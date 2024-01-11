https://ria.ru/20240111/zontichnye_poruchitelstva-1920587322.html

МСП привлечет более 50 млрд рублей кредитов за счет зонтичных поручительств

МСП привлечет более 50 млрд рублей кредитов за счет зонтичных поручительств - РИА Новости, 11.01.2024

МСП привлечет более 50 млрд рублей кредитов за счет зонтичных поручительств

Корпорация МСП довела до банков 25 миллиардов рублей в рамках механизма "зонтичных" поручительств для малого бизнеса на первый квартал 2024 года, сообщает... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:00

2024-01-11T10:00

2024-01-11T10:41

корпорация мсп

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Корпорация МСП довела до банков 25 миллиардов рублей в рамках механизма "зонтичных" поручительств для малого бизнеса на первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба КМСП.Под поручительства предприниматели смогут получить в банках-партнерах не менее 50 миллиардов рублей кредитов. Поручительства предоставляются в 19 банках, для МСП они бесплатны."Одна из задач "зонтичных" поручительств — повышать для предпринимателей доступность кредитных средств, чтобы их было проще привлекать в бизнес. Доступность льготного финансирования находится на первом месте среди запросов МСП. По нашим с Минэкономразвития аналитическим данным, получатели финансовой господдержки в 6 раз реже закрывают свой бизнес спустя 3 года. А через год после ее получения они имеют более высокие показатели по сравнению с теми, кто ею не пользовался. Поэтому, безусловно, финансовая поддержка оказывает существенное влияние на развитие сектора МСП и повышает доступность заемного финансирования", — приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича."Зонтичные" поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 15 лет."Зонтичный" механизм можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента в 2021 году и реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231102/poruchitelstva-1906771445.html

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корпорация мсп, александр исаевич, кредиты, банки, малый бизнес, твой бизнес – новости