https://ria.ru/20240112/arsenal-1920836188.html

В США рассказали об отчаянном решении НАТО в ответ на преимущество России

В США рассказали об отчаянном решении НАТО в ответ на преимущество России - РИА Новости, 12.01.2024

В США рассказали об отчаянном решении НАТО в ответ на преимущество России

Странам НАТО в Европе придется сформировать общие ядерные силы, чтобы иметь шансы против России, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T02:00

2024-01-12T02:00

2024-01-12T02:00

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Странам НАТО в Европе придется сформировать общие ядерные силы, чтобы иметь шансы против России, заявил бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для журнала American Conservative."Усиление их (Европы. — Прим. ред.) собственных вооруженных сил потребует еще больше денег и усилий. Ускорить этот процесс можно с помощью развертывания ядерных сил", — считает эксперт.Бэндоу заметил, что армия России превосходит коллективную Европу даже без учета российского ядерного арсенала. По его мнению, собственное оружие массового поражения могло бы дать европейцам шанс против могущественной державы.Эксперт также напомнил, что Франция и Великобритания уже обладают арсеналом такого характера, но страны не станут использовать свое оружие "ради условной Прибалтики". Бэндоу уверен, что европейцам нужны коллективные ядерные силы, которыми будет управлять Евросоюз или НАТО.Кроме того, аналитик признал, что такие меры связаны с рисками для мировой безопасности. По его словам, европейские страны смогут идти на гораздо более рискованные шаги против Москвы, зная, что теперь их прикрывает ядерный щит."Чем больше ядерного оружия, тем больше возможностей для ошибок при эксплуатации и утечек. Новые ядерные державы подрывают (базовый. — Прим. ред.) принцип нераспространения ядерного оружия", — опасается Бэндоу.Ранее начальник Генштаба Чехии Карела Ржегки заявил, что избежать потенциального конфликта с Москвой якобы можно только путем запугивания. По его мнению, "война с Россией" не невообразима, хотя пока такая мысль и неправдоподобна. При этом министр обороны Финляндии Антти Хяккянен выступал с заявлениями о подготовке Запада к холодной войне с восточным соседом ради дальнейшей поддержки Киева.В Москве неоднократно отмечали, что страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия Североатлантического альянса подтверждают правильность решения о начале спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20231209/derzhava-1914751556.html

https://ria.ru/20240109/voyna-1920218079.html

https://ria.ru/20240111/lovushka-1920648397.html

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в мире, россия, европа, сша, рональд рейган, нато, евросоюз, ядерное оружие, великобритания, франция