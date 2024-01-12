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Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности - РИА Новости, 12.01.2024
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13:01 12.01.2024 (обновлено: 20:01 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/armeniya-1920910138.html
Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности
Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности - РИА Новости, 12.01.2024
Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности
Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности Армена Абазяна, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T13:01
2024-01-12T20:01
в мире
армения
ваагн хачатурян
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ЕРЕВАН, 12 янв — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности Армена Абазяна, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе."Освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности", — говорится в указе президента, текст которого размещен на его сайте.О причинах отставки не сообщается.
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в мире, армения, ваагн хачатурян
В мире, Армения, Ваагн Хачатурян
Президент Армении уволил главу Службы национальной безопасности

Президент Армении Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности Абазяна

© Sputnik / Арам НерсесянПрезидент Армении Ваагн Хачатурян
Президент Армении Ваагн Хачатурян - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Президент Армении Ваагн Хачатурян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 янв — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян уволил главу Службы нацбезопасности Армена Абазяна, сообщили в пятницу в президентской пресс-службе.
"Освободить Армена Абазяна от должности директора Службы национальной безопасности", — говорится в указе президента, текст которого размещен на его сайте.
О причинах отставки не сообщается.
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