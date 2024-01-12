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"Аэрофлот" и "Победа" заявили, что не летают над территорией Йемена - РИА Новости, 12.01.2024
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10:42 12.01.2024 (обновлено: 11:03 12.01.2024)
https://ria.ru/20240112/aeroflot-1920872046.html
"Аэрофлот" и "Победа" заявили, что не летают над территорией Йемена
"Аэрофлот" и "Победа" заявили, что не летают над территорией Йемена - РИА Новости, 12.01.2024
"Аэрофлот" и "Победа" заявили, что не летают над территорией Йемена
Российская авиакомпания "Аэрофлот" и лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") не выполняют полеты над территорией Йемена, сообщили в компаниях. РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T10:42
2024-01-12T11:03
аэрофлот
йемен
победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" и лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") не выполняют полеты над территорией Йемена, сообщили в компаниях."Аэрофлот" не выполняет полеты над территорией Йеменской Республики", - говорится в сообщении авиакомпании."Победа" не выполняет полеты над территорией Йеменской Республики", - добавили в лоукостере.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
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аэрофлот, йемен, победа (авиакомпания)
Аэрофлот, Йемен, Победа (авиакомпания)
"Аэрофлот" и "Победа" заявили, что не летают над территорией Йемена

"Аэрофлот" и "Победа" заявили, что не выполняют полеты над территорией Йемена

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" и лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") не выполняют полеты над территорией Йемена, сообщили в компаниях.
"Аэрофлот" не выполняет полеты над территорией Йеменской Республики", - говорится в сообщении авиакомпании.
"Победа" не выполняет полеты над территорией Йеменской Республики", - добавили в лоукостере.
В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.
Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Последний довод: Блинкен улетел с Ближнего Востока, в Йемен полетели ракеты
08:00
 
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