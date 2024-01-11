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МСП привлечет более 50 млрд рублей кредитов за счет зонтичных поручительств - РИА Новости, 11.01.2024
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10:00 11.01.2024 (обновлено: 10:41 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/zontichnye_poruchitelstva-1920587322.html
МСП привлечет более 50 млрд рублей кредитов за счет зонтичных поручительств
МСП привлечет более 50 млрд рублей кредитов за счет зонтичных поручительств - РИА Новости, 11.01.2024
МСП привлечет более 50 млрд рублей кредитов за счет зонтичных поручительств
Корпорация МСП довела до банков 25 миллиардов рублей в рамках механизма "зонтичных" поручительств для малого бизнеса на первый квартал 2024 года, сообщает... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:00
2024-01-11T10:41
корпорация мсп
александр исаевич
кредиты
банки
малый бизнес
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Корпорация МСП довела до банков 25 миллиардов рублей в рамках механизма "зонтичных" поручительств для малого бизнеса на первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба КМСП.Под поручительства предприниматели смогут получить в банках-партнерах не менее 50 миллиардов рублей кредитов. Поручительства предоставляются в 19 банках, для МСП они бесплатны."Одна из задач "зонтичных" поручительств — повышать для предпринимателей доступность кредитных средств, чтобы их было проще привлекать в бизнес. Доступность льготного финансирования находится на первом месте среди запросов МСП. По нашим с Минэкономразвития аналитическим данным, получатели финансовой господдержки в 6 раз реже закрывают свой бизнес спустя 3 года. А через год после ее получения они имеют более высокие показатели по сравнению с теми, кто ею не пользовался. Поэтому, безусловно, финансовая поддержка оказывает существенное влияние на развитие сектора МСП и повышает доступность заемного финансирования", — приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича."Зонтичные" поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 15 лет."Зонтичный" механизм можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента в 2021 году и реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
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корпорация мсп, александр исаевич, кредиты, банки, малый бизнес, твой бизнес – новости
Корпорация МСП, Александр Исаевич, Кредиты, Банки, Малый бизнес, Твой бизнес, Твой бизнес – новости

МСП привлечет более 50 млрд рублей кредитов за счет зонтичных поручительств

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Корпорация МСП довела до банков 25 миллиардов рублей в рамках механизма "зонтичных" поручительств для малого бизнеса на первый квартал 2024 года, сообщает пресс-служба КМСП.
Под поручительства предприниматели смогут получить в банках-партнерах не менее 50 миллиардов рублей кредитов. Поручительства предоставляются в 19 банках, для МСП они бесплатны.
"Одна из задач "зонтичных" поручительств — повышать для предпринимателей доступность кредитных средств, чтобы их было проще привлекать в бизнес. Доступность льготного финансирования находится на первом месте среди запросов МСП. По нашим с Минэкономразвития аналитическим данным, получатели финансовой господдержки в 6 раз реже закрывают свой бизнес спустя 3 года. А через год после ее получения они имеют более высокие показатели по сравнению с теми, кто ею не пользовался. Поэтому, безусловно, финансовая поддержка оказывает существенное влияние на развитие сектора МСП и повышает доступность заемного финансирования", — приводится в сообщении комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.
Логотип корпорации МСП
МСП за счет "зонтичных" поручительств получили 180 млрд рублей
2 ноября 2023, 09:00
"Зонтичные" поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита и позволяют получить его предпринимателю даже при отсутствии необходимого залога. Сумма одного поручительства может достигать 1 миллиарда рублей при сроке до 15 лет.
"Зонтичный" механизм можно использовать при обеспечении по кредитам малого и среднего бизнеса на инвестиционные цели, для пополнения оборотных средств, развития предприятия или рефинансирования кредита.
Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента в 2021 году и реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
 
Твой бизнесКорпорация МСПАлександр ИсаевичКредитыБанкиМалый бизнесТвой бизнес – новости
 
 
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