https://ria.ru/20240111/voennyy-1920812645.html

Российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с солдатом ВСУ

Российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с солдатом ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024

Российский боец рассказал, как выживал в одном блиндаже с солдатом ВСУ

Российский боец с позывным Бабка рассказал, как выживал вместе с украинским солдатом, брошенным ВСУ. Видео опубликовал Telegram-канал Mash. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T20:27

2024-01-11T20:27

2024-01-11T21:58

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Российский боец с позывным Бабка рассказал, как выживал вместе с украинским солдатом, брошенным ВСУ. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.По его словам, получив ранение, он укрылся в ближайшем блиндаже, где уже находился украинский военнослужащий. Его бросили сослуживцы, которые не только обстреливали позиции противника, но и задевали огнем своих же."Жили мы с ним, пытались выживать. У нас <…> вообще не было воды, еда была соленая", — поделился российский военный.Он также признался, что плохо понимает украинскую речь."Когда разговаривает, какие-то слова русские, можешь понять его, а вот это я вообще не понимал. Только понимал, когда он матерился. Его бросили, туда-сюда. Ни воды, ничего, ни эвакуации. Ну и вот прожили мы с ним буквально дня три-четыре. Там дождик был, как-то по глоточку делали", — рассказал Бабка.Впоследствии солдат ВСУ умер, а российского бойца спасли и эвакуировали в Москву, где он проходит лечение.

https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920773157.html

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в мире, москва, вооруженные силы украины, россия