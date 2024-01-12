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"Готовятся". В США раскрыли, как Россия ответит на присвоение ее активов - РИА Новости, 12.01.2024
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16:18 12.01.2024
https://ria.ru/20240112/aktivy-1920980544.html
"Готовятся". В США раскрыли, как Россия ответит на присвоение ее активов
"Готовятся". В США раскрыли, как Россия ответит на присвоение ее активов - РИА Новости, 12.01.2024
"Готовятся". В США раскрыли, как Россия ответит на присвоение ее активов
Россия готовится к юридическим процедурам, чтобы предотвратить присвоение США и Евросоюзом замороженных активов Центробанка, сообщил Bloomberg. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T16:18
2024-01-12T16:18
экономика
россия
сша
москва
euroclear
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия готовится к юридическим процедурам, чтобы предотвратить присвоение США и Евросоюзом замороженных активов Центробанка, сообщил Bloomberg.По информации СМИ, ЦБ близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов страны в случае судебного разбирательства.По словам источников, российские власти также заказывали экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах. Как отмечается в публикации, риски того, что резервы Москвы могут быть конфискованы, остаются низкими.Четкие международные правила в этой сфере отсутствуют, поэтому любые попытки захвата активов будут опираться на внутренние правовые нормы государств, которые ввели санкции против России, говорится в материале.Деньги, скорее всего, останутся заблокированными до тех пор, пока отношения с Россией не стабилизируются или не появится общее решение, резюмируется в статье.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240111/byudzhet-1920589251.html
https://ria.ru/20221103/ukraina-1829132275.html
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экономика, россия, сша, москва, euroclear, центральный банк рф (цб рф), евросоюз
Экономика, Россия, США, Москва, Euroclear, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз
"Готовятся". В США раскрыли, как Россия ответит на присвоение ее активов

Bloomberg: Россия будет судиться с Западом из-за планов присвоить ее активы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Россия готовится к юридическим процедурам, чтобы предотвратить присвоение США и Евросоюзом замороженных активов Центробанка, сообщил Bloomberg.
По информации СМИ, ЦБ близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов страны в случае судебного разбирательства.
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По словам источников, российские власти также заказывали экспертные заключения, анализирующие соответствующее зарубежное законодательство и прецеденты в других странах. Как отмечается в публикации, риски того, что резервы Москвы могут быть конфискованы, остаются низкими.
Четкие международные правила в этой сфере отсутствуют, поэтому любые попытки захвата активов будут опираться на внутренние правовые нормы государств, которые ввели санкции против России, говорится в материале.
Деньги, скорее всего, останутся заблокированными до тех пор, пока отношения с Россией не стабилизируются или не появится общее решение, резюмируется в статье.
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После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
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