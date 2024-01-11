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В Югре открылась мультимедийная выставка о 100-летии Сургутского района - РИА Новости, 11.01.2024
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
22:12 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/vystavka-1920823943.html
В Югре открылась мультимедийная выставка о 100-летии Сургутского района
В Югре открылась мультимедийная выставка о 100-летии Сургутского района - РИА Новости, 11.01.2024
В Югре открылась мультимедийная выставка о 100-летии Сургутского района
Мультимедийная выставка "100 лет уверенного роста" открылась в Ханты-Мансийском автономном округе в честь векового юбилея Сургутского района, сообщил глава... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T22:12
2024-01-11T22:12
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
югра
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Мультимедийная выставка "100 лет уверенного роста" открылась в Ханты-Мансийском автономном округе в честь векового юбилея Сургутского района, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "Сто лет уверенного роста" – одноименная выставка открылась в день рождения Сургутского района. Мультимедийная экспозиция разместилась в историческом парке "Россия – моя история. Югра". Выставка заняла 14 залов и три дополнительные локации – кинозал с историческим фильмом о Сургутском районе, музейный уголок, интерактивная зона для детей", — написал Трубецкой в своем telegram-канале. На выставке можно узнать об этапах становления муниципалитета и его руководителях в разные годы. Остальные зоны посвящены поселениям. Каждая зона экспозиции посвящена сургутским поселениям и передает их атмосферу и уникальность, подчеркнул глава. Так, в зале сельского поселения Ульт-Ягун можно прогуляться под шум железной дороги, в зале села Тундрино – под звуки гитары, которые напоминают о традиционном бардовском фестивале. Помимо этого, в рамках выставки в интерактивном формате можно узнать исторические факты, посмотреть редкие фотографии, уникальные исторические документы и редкие экспонаты. По данным властей, в экспозиции представлены оцифрованные архивные источники, эксклюзивные фотографии и уникальные видеоматериалы, включающие информацию начиная с истории возникновения и заканчивая сегодняшним временем. Участие в организации выставки принимали все поселения, материалы собирали в музеях, библиотеках, архивах и из воспоминаний старожил Сургутского района.
https://ria.ru/20231224/yugra-1917798017.html
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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, югра
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра

В Югре открылась мультимедийная выставка о 100-летии Сургутского района

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Города России. Сургут. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Мультимедийная выставка "100 лет уверенного роста" открылась в Ханты-Мансийском автономном округе в честь векового юбилея Сургутского района, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"Сто лет уверенного роста" – одноименная выставка открылась в день рождения Сургутского района. Мультимедийная экспозиция разместилась в историческом парке "Россия – моя история. Югра". Выставка заняла 14 залов и три дополнительные локации – кинозал с историческим фильмом о Сургутском районе, музейный уголок, интерактивная зона для детей", — написал Трубецкой в своем telegram-канале.
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На выставке можно узнать об этапах становления муниципалитета и его руководителях в разные годы. Остальные зоны посвящены поселениям. Каждая зона экспозиции посвящена сургутским поселениям и передает их атмосферу и уникальность, подчеркнул глава. Так, в зале сельского поселения Ульт-Ягун можно прогуляться под шум железной дороги, в зале села Тундрино – под звуки гитары, которые напоминают о традиционном бардовском фестивале. Помимо этого, в рамках выставки в интерактивном формате можно узнать исторические факты, посмотреть редкие фотографии, уникальные исторические документы и редкие экспонаты.
По данным властей, в экспозиции представлены оцифрованные архивные источники, эксклюзивные фотографии и уникальные видеоматериалы, включающие информацию начиная с истории возникновения и заканчивая сегодняшним временем. Участие в организации выставки принимали все поселения, материалы собирали в музеях, библиотеках, архивах и из воспоминаний старожил Сургутского района.
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