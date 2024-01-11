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Чернышенко назвал Россию одной из стран-лидеров по въездному туризму
Чернышенко назвал Россию одной из стран-лидеров по въездному туризму - РИА Новости, 11.01.2024
Чернышенко назвал Россию одной из стран-лидеров по въездному туризму
Россия — одна из стран-лидеров по въездному туризму, несмотря на санкции недоброжелателей, огромное количество туристов продолжают приезжать в страну, заявил... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:15
2024-01-11T17:15
2024-01-11T17:15
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия — одна из стран-лидеров по въездному туризму, несмотря на санкции недоброжелателей, огромное количество туристов продолжают приезжать в страну, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Несмотря на все, огромное количество санкций от наших недоброжелателей, огромное количество туристов продолжают приезжать в нашу страну, и Россия в лидерах международных стран по въездному туризму", — сказал Чернышенко в ходе награждения победителей Всероссийской программы "Классная страна".
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новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко назвал Россию одной из стран-лидеров по въездному туризму
Чернышенко: РФ стала одним из лидеров по въездному туризму, несмотря на санкции
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия — одна из стран-лидеров по въездному туризму, несмотря на санкции недоброжелателей, огромное количество туристов продолжают приезжать в страну, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Несмотря на все, огромное количество санкций от наших недоброжелателей, огромное количество туристов продолжают приезжать в нашу страну, и Россия в лидерах международных стран по въездному туризму", — сказал Чернышенко в ходе награждения победителей Всероссийской программы "Классная страна".
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