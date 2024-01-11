https://ria.ru/20240111/turtsiya-1920721608.html

Турция отказалась пропустить подаренный Британией Украине тральщик

Турция отказалась пропустить подаренный Британией Украине тральщик - РИА Новости, 11.01.2024

Турция отказалась пропустить подаренный Британией Украине тральщик

Турция обеспечит тщательное соблюдение Конвенции Монтрё, уведомила Лондон, что не пустит подаренный Украине тральщик в Черное море, пишет газета Hurrıyet со... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:53

2024-01-11T13:53

2024-01-11T13:54

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АНКАРА, 11 янв – РИА Новости. Турция обеспечит тщательное соблюдение Конвенции Монтрё, уведомила Лондон, что не пустит подаренный Украине тральщик в Черное море, пишет газета Hurrıyet со ссылкой на министерство национальной обороны страны. Турция проинформировала союзников, что не допустит в свои проливы минные тральщики, подаренные Украине Великобританией, сообщила ранее администрация президента Турции. "Обеспечивается тщательное соблюдение правил Конвенции Монтрё. Конвенция Монтрё - это гарантия стабильности в Черном море. Корабли-охотники за минами, проданные Великобританией Украине, не могут войти в Черное море до окончания войны. Эта ситуация была ранее доведена до сведения Великобритании", - говорится в сообщении издания. Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://ria.ru/20230908/turtsiya-1894882272.html

https://ria.ru/20231001/flot-1899701150.html

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черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, украина, черное море, великобритания