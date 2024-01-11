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Турция отказалась пропустить подаренный Британией Украине тральщик - РИА Новости, 11.01.2024
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13:53 11.01.2024 (обновлено: 13:54 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/turtsiya-1920721608.html
Турция отказалась пропустить подаренный Британией Украине тральщик
Турция отказалась пропустить подаренный Британией Украине тральщик - РИА Новости, 11.01.2024
Турция отказалась пропустить подаренный Британией Украине тральщик
Турция обеспечит тщательное соблюдение Конвенции Монтрё, уведомила Лондон, что не пустит подаренный Украине тральщик в Черное море, пишет газета Hurrıyet со... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:53
2024-01-11T13:54
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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Турция обеспечит тщательное соблюдение Конвенции Монтрё, уведомила Лондон, что не пустит подаренный Украине тральщик в Черное море, пишет газета Hurrıyet со ссылкой на министерство национальной обороны страны. Турция проинформировала союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, сообщила ранее администрация президента Турции. "Обеспечивается тщательное соблюдение правил Конвенции Монтрё. Конвенция Монтрё - это гарантия стабильности в Черном море. Корабли-охотники за минами, проданные Великобританией Украине, не могут войти в Черное море до окончания войны. Эта ситуация была ранее доведена до сведения Великобритании", - говорится в сообщении издания. Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
https://ria.ru/20230908/turtsiya-1894882272.html
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в мире, турция, украина, черное море, великобритания
В мире, Турция, Украина, Черное море, Великобритания
Турция отказалась пропустить подаренный Британией Украине тральщик

Турция не пустит в Черное море тральщик, подаренный Британией Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции в Стамбуле
Флаг Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Турция обеспечит тщательное соблюдение Конвенции Монтрё, уведомила Лондон, что не пустит подаренный Украине тральщик в Черное море, пишет газета Hurrıyet со ссылкой на министерство национальной обороны страны.
Турция проинформировала союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, сообщила ранее администрация президента Турции.
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Источник: Турция испытывает давление из-за Конвенции Монтрё
8 сентября 2023, 06:24
"Обеспечивается тщательное соблюдение правил Конвенции Монтрё. Конвенция Монтрё - это гарантия стабильности в Черном море. Корабли-охотники за минами, проданные Великобританией Украине, не могут войти в Черное море до окончания войны. Эта ситуация была ранее доведена до сведения Великобритании", - говорится в сообщении издания.
Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
Британский эсминец Defender в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
СМИ: Лондон намекнул на отправку своего флота в Черное море
1 октября 2023, 06:53
 
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