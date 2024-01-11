Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что не ощутил пользы от замороженных российских активов - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920821739.html
Зеленский заявил, что не ощутил пользы от замороженных российских активов
Зеленский заявил, что не ощутил пользы от замороженных российских активов - РИА Новости, 11.01.2024
Зеленский заявил, что не ощутил пользы от замороженных российских активов
Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Киева, считает, что причиной РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T21:51
2024-01-11T21:51
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
эдгар ринкевич
антон силуанов
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_48887550c5baf5b06263ad4ae882c4f3.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Киева, считает, что причиной тому служит отсутствие законодательных решений на уровне Европейского Союза. "Ощутимого результата от использования замороженных активов (РФ) у Украины еще не было", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Трансляция велась в аккаунте Зеленского в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) При этом он добавил, что "первый ощутимый шаг" в 1,7 миллиарда евро увидел от Бельгии, которые, как он сказал, Украина получит "в виде налогов на интерес от замороженных активов" РФ. Под интересом Зеленский имеет в виду доход от реинвестирования замороженных активов. Он сказал, что украинские власти будут заинтересованы в доходе от 15 до 18 миллиардов евро, Он добавил, что Киев хочет получить 250-300 миллиардов, имея в виду замороженные ЕС и странами "Большой семерки" российские валютные резервы. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
https://ria.ru/20240109/kuleba-1920180497.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772063_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce4bdf64bf0f89385fffb64f34f7f04c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, эдгар ринкевич, антон силуанов, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Эдгар Ринкевич, Антон Силуанов, Евросоюз
Зеленский заявил, что не ощутил пользы от замороженных российских активов

Зеленский заявил, что не ощутил результата от использования активов РФ из-за ЕС

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Киева, считает, что причиной тому служит отсутствие законодательных решений на уровне Европейского Союза.
"Ощутимого результата от использования замороженных активов (РФ) у Украины еще не было", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Трансляция велась в аккаунте Зеленского в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская)
Покрытые льдом подсолнухи на поле, Украина - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Украина потеряла свою последнюю драгоценность
10 января, 08:00
При этом он добавил, что "первый ощутимый шаг" в 1,7 миллиарда евро увидел от Бельгии, которые, как он сказал, Украина получит "в виде налогов на интерес от замороженных активов" РФ. Под интересом Зеленский имеет в виду доход от реинвестирования замороженных активов. Он сказал, что украинские власти будут заинтересованы в доходе от 15 до 18 миллиардов евро, Он добавил, что Киев хочет получить 250-300 миллиардов, имея в виду замороженные ЕС и странами "Большой семерки" российские валютные резервы.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2024
Зеленский рассказал об экзистенциальных угрозах для украинцев
3 января, 08:00
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Кулеба перешел на уголовный жаргон, говоря о США
9 января, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийЭдгар РинкевичАнтон СилуановЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала