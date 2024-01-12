https://ria.ru/20240112/artilleriya-1920907253.html

"Девяносто процентов": в Германии рассказали о катастрофе ВСУ на фронте

"Девяносто процентов": в Германии рассказали о катастрофе ВСУ на фронте - РИА Новости, 12.01.2024

"Девяносто процентов": в Германии рассказали о катастрофе ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины сократили применение артиллерии на 90 процентов по сравнению с летними показателями, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:48

2024-01-12T12:48

2024-01-12T12:48

в мире

германия

украина

киев

welt

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/01/1855072869_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_75d8287f2f9e465d5578fbb3055ad203.jpg

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Вооруженные силы Украины сократили применение артиллерии на 90 процентов по сравнению с летними показателями, заявил в эфире немецкого канала Welt корреспондент Гуидо Шмидтке."ВСУ пришлось сократить частоту артиллерийских выстрелов на 90 процентов по сравнению с летом из-за нехватки боеприпасов", — отметил он.Шмидтке также подчеркнул, что в конце прошлого года Германия передала Украине 20 тысяч артиллерийских снарядов, а в текущем году страна поставит еще больше боеприпасов, однако всего этого недостаточно."Если исходить из того, что украинцам нужно минимум от двух до пяти тысяч выстрелов в день, чтобы остановить продвижение русских вперед, это (поставки из Германии. – Прим. ред.) капля в море", — резюмировал эксперт.В декабре прошлого года американская газета Washington Post сообщила, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения даже вынуждены отменять запланированные наступления. При этом с российской стороны они такой нехватки не замечают. По данным издания, дефицит боеприпасов усиливает и без того ощутимую тревогу в Киеве, поскольку американская и европейская помощь задерживается, а зима нет.

https://ria.ru/20240112/sredstva-1920876590.html

https://ria.ru/20240112/kontrol-1920865926.html

германия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, украина, киев, welt, вооруженные силы украины