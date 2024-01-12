https://ria.ru/20240112/armeniya-1920910138.html

Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности

Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности - РИА Новости, 12.01.2024

Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности

Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности Армена Абазяна, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T13:01

2024-01-12T13:01

2024-01-12T20:01

в мире

армения

ваагн хачатурян

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ЕРЕВАН, 12 янв — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности Армена Абазяна, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе."Освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности", — говорится в указе президента, текст которого размещен на его сайте.О причинах отставки не сообщается.

https://ria.ru/20231123/odkb-1911359778.html

армения

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, ваагн хачатурян