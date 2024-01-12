Хуситы попытались ответить ракетной атакой на удары США по Йемену
Dryad Global: хуситы предприняли попытку ракетной атаки в ответ на удары США
© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Шиитское движение "Ансар Алла" пыталось провести ракетную атаку в ответ на вчерашние удары США и Великобритании по его позициям в Йемене, сообщила РИА Новости компания Dryad Global, специализирующаяся на вопросах безопасности морских перевозок.
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"Мы подтверждаем одну попытку ракетного удара, которая была предпринята сегодня ранее примерно в 90 милях к востоку от Адена. Мы также в курсе сообщений касательно второй атаки, но не можем их подтвердить", — сказали там.
В Dryad Global добавили, что из-за вчерашних атак на позиции хуситов компания призвала всех своих клиентов избегать Красного моря и Аденского залива в течение как минимум следующих 72 часов.
Собеседник агентства также выразил уверенность, что обстановка в этой местности в ближайшем будущем останется непредсказуемой.
"Мы ожидаем увидеть новые контратаки в этом регионе в ближайшие дни", — подчеркнул он.
Обострение ситуации в Красном море
В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.
В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.
После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".