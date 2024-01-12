Рейтинг@Mail.ru
Хуситы попытались ответить ракетной атакой на удары США по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:15 12.01.2024 (обновлено: 22:34 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/ataka-1921064726.html
Хуситы попытались ответить ракетной атакой на удары США по Йемену
Хуситы попытались ответить ракетной атакой на удары США по Йемену - РИА Новости, 12.01.2024
Хуситы попытались ответить ракетной атакой на удары США по Йемену
Шиитское движение "Ансар Алла" пыталось провести ракетную атаку в ответ на вчерашние удары США и Великобритании по его позициям в Йемене, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T22:15
2024-01-12T22:34
в мире
йемен
сша
великобритания
джо байден
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920866846_64:135:603:438_1920x0_80_0_0_7b79717df9c6dffa7e7b4507957418ea.jpg
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Шиитское движение "Ансар Алла" пыталось провести ракетную атаку в ответ на вчерашние удары США и Великобритании по его позициям в Йемене, сообщила РИА Новости компания Dryad Global, специализирующаяся на вопросах безопасности морских перевозок. &quot;Мы подтверждаем одну попытку ракетного удара, которая была предпринята сегодня ранее примерно в 90 милях к востоку от Адена. Мы также в курсе сообщений касательно второй атаки, но не можем их подтвердить&quot;, — сказали там.В Dryad Global добавили, что из-за вчерашних атак на позиции хуситов компания призвала всех своих клиентов избегать Красного моря и Аденского залива в течение как минимум следующих 72 часов.Собеседник агентства также выразил уверенность, что обстановка в этой местности в ближайшем будущем останется непредсказуемой. "Мы ожидаем увидеть новые контратаки в этом регионе в ближайшие дни", — подчеркнул он.Обострение ситуации в Красном мореВ середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1920981625.html
https://ria.ru/20240112/yemen-1921057109.html
https://ria.ru/20240112/khusity-1920977839.html
йемен
сша
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920866846_0:37:664:534_1920x0_80_0_0_29d43d202412624b04343890fa962446.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, сша, великобритания, джо байден, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Йемен, США, Великобритания, Джо Байден, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Хуситы попытались ответить ракетной атакой на удары США по Йемену

Dryad Global: хуситы предприняли попытку ракетной атаки в ответ на удары США

© Фото из соцсетейАвиаудар западной коалиции по Йемену
Авиаудар западной коалиции по Йемену
© Фото из соцсетей
Авиаудар западной коалиции по Йемену. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. Шиитское движение "Ансар Алла" пыталось провести ракетную атаку в ответ на вчерашние удары США и Великобритании по его позициям в Йемене, сообщила РИА Новости компания Dryad Global, специализирующаяся на вопросах безопасности морских перевозок.
«

"Мы подтверждаем одну попытку ракетного удара, которая была предпринята сегодня ранее примерно в 90 милях к востоку от Адена. Мы также в курсе сообщений касательно второй атаки, но не можем их подтвердить", — сказали там.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль, 10 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты
Вчера, 08:00
В Dryad Global добавили, что из-за вчерашних атак на позиции хуситов компания призвала всех своих клиентов избегать Красного моря и Аденского залива в течение как минимум следующих 72 часов.
Собеседник агентства также выразил уверенность, что обстановка в этой местности в ближайшем будущем останется непредсказуемой.
"Мы ожидаем увидеть новые контратаки в этом регионе в ближайшие дни", — подчеркнул он.

Обострение ситуации в Красном море

В середине ноября шиитское военизированное движение "Ансар Алла" (хуситы), правящее на севере Йемена, в знак поддержки палестинцев в секторе Газа пригрозило атаковать любые связанные с Израилем корабли в Красном море и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Сирийский эксперт рассказал, чего пытаются добиться США от Йемена
Вчера, 16:21
В частности, 19 ноября хуситы захватили танкер Galaxy Leader с 22 членами экипажа, 17 из которых — филиппинцы. В "Ансар Алла" заявили, что судно ходит под флагом Багамских островов и управляется японской компанией, но им владеет крупный израильский бизнесмен, поставляющий автомобили в еврейское государство. Кроме того, хуситы атаковали беспилотниками еще несколько судов.
После действий бойцов йеменского движения некоторые судоходные компании решили приостановить перевозки через Суэцкий канал, а энергетические предприятия BP и Equinor прекратили танкерные перевозки нефтепродуктов по Красному морю.
США, в свою очередь, объявили о совместной с еще десятью странами операции по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" пригрозили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран — участниц этой коалиции. В Красном море произошло несколько столкновений между хуситами и американскими военными.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
Белый дом заявил, что США не заинтересованы в войне в Йемене
Вчера, 21:10
В ночь на пятницу США и Великобритания начали операцию против движения "Ансар Алла", нанеся авиаудары по объектам в четырех провинциях Йемена. Президент Джо Байден назвал ее ответом на угрозу свободе судоходства, не исключив продолжения военных действий.
Как уточнил командующий Военно-воздушными силами в Центральном командовании США Алекс Гринкевич, ВВС Штатов атаковали более чем 60 объектов движения, использовав свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.
Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил, что Штаты и Великобритания нанесли 73 удара по столице Сане и провинциям Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. При атаке погибли пять бойцов движения, еще шесть получили ранения.
Хуситы заявили, что наносят ответные удары по американским и британским военным базам и объектам, а также утверждают, что в результате ракетной атаки им удалось потопить американский военный корабль в Красном море. При этом член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад добавил, что йеменские бойцы ответят на действия Лондона и Вашингтона, которые "пожалеют о своей агрессии".
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Кто такие хуситы и как они захватили власть в Йемене
Вчера, 16:13
 
В миреЙеменСШАВеликобританияДжо БайденАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала