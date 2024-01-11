https://ria.ru/20240111/zalozhniki-1920816683.html
В Эквадоре бандиты удерживают в заложниках в тюрьмах 178 служащих
В Эквадоре бандиты удерживают в заложниках в тюрьмах 178 служащих - РИА Новости, 11.01.2024
В Эквадоре бандиты удерживают в заложниках в тюрьмах 178 служащих
Почти 160 сотрудников охраны и 20 административных служащих остаются в заложниках у заключенных в результате масштабных беспорядков в тюрьмах Эквадора, сообщила РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T21:00
2024-01-11T21:00
2024-01-11T21:00
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эквадор
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МЕХИКО, 11 янв - РИА Новости. Почти 160 сотрудников охраны и 20 административных служащих остаются в заложниках у заключенных в результате масштабных беспорядков в тюрьмах Эквадора, сообщила Национальная служба комплексной помощи взрослым лишенным свободы и несовершеннолетним правонарушителям SNAI в соцсети Х."В связи с нарушениями работы и инцидентами в пенитенциарной системе в настоящее время продолжаются операции и задействованы протоколы по освобождению 158 сотрудников служб тюремной безопасности, а также 20 административный сотрудников, которые содержатся в тюрьмах Эль-Оро №1, Котопахи №1, Лоха №1, Асуай №1, Тунгурауа №1, Каньяр №2 и Эсмеральдас №2", — говорится в бюллетене, опубликованном в блоге SNAI.Президент Эквадора Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала. По первоначальной информации, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках. Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Спустя сутки Вела Эрасо сообщил, что силовые структуры задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек. Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес. Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
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Захват заложников и беспорядки в Эквадоре
В Эквадоре в начале 2024 года произошла серия бунтов в тюрьмах, из заключения сбежали лидеры крупнейших банд.
Вооруженные люди во время прямого эфира захватили студию телеканала TC. Силовикам удалось освободить всех заложников. Преступников задержали.
В стране введен режим "внутреннего вооруженного конфликта".
2024-01-11T21:00
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в мире, эквадор, беспорядки в эквадоре, россия
В мире, Эквадор, Беспорядки в Эквадоре, Россия
В Эквадоре бандиты удерживают в заложниках в тюрьмах 178 служащих
SNAI: в Эквадоре бандиты удерживают в заложниках в тюрьмах 178 служащих
МЕХИКО, 11 янв - РИА Новости.
Почти 160 сотрудников охраны и 20 административных служащих остаются в заложниках у заключенных в результате масштабных беспорядков в тюрьмах Эквадора, сообщила Национальная служба комплексной помощи взрослым лишенным свободы и несовершеннолетним правонарушителям SNAI в соцсети Х
.
"В связи с нарушениями работы и инцидентами в пенитенциарной системе в настоящее время продолжаются операции и задействованы протоколы по освобождению 158 сотрудников служб тюремной безопасности, а также 20 административный сотрудников, которые содержатся в тюрьмах Эль-Оро №1, Котопахи №1, Лоха №1, Асуай №1, Тунгурауа №1, Каньяр №2 и Эсмеральдас №2", — говорится в бюллетене, опубликованном в блоге SNAI.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа 8 января ввел на 60 дней режим чрезвычайной ситуации, чтобы задействовать вооруженные силы в восстановлении контроля над пенитенциарной системой. После этого в ряде городов и в тюрьмах начались беспорядки - в ночь на 9 января преступники начали жечь автомобили и автобусы, в Гуаякиле взрывали самодельные бомбы, бандиты на время захватили студию местного телеканала. По первоначальной информации, 139 сотрудников и охранников тюрем оказались в заложниках.
Отвечая на новый виток насилия, Нобоа объявил о внутреннем вооруженном конфликте и приказал армии нейтрализовать 22 преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч участников. Глава объединенного командования вооруженных сил Хайме Вела Эрасо объявил эти преступные группировки военными целями и заявил, что переговоров с ними не будет. Спустя сутки Вела Эрасо сообщил, что силовые структуры задержали 329 предположительных преступников и ликвидировали в ходе рейдов пять человек, из плена был спасен 41 человек.
Нынешний глава Эквадора пришел к власти с лозунгами борьбы с преступностью, которая приняла угрожающие масштабы. Только в ходе последней избирательной кампании были убиты кандидат в президенты от политического движения "Строй" (Construye) Фернандо Вильявисенсьо, а также лидер политического движения "Гражданская революция" в эквадорской провинции Эсмеральдас Педро Брионес.
Российское посольство в Эквадоре на фоне ухудшения криминогенной обстановки и объявления внутреннего вооруженного конфликта в заявлении настоятельно рекомендовало воздержаться от посещения страны. По информации МИД РФ
, на данный момент в Эквадоре не зафиксировано происшествий с россиянами.
Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США