опрос был проведен 10-11 января по репрезентативной выборке среди 1001 француза старше 18 лет.
Глава МИД Франции Стефан Сежурне - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Главой МИД Франции назначили "супруга" нового премьера Атталя
11 января, 21:40
 
В миреФранцияГабриэль Атталь
 
 
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