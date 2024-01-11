Турция отказалась пропустить подаренный Британией Украине тральщик
Турция не пустит в Черное море тральщик, подаренный Британией Украине
Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Турция обеспечит тщательное соблюдение Конвенции Монтрё, уведомила Лондон, что не пустит подаренный Украине тральщик в Черное море, пишет газета Hurrıyet со ссылкой на министерство национальной обороны страны.
Турция проинформировала союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, сообщила ранее администрация президента Турции.
"Обеспечивается тщательное соблюдение правил Конвенции Монтрё. Конвенция Монтрё - это гарантия стабильности в Черном море. Корабли-охотники за минами, проданные Великобританией Украине, не могут войти в Черное море до окончания войны. Эта ситуация была ранее доведена до сведения Великобритании", - говорится в сообщении издания.
Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.