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"Девяносто процентов": в Германии рассказали о катастрофе ВСУ на фронте - РИА Новости, 12.01.2024
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12:48 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/artilleriya-1920907253.html
"Девяносто процентов": в Германии рассказали о катастрофе ВСУ на фронте
"Девяносто процентов": в Германии рассказали о катастрофе ВСУ на фронте - РИА Новости, 12.01.2024
"Девяносто процентов": в Германии рассказали о катастрофе ВСУ на фронте
Вооруженные силы Украины сократили применение артиллерии на 90 процентов по сравнению с летними показателями, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:48
2024-01-12T12:48
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины сократили применение артиллерии на 90 процентов по сравнению с летними показателями, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке."ВСУ пришлось сократить частоту артиллерийских выстрелов на 90 процентов по сравнению с летом из-за нехватки боеприпасов", — отметил он.Шмидтке также подчеркнул, что в конце прошлого года Германия передала Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов, а в текущем году страна поставит еще больше боеприпасов, однако всего этого недостаточно."Если исходить из того, что украинцам нужно минимум от двух до пяти тысяч выстрелов в день, чтобы остановить продвижение русских вперед, это (поставки из Германии. – Прим. ред.) капля в море", — резюмировал эксперт.В декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.
https://ria.ru/20240112/sredstva-1920876590.html
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в мире, германия, украина, киев, welt, вооруженные силы украины
В мире, Германия, Украина, Киев, Welt, Вооруженные силы Украины
"Девяносто процентов": в Германии рассказали о катастрофе ВСУ на фронте

Welt: частота артиллерийских выстрелов в ВСУ снизилась на 90 процентов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом
Украинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий рядом с Антоновским мостом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины сократили применение артиллерии на 90 процентов по сравнению с летними показателями, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке.
"ВСУ пришлось сократить частоту артиллерийских выстрелов на 90 процентов по сравнению с летом из-за нехватки боеприпасов", — отметил он.
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Шмидтке также подчеркнул, что в конце прошлого года Германия передала Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов, а в текущем году страна поставит еще больше боеприпасов, однако всего этого недостаточно.
"Если исходить из того, что украинцам нужно минимум от двух до пяти тысяч выстрелов в день, чтобы остановить продвижение русских вперед, это (поставки из Германии. – Прим. ред.) капля в море", — резюмировал эксперт.
В декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.
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