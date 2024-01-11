https://ria.ru/20240111/zelenskiy-1920821739.html

Зеленский заявил, что не ощутил пользы от замороженных российских активов

Зеленский заявил, что не ощутил пользы от замороженных российских активов - РИА Новости, 11.01.2024

Зеленский заявил, что не ощутил пользы от замороженных российских активов

Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Киева, считает, что причиной РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T21:51

2024-01-11T21:51

2024-01-11T21:51

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Киева, считает, что причиной тому служит отсутствие законодательных решений на уровне Европейского Союза. "Ощутимого результата от использования замороженных активов (РФ) у Украины еще не было", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Трансляция велась в аккаунте Зеленского в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) При этом он добавил, что "первый ощутимый шаг" в 1,7 миллиарда евро увидел от Бельгии, которые, как он сказал, Украина получит "в виде налогов на интерес от замороженных активов" РФ. Под интересом Зеленский имеет в виду доход от реинвестирования замороженных активов. Он сказал, что украинские власти будут заинтересованы в доходе от 15 до 18 миллиардов евро, Он добавил, что Киев хочет получить 250-300 миллиардов, имея в виду замороженные ЕС и странами "Большой семерки" российские валютные резервы. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

https://ria.ru/20240109/kuleba-1920180497.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, эдгар ринкевич, антон силуанов, евросоюз