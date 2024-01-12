https://ria.ru/20240112/armeniya-1920910138.html
Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности
Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности - РИА Новости, 12.01.2024
Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности
Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности Армена Абазяна, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:01
2024-01-12T13:01
2024-01-12T20:01
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ЕРЕВАН, 12 янв — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности Армена Абазяна, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе."Освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности", — говорится в указе президента, текст которого размещен на его сайте.О причинах отставки не сообщается.
https://ria.ru/20231123/odkb-1911359778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ваагн хачатурян
В мире, Армения, Ваагн Хачатурян
Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности
Президент Армении Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности Абазяна
ЕРЕВАН, 12 янв — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности Армена Абазяна, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе.
"Освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности", — говорится в указе президента, текст которого размещен на его сайте.
О причинах отставки не сообщается.
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