https://ria.ru/20240111/zaderzhany-1920802377.html

В Киргизии задержали граждан России, находящихся в международном розыске

В Киргизии задержали граждан России, находящихся в международном розыске - РИА Новости, 11.01.2024

В Киргизии задержали граждан России, находящихся в международном розыске

Сотрудники милиции Киргизии задержали двоих граждан России, подозреваемых у себя на родине в незаконном пересечении границы, сообщили журналистам в четверг в... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T19:18

2024-01-11T19:18

2024-01-11T19:18

россия

киргизия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816732146_0:30:1348:788_1920x0_80_0_0_fb6f3e479d3b691b764f74211a57585f.jpg

БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. Сотрудники милиции Киргизии задержали двоих граждан России, подозреваемых у себя на родине в незаконном пересечении границы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе МВД республики. "Одиннадцатого января 2024 года сотрудники милиции УВД Ленинского района города Бишкека на территории микрорайона Джал задержали гражданку У.Б. находившуюся в розыске по статье 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы). Разыскиваемая задержана с помощью камер наружного видеонаблюдения с системой распознавания лиц, установленных в общественных местах", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, также в этом же микрорайоне был задержан гражданин У.Ф., которому в РФ инкриминируется аналогичное преступление. "Данные граждане были объявлены в международный розыск по уголовному делу, возбужденному в 2021 году в Российской Федерации", - уточнили в МВД.

https://ria.ru/20240110/finlyandiya-1920488606.html

россия

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киргизия