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В Киргизии задержали граждан России, находящихся в международном розыске
В Киргизии задержали граждан России, находящихся в международном розыске - РИА Новости, 11.01.2024
В Киргизии задержали граждан России, находящихся в международном розыске
Сотрудники милиции Киргизии задержали двоих граждан России, подозреваемых у себя на родине в незаконном пересечении границы, сообщили журналистам в четверг в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T19:18
2024-01-11T19:18
2024-01-11T19:18
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БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. Сотрудники милиции Киргизии задержали двоих граждан России, подозреваемых у себя на родине в незаконном пересечении границы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе МВД республики. "Одиннадцатого января 2024 года сотрудники милиции УВД Ленинского района города Бишкека на территории микрорайона Джал задержали гражданку У.Б. находившуюся в розыске по статье 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы). Разыскиваемая задержана с помощью камер наружного видеонаблюдения с системой распознавания лиц, установленных в общественных местах", - заявил представитель пресс-службы. По его словам, также в этом же микрорайоне был задержан гражданин У.Ф., которому в РФ инкриминируется аналогичное преступление. "Данные граждане были объявлены в международный розыск по уголовному делу, возбужденному в 2021 году в Российской Федерации", - уточнили в МВД.
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россия, киргизия
В Киргизии задержали граждан России, находящихся в международном розыске
МВД Киргизии: граждане России задержаны за незаконное пересечении границы
БИШКЕК, 11 янв - РИА Новости. Сотрудники милиции Киргизии задержали двоих граждан России, подозреваемых у себя на родине в незаконном пересечении границы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе МВД республики.
"Одиннадцатого января 2024 года сотрудники милиции УВД Ленинского района
города Бишкека
на территории микрорайона Джал задержали гражданку У.Б. находившуюся в розыске по статье 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы). Разыскиваемая задержана с помощью камер наружного видеонаблюдения с системой распознавания лиц, установленных в общественных местах", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, также в этом же микрорайоне был задержан гражданин У.Ф., которому в РФ инкриминируется аналогичное преступление.
"Данные граждане были объявлены в международный розыск по уголовному делу, возбужденному в 2021 году в Российской Федерации", - уточнили в МВД.
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