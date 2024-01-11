Зеленский заявил, что не ощутил пользы от замороженных российских активов
Зеленский заявил, что не ощутил результата от использования активов РФ из-за ЕС
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался, что до сих пор нет "ощутимого результата" от использования замороженных российских активов в пользу Киева, считает, что причиной тому служит отсутствие законодательных решений на уровне Европейского Союза.
"Ощутимого результата от использования замороженных активов (РФ) у Украины еще не было", - сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Трансляция велась в аккаунте Зеленского в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская)
При этом он добавил, что "первый ощутимый шаг" в 1,7 миллиарда евро увидел от Бельгии, которые, как он сказал, Украина получит "в виде налогов на интерес от замороженных активов" РФ. Под интересом Зеленский имеет в виду доход от реинвестирования замороженных активов. Он сказал, что украинские власти будут заинтересованы в доходе от 15 до 18 миллиардов евро, Он добавил, что Киев хочет получить 250-300 миллиардов, имея в виду замороженные ЕС и странами "Большой семерки" российские валютные резервы.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.