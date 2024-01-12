https://ria.ru/20240112/argali-1920845868.html

Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое

Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое - РИА Новости, 12.01.2024

Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое

Число краснокнижных аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое за девять лет, рассказали в Сайлюгемском нацпарке Республики Алтай. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T05:23

2024-01-12T05:23

2024-01-12T10:40

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БАРНАУЛ, 12 янв — РИА Новости. Число краснокнижных аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое за девять лет, рассказали в Сайлюгемском нацпарке Республики Алтай."Сайлюгемский нацпарк уже писал о росте численности аргали на хребте Сайлюгем. Сегодня обработаны данные из Монголии и очевидно — рост численности всей группировки двукратный за девять лет", — говорится в сообщении.Уточняется, что учет прошел при поддержке межрегиональной ассоциации "Ирбис" и попечительского совета национального парка "Сайлюгемский"."Численность аргали в трансграничной зоне России и Монголии: 2023 год — 6921-6981 особь, на 732 особи больше, чем в 2021 году (в России — 2950, в Монголии — 4024 особи), 2021 год — 6189 особей, 2019 год — 4886 особей, 2017 год — 4675 особей", — сообщают в нацпарке.Отмечается, что участники учета в России — нацпарк "Сайлюгемский", заповедники "Убсунурская котловина", "Алтайский", экспедиция "По следам снежного барса", в Монголии — администрация особо охраняемых природных территорий Монгольского Алтая при поддержке фонда "Мир вокруг тебя" и Neaspec.Аргали или алтайский горный баран, которого также называют архар, внесен в Красную книгу.

https://ria.ru/20240111/servaly-1920715242.html

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