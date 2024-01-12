https://ria.ru/20240112/armeniya-1920907106.html

МИД России обеспокоился шествием неонацистских группировок в Ереване

МИД России обеспокоился шествием неонацистских группировок в Ереване - РИА Новости, 12.01.2024

МИД России обеспокоился шествием неонацистских группировок в Ереване

Москва обеспокоена шествием группы людей с нацистской символикой в Армении, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:48

2024-01-12T12:48

2024-01-12T16:34

в мире

армения

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва обеспокоена шествием группы людей с нацистской символикой в Армении, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. "С глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшееся 1 января в центре Еревана шествие группы фашиствующих молодчиков", — отметила она, комментируя кадры из Еревана.По словам Захаровой, в Москве удивлены тем, что армянские силовики никак не препятствовали участникам акции, которые открыто в присутствии СМИ "демонстрировали свою ориентацию, вскидывая руки в нацистском приветствии".Дипломат добавила, что отсутствие реакции со стороны местных правоохранительных органов вызывает сожаление. Она подчеркнула, что любые проявления нацизма нужно пресекать на корню.

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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Кирилл Волков

в мире, армения, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)