https://ria.ru/20240112/abkhaziya-1920895363.html

Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году

Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году - РИА Новости, 12.01.2024

Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году

Работа пункта постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Абхазии может начаться уже в этом году, сообщил РИА Новости секретарь совета безопасности... РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:02

2024-01-12T12:02

2024-01-12T12:09

абхазия

вмф рф

безопасность

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СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Работа пункта постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Абхазии может начаться уже в этом году, сообщил РИА Новости секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.В октябре президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчирской бухте, соответствующее соглашение уже подписано."Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется. Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении", - сказал он.По словам Шамбы, строительство пункта базирования российских кораблей в Абхазии отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве."Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и мы видим, как они выполняются, с 2008 года у нас нет инцидентов с захватом судов в море, спокойна ситуация и в приграничном районе. В рамках соглашения есть обязательства и у абхазской стороны. И мы также их выполняем", - отметил секретарь совбеза.Акватория Очамчирского порта представляет собой бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур, в море ведет канал. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В акватории порта расположены три причала: два грузовых и один для стоянки. Порт оснащен мобильной механизацией. Имеются различные виды грузового автотранспорта, вилочные погрузчики, перегружатели, портальные и башенные краны, автокраны, телескопическая конвейерная лента.На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.

https://ria.ru/20231227/gosdacha-1918373188.html

https://ria.ru/20231018/abkhaziya-1903679551.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

абхазия, вмф рф, безопасность