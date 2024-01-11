https://ria.ru/20240111/vengriya-1920783007.html

Венгрия заявила о нехватке доказательств экспорта ракет из КНДР в Россию

Венгрия заявила о нехватке доказательств экспорта ракет из КНДР в Россию - РИА Новости, 11.01.2024

Венгрия заявила о нехватке доказательств экспорта ракет из КНДР в Россию

Венгрия полностью согласна со Словакией, которая не стала подписывать документ с осуждением якобы экспорта в Россию баллистических ракет из КНДР из-за... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:43

2024-01-11T17:43

2024-01-11T17:43

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БУДАПЕШТ, 11 янв - РИА Новости. Венгрия полностью согласна со Словакией, которая не стала подписывать документ с осуждением якобы экспорта в Россию баллистических ракет из КНДР из-за недостатка убедительных доказательств, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолаи. Венгрия и Словакия ранее стали единственными странами в ЕС, которые не подписали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и глав МИД стран ЕС, а также ряда других азиатских и западных государств о якобы передаче России северокорейских ракет. Глава словацкого МИД Юрай Бланар заявил, что Словакия не подписала заявление с осуждением о якобы передаче РФ ракет КНДР из-за того, что этому не были представлены доказательства. "Позиции Венгрии и Словакии полностью совпадают", - заявил Пацолаи. Во вторник пресс-служба Европейской службы внешних связей опубликовала совместное заявление Борреля и глав МИД 48 стран с осуждением якобы "экспорта и предоставления России северокорейских баллистических ракет", а также якобы "использования этих ракет Россией против Украины 30 декабря 2023 года и 2 января 2024 года". Среди 48 перечисленных стран, присоединившихся к заявлению, названы все страны ЕС, кроме Венгрии и Словакии. Москва отвергает обвинения в нарушениях санкций Совбеза ООН в отношении КНДР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее оставил заявления о таких поставках без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием.

https://ria.ru/20231121/dvigatel-1910847353.html

https://ria.ru/20231111/kndr-1908802058.html

венгрия

словакия

россия

кндр (северная корея)

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в мире, венгрия, словакия, россия, кндр (северная корея)