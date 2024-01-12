https://ria.ru/20240112/argali-1920845868.html
Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое
Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое - РИА Новости, 12.01.2024
Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое
Число краснокнижных аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое за девять лет, рассказали в Сайлюгемском нацпарке Республики Алтай. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T05:23
2024-01-12T05:23
2024-01-12T10:40
хорошие новости
монголия
россия
республика алтай
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866986393_0:118:2255:1386_1920x0_80_0_0_97b631976b54e84d83c016f32e755f73.jpg
БАРНАУЛ, 12 янв — РИА Новости. Число краснокнижных аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое за девять лет, рассказали в Сайлюгемском нацпарке Республики Алтай."Сайлюгемский нацпарк уже писал о росте численности аргали на хребте Сайлюгем. Сегодня обработаны данные из Монголии и очевидно — рост численности всей группировки двукратный за девять лет", — говорится в сообщении.Уточняется, что учет прошел при поддержке межрегиональной ассоциации "Ирбис" и попечительского совета национального парка "Сайлюгемский"."Численность аргали в трансграничной зоне России и Монголии: 2023 год — 6921-6981 особь, на 732 особи больше, чем в 2021 году (в России — 2950, в Монголии — 4024 особи), 2021 год — 6189 особей, 2019 год — 4886 особей, 2017 год — 4675 особей", — сообщают в нацпарке.Отмечается, что участники учета в России — нацпарк "Сайлюгемский", заповедники "Убсунурская котловина", "Алтайский", экспедиция "По следам снежного барса", в Монголии — администрация особо охраняемых природных территорий Монгольского Алтая при поддержке фонда "Мир вокруг тебя" и Neaspec.Аргали или алтайский горный баран, которого также называют архар, внесен в Красную книгу.
https://ria.ru/20240111/servaly-1920715242.html
монголия
россия
республика алтай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/15/1866986393_126:0:2131:1504_1920x0_80_0_0_79eaced2911b5b06e334cfc498839021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
монголия, россия, республика алтай, общество
Хорошие новости, Монголия, Россия, Республика Алтай, Общество
Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое
Число аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое за девять лет
БАРНАУЛ, 12 янв — РИА Новости. Число краснокнижных аргали в трансграничной зоне России и Монголии выросло вдвое за девять лет, рассказали в Сайлюгемском нацпарке Республики Алтай.
«
"Сайлюгемский нацпарк уже писал о росте численности аргали на хребте Сайлюгем. Сегодня обработаны данные из Монголии и очевидно — рост численности всей группировки двукратный за девять лет", — говорится в сообщении.
Уточняется, что учет прошел при поддержке межрегиональной ассоциации "Ирбис" и попечительского совета национального парка "Сайлюгемский".
"Численность аргали в трансграничной зоне России и Монголии: 2023 год — 6921-6981 особь, на 732 особи больше, чем в 2021 году (в России — 2950, в Монголии — 4024 особи), 2021 год — 6189 особей, 2019 год — 4886 особей, 2017 год — 4675 особей", — сообщают в нацпарке.
Отмечается, что участники учета в России — нацпарк "Сайлюгемский", заповедники "Убсунурская котловина", "Алтайский", экспедиция "По следам снежного барса", в Монголии — администрация особо охраняемых природных территорий Монгольского Алтая при поддержке фонда "Мир вокруг тебя" и Neaspec.
Аргали или алтайский горный баран, которого также называют архар, внесен в Красную книгу.
Таможенники спасли котят сервала, которых пытались вывезти за границу