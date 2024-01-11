Украина переходит на европейскую систему сертификации продовольствия
Рада: Украина переходит на европейскую систему сертификации продовольствия
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На Украине с 15 января заработает электронная европейская система сертификации продовольствия, что должно упростить процедуру транзита продовольствия через украинскую границу, сообщил в четверг аграрный комитет Верховной рады.
"На Украине набирает темп процесс ...адаптации законодательства Европейского Союза, в частности, относительно соответствия требованиям продовольственной продукции. С 15 января 2024 года планируется переход на использование на Украине онлайн платформы Европейской комиссии по сертификации и поддержке экспорта, импорта, транзита животных, продукции животного и растительного происхождения, пищевых продуктов, кормов (TRACES NT) для сертификации грузов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале парламента.
Отмечается, что внедрение платформы значительно упростит формальные процедуры экспорта продукции на территорию ЕС через госграницу Украины.
Саммит ЕС в середине декабря 2023 года принял решение о запуске переговоров с Украиной и Молдавией об их будущем членстве в Евросоюзе.
Статус страны-кандидата в ЕС, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - кандидат с 2005 года, Черногория - с 2010 года, Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.