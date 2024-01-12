https://ria.ru/20240112/aeroflot-1920872046.html

"Аэрофлот" и "Победа" заявили, что не летают над территорией Йемена

"Аэрофлот" и "Победа" заявили, что не летают над территорией Йемена - РИА Новости, 12.01.2024

"Аэрофлот" и "Победа" заявили, что не летают над территорией Йемена

Российская авиакомпания "Аэрофлот" и лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") не выполняют полеты над территорией Йемена, сообщили в компаниях. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T10:42

2024-01-12T10:42

2024-01-12T11:03

аэрофлот

йемен

победа (авиакомпания)

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" и лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") не выполняют полеты над территорией Йемена, сообщили в компаниях."Аэрофлот" не выполняет полеты над территорией Йеменской Республики", - говорится в сообщении авиакомпании."Победа" не выполняет полеты над территорией Йеменской Республики", - добавили в лоукостере.В ночь на пятницу США и Великобритания нанесли 23 авиаудара по объектам в четырех провинциях в разных частях Йемена, в том числе в столице Сане, Ходейде, Таизе и Сааде, сообщали РИА Новости источники в местных органах власти. Президент США Джо Байден назвал удары ответом на угрозу свободе судоходства, пообещав без колебаний действовать и в дальнейшем.Член высшего политического совета правящего на севере и в центральной части Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) Мухаммед Али аль-Хуси отметил в соцсети X, что авиаудары США и Великобритании по Йемену являются террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240112/blinken-1920820257.html

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

аэрофлот, йемен, победа (авиакомпания)