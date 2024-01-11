ФАС проверит жалобы на банки из-за новых условий выдачи льготной ипотеки
ФАС проверит жалобы застройщиков на ограничение выдачи ипотеки банками
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила жалобы на действия банков, касающиеся новых условий выдачи льготной ипотеки, рассмотрит эти обращения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В конце декабря Сбербанк заявил, что из-за снижения размера госсубсидии банкам по льготной ипотеке меняет условия кредитования - с 11 января жилищные ссуды в рамках госпрограмм выдаются только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком. Такое же решение приняли ВТБ и Альфа-банк. При этом в Азиатско-Тихоокеанском банке (АТБ) рассказали, что программы с условиями субсидирования застройщиком не предусмотрены, но с конца декабря банк "незначительно повысил процентные ставки" в рамках госпрограмм.
Остальные кредитные организации не ответили на вопрос РИА Новости о том, как поменяются условия кредитования по льготным программам.
"В ФАС России поступили жалобы на указанные действия банков. Служба рассмотрит их в установленном порядке", - ответили в пресс-службе ведомства на вопрос агентства, поступали ли в службу жалобы на действия банков по ограничению выдачи льготной ипотеки.
В конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что застройщики договариваются с банками и готовы вкладывать свои ресурсы в продолжение льготных программ ипотеки, но есть риски перегрева, его нельзя допускать.
Согласно постановлению правительства, вступившему в силу 23 декабря, первоначальный взнос по программе льготной ипотеки на жилье в новостройках под 8% годовых вырос до 30% с 20%, а максимальная сумма кредита стала единой по всей стране – 6 миллионов рублей. Кроме того, была снижена на 0,5 процентного пункта предельная величина субсидий, получаемых банками в рамках льготных программ.