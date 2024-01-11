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Российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с солдатом ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:27 11.01.2024 (обновлено: 21:58 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/voennyy-1920812645.html
Российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с солдатом ВСУ
Российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с солдатом ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024
Российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с солдатом ВСУ
Российский боец с позывным Бабка рассказал, как выживал вместе с украинским солдатом, брошенным ВСУ. Видео опубликовал Telegram-канал Mash. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T20:27
2024-01-11T21:58
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский боец с позывным Бабка рассказал, как выживал вместе с украинским солдатом, брошенным ВСУ. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.По его словам, получив ранение, он укрылся в ближайшем блиндаже, где уже находился украинский военнослужащий. Его бросили сослуживцы, которые не только обстреливали позиции противника, но и задевали огнем своих же."Жили мы с ним, пытались выживать. У нас &lt;…&gt; вообще не было воды, еда была соленая", — поделился российский военный.Он также признался, что плохо понимает украинскую речь."Когда разговаривает, какие-то слова русские, можешь понять его, а вот это я вообще не понимал. Только понимал, когда он матерился. Его бросили, туда-сюда. Ни воды, ничего, ни эвакуации. Ну и вот прожили мы с ним буквально дня три-четыре. Там дождик был, как-то по глоточку делали", — рассказал Бабка.Впоследствии солдат ВСУ умер, а российского бойца спасли и эвакуировали в Москву, где он проходит лечение.
https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920773157.html
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в мире, москва, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Москва, Вооруженные силы Украины, Россия
Российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с солдатом ВСУ

Российский боец с позывным Бабка рассказал, как 4 дня выживал с военным ВСУ

© Mash/TelegramРоссийский боец с позывным Бабка
Российский боец с позывным Бабка
© Mash/Telegram
Российский боец с позывным Бабка
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский боец с позывным Бабка рассказал, как выживал вместе с украинским солдатом, брошенным ВСУ. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
По его словам, получив ранение, он укрылся в ближайшем блиндаже, где уже находился украинский военнослужащий. Его бросили сослуживцы, которые не только обстреливали позиции противника, но и задевали огнем своих же.
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"Жили мы с ним, пытались выживать. У нас <…> вообще не было воды, еда была соленая", — поделился российский военный.
Он также признался, что плохо понимает украинскую речь.
"Когда разговаривает, какие-то слова русские, можешь понять его, а вот это я вообще не понимал. Только понимал, когда он матерился. Его бросили, туда-сюда. Ни воды, ничего, ни эвакуации. Ну и вот прожили мы с ним буквально дня три-четыре. Там дождик был, как-то по глоточку делали", — рассказал Бабка.
Впоследствии солдат ВСУ умер, а российского бойца спасли и эвакуировали в Москву, где он проходит лечение.
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