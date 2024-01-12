https://ria.ru/20240112/ataka-1921064726.html

Хуситы попытались ответить ракетной атакой на удары США по Йемену

Хуситы попытались ответить ракетной атакой на удары США по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024

Хуситы попытались ответить ракетной атакой на удары США по Йемену

Шиитское движение "Ансар Алла" пыталось провести ракетную атаку в ответ на вчерашние удары США и Великобритании по его позициям в Йемене, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T22:15

2024-01-12T22:15

2024-01-12T22:34

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военная операция сша и британии в йемене

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ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Шиитское движение "Ансар Алла" пыталось провести ракетную атаку в ответ на вчерашние удары США и Великобритании по его позициям в Йемене, сообщила РИА Новости компания Dryad Global, специализирующаяся на вопросах безопасности морских перевозок. "Мы подтверждаем одну попытку ракетного удара, которая была предпринята сегодня ранее примерно в 90 милях к востоку от Адена. Мы также в курсе сообщений касательно второй атаки, но не можем их подтвердить", — сказали там.В Dryad Global добавили, что из-за вчерашних атак на позиции хуситов компания призвала всех своих клиентов избегать Красного моря и Аденского залива в течение как минимум следующих 72 часов.Собеседник агентства также выразил уверенность, что обстановка в этой местности в ближайшем будущем останется непредсказуемой. "Мы ожидаем увидеть новые контратаки в этом регионе в ближайшие дни", — подчеркнул он.Обострение ситуации в Красном мореВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".

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https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html

https://ria.ru/20240112/yemen-1921057109.html

https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йемен, сша, великобритания, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене