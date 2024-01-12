https://ria.ru/20240112/abkhaziya-1920895363.html
Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году
Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году - РИА Новости, 12.01.2024
Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году
Работа пункта постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Абхазии может начаться уже в этом году, сообщил РИА Новости секретарь совета безопасности... РИА Новости, 12.01.2024
2024-01-12T12:02
2024-01-12T12:02
2024-01-12T12:09
абхазия
вмф рф
безопасность
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СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Работа пункта постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Абхазии может начаться уже в этом году, сообщил РИА Новости секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.В октябре президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчирской бухте, соответствующее соглашение уже подписано."Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется. Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении", - сказал он.По словам Шамбы, строительство пункта базирования российских кораблей в Абхазии отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве."Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и мы видим, как они выполняются, с 2008 года у нас нет инцидентов с захватом судов в море, спокойна ситуация и в приграничном районе. В рамках соглашения есть обязательства и у абхазской стороны. И мы также их выполняем", - отметил секретарь совбеза.Акватория Очамчирского порта представляет собой бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур, в море ведет канал. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В акватории порта расположены три причала: два грузовых и один для стоянки. Порт оснащен мобильной механизацией. Имеются различные виды грузового автотранспорта, вилочные погрузчики, перегружатели, портальные и башенные краны, автокраны, телескопическая конвейерная лента.На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ РФ.
https://ria.ru/20231227/gosdacha-1918373188.html
https://ria.ru/20231018/abkhaziya-1903679551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, вмф рф, безопасность
Абхазия, ВМФ РФ, Безопасность
Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году
Пункт базирования кораблей ВМФ России могут открыть в Абхазии в 2024 году
СУХУМ, 12 янв - РИА Новости. Работа пункта постоянного базирования Военно-морского флота РФ в Абхазии может начаться уже в этом году, сообщил РИА Новости секретарь совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.
В октябре президент Абхазии Аслан Бжания
заявил, что пункт постоянного базирования кораблей ВМФ РФ появится в Очамчирской бухте, соответствующее соглашение уже подписано.
"Строительные работы в Очамчирской бухте, где будет располагаться пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России, пока не идут, на данном этапе он проектируется. Но уже в этом году может начаться его функционирование, хотя назвать точное время запуска, как и сказать, что именно будет находиться в пункте, мне трудно. Это будет пункт базирования, так это прописано в соглашении", - сказал он.
По словам Шамбы, строительство пункта базирования российских кораблей в Абхазии отвечает букве и духу соглашения о союзничестве и стратегическом партнерстве.
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"Россия взяла на себя обязательства по обеспечению безопасности Абхазии, и мы видим, как они выполняются, с 2008 года у нас нет инцидентов с захватом судов в море, спокойна ситуация и в приграничном районе. В рамках соглашения есть обязательства и у абхазской стороны. И мы также их выполняем", - отметил секретарь совбеза.
Акватория Очамчирского порта представляет собой бассейн, сооруженный в устье реки Джуркмур, в море ведет канал. Порт соединен с общей железнодорожной сетью республики и автомобильной дорогой. В акватории порта расположены три причала: два грузовых и один для стоянки. Порт оснащен мобильной механизацией. Имеются различные виды грузового автотранспорта, вилочные погрузчики, перегружатели, портальные и башенные краны, автокраны, телескопическая конвейерная лента.
На протяжении 2000-х годов Очамчирская бухта использовалась для совместного базирования гражданских судов и военных катеров ВМФ Абхазии. В январе 2009 года база была передана РФ для обустройства в ней пункта базирования кораблей и катеров, были проведены дноуглубительные работы. В настоящее время там базируются сторожевые корабли и катера береговой охраны Погранслужбы ФСБ
РФ.
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