https://ria.ru/20240111/ukraina-1920763852.html

Украина переходит на европейскую систему сертификации продовольствия

Украина переходит на европейскую систему сертификации продовольствия - РИА Новости, 11.01.2024

Украина переходит на европейскую систему сертификации продовольствия

На Украине с 15 января заработает электронная европейская система сертификации продовольствия, что должно упростить процедуру транзита продовольствия через... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:28

2024-01-11T16:28

2024-01-11T16:28

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На Украине с 15 января заработает электронная европейская система сертификации продовольствия, что должно упростить процедуру транзита продовольствия через украинскую границу, сообщил в четверг аграрный комитет Верховной рады. "На Украине набирает темп процесс ...адаптации законодательства Европейского Союза, в частности, относительно соответствия требованиям продовольственной продукции. С 15 января 2024 года планируется переход на использование на Украине онлайн платформы Европейской комиссии по сертификации и поддержке экспорта, импорта, транзита животных, продукции животного и растительного происхождения, пищевых продуктов, кормов (TRACES NT) для сертификации грузов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламента. Отмечается, что внедрение платформы значительно упростит формальные процедуры экспорта продукции на территорию ЕС через госграницу Украины. Саммит ЕС в середине декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе. Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920378674.html

https://ria.ru/20240106/evrokomissar-1919893484.html

украина

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украина, верховная рада украины