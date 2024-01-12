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МИД России обеспокоился шествием неонацистских группировок в Ереване - РИА Новости, 12.01.2024
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12:48 12.01.2024 (обновлено: 16:34 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/armeniya-1920907106.html
МИД России обеспокоился шествием неонацистских группировок в Ереване
МИД России обеспокоился шествием неонацистских группировок в Ереване - РИА Новости, 12.01.2024
МИД России обеспокоился шествием неонацистских группировок в Ереване
Москва обеспокоена шествием группы людей с нацистской символикой в Армении, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:48
2024-01-12T16:34
в мире
армения
мария захарова
россия
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва обеспокоена шествием группы людей с нацистской символикой в Армении, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. &quot;С глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшееся 1 января в центре Еревана шествие группы фашиствующих молодчиков&quot;, — отметила она, комментируя кадры из Еревана.По словам Захаровой, в Москве удивлены тем, что армянские силовики никак не препятствовали участникам акции, которые открыто в присутствии СМИ "демонстрировали свою ориентацию, вскидывая руки в нацистском приветствии".Дипломат добавила, что отсутствие реакции со стороны местных правоохранительных органов вызывает сожаление. Она подчеркнула, что любые проявления нацизма нужно пресекать на корню.
https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html
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в мире, армения, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Армения, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России обеспокоился шествием неонацистских группировок в Ереване

Захарова призвала Армению пресечь на корню любые проявления нацизма

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Москва обеспокоена шествием группы людей с нацистской символикой в Армении, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
«

"С глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшееся 1 января в центре Еревана шествие группы фашиствующих молодчиков", — отметила она, комментируя кадры из Еревана.

По словам Захаровой, в Москве удивлены тем, что армянские силовики никак не препятствовали участникам акции, которые открыто в присутствии СМИ "демонстрировали свою ориентацию, вскидывая руки в нацистском приветствии".
Дипломат добавила, что отсутствие реакции со стороны местных правоохранительных органов вызывает сожаление. Она подчеркнула, что любые проявления нацизма нужно пресекать на корню.
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В миреАрменияМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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