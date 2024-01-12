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Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое - РИА Новости, 12.01.2024
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Хорошие новости
 
05:23 12.01.2024 (обновлено: 10:40 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/argali-1920845868.html
Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое
Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое - РИА Новости, 12.01.2024
Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое
Число краснокнижных аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое за девять лет, рассказали в Сайлюгемском нацпарке Республики Алтай. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:23
2024-01-12T10:40
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БАРНАУЛ, 12 янв — РИА Новости. Число краснокнижных аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое за девять лет, рассказали в Сайлюгемском нацпарке Республики Алтай.&quot;Сайлюгемский нацпарк уже писал о росте численности аргали на хребте Сайлюгем. Сегодня обработаны данные из Монголии и очевидно — рост численности всей группировки двукратный за девять лет&quot;, — говорится в сообщении.Уточняется, что учет прошел при поддержке межрегиональной ассоциации "Ирбис" и попечительского совета национального парка "Сайлюгемский"."Численность аргали в трансграничной зоне России и Монголии: 2023 год — 6921-6981 особь, на 732 особи больше, чем в 2021 году (в России — 2950, в Монголии — 4024 особи), 2021 год — 6189 особей, 2019 год — 4886 особей, 2017 год — 4675 особей", — сообщают в нацпарке.Отмечается, что участники учета в России — нацпарк "Сайлюгемский", заповедники "Убсунурская котловина", "Алтайский", экспедиция "По следам снежного барса", в Монголии — администрация особо охраняемых природных территорий Монгольского Алтая при поддержке фонда "Мир вокруг тебя" и Neaspec.Аргали или алтайский горный баран, которого также называют архар, внесен в Красную книгу.
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Хорошие новости, Монголия, Россия, Республика Алтай, Общество
Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое

Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое за девять лет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАргали на склоне горы в Кош-Агачском районе Республики Алтай
Аргали на склоне горы в Кош-Агачском районе Республики Алтай - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Аргали на склоне горы в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 12 янв — РИА Новости. Число краснокнижных аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое за девять лет, рассказали в Сайлюгемском нацпарке Республики Алтай.
«

"Сайлюгемский нацпарк уже писал о росте численности аргали на хребте Сайлюгем. Сегодня обработаны данные из Монголии и очевидно — рост численности всей группировки двукратный за девять лет", — говорится в сообщении.

Уточняется, что учет прошел при поддержке межрегиональной ассоциации "Ирбис" и попечительского совета национального парка "Сайлюгемский".
"Численность аргали в трансграничной зоне России и Монголии: 2023 год — 6921-6981 особь, на 732 особи больше, чем в 2021 году (в России — 2950, в Монголии — 4024 особи), 2021 год — 6189 особей, 2019 год — 4886 особей, 2017 год — 4675 особей", — сообщают в нацпарке.
Отмечается, что участники учета в России — нацпарк "Сайлюгемский", заповедники "Убсунурская котловина", "Алтайский", экспедиция "По следам снежного барса", в Монголии — администрация особо охраняемых природных территорий Монгольского Алтая при поддержке фонда "Мир вокруг тебя" и Neaspec.
Аргали или алтайский горный баран, которого также называют архар, внесен в Красную книгу.
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