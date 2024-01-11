https://ria.ru/20240111/zhaloby-1920803338.html

ФАС проверит жалобы на банки из-за новых условий выдачи льготной ипотеки

ФАС проверит жалобы на банки из-за новых условий выдачи льготной ипотеки - РИА Новости, 11.01.2024

ФАС проверит жалобы на банки из-за новых условий выдачи льготной ипотеки

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобы на действия банков, касающиеся новых условий выдачи льготной ипотеки, рассмотрит эти обращения,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T19:24

2024-01-11T19:24

2024-01-11T19:24

экономика

россия

антон силуанов

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобы на действия банков, касающиеся новых условий выдачи льготной ипотеки, рассмотрит эти обращения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В конце декабря Сбербанк заявил, что из-за снижения размера госсубсидии банкам по льготной ипотеке меняет условия кредитования - с 11 января жилищные ссуды в рамках госпрограмм выдаются только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком. Такое же решение приняли ВТБ и Альфа-банк. При этом в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ) рассказали, что программы с условиями субсидирования застройщиком не предусмотрены, но с конца декабря банк "незначительно повысил процентные ставки" в рамках госпрограмм. Остальные кредитные организации не ответили на вопрос РИА Новости о том, как поменяются условия кредитования по льготным программам. "В ФАС России поступили жалобы на указанные действия банков. Служба рассмотрит их в установленном порядке", - ответили в пресс-службе ведомства на вопрос агентства, поступали ли в службу жалобы на действия банков по ограничению выдачи льготной ипотеки. В конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что застройщики договариваются с банками и готовы вкладывать свои ресурсы в продолжение льготных программ ипотеки, но есть риски перегрева, его нельзя допускать. Согласно постановлению правительства, вступившему в силу 23 декабря, первоначальный взнос по программе льготной ипотеки на жилье в новостройках под 8% годовых вырос до 30% с 20%, а максимальная сумма кредита стала единой по всей стране – 6 миллионов рублей. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках льготных программ.

https://ria.ru/20240111/fas-1920669606.html

https://ria.ru/20231226/kartel-1918130950.html

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экономика, россия, антон силуанов, федеральная антимонопольная служба (фас россии)