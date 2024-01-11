https://ria.ru/20240111/turizm-1920775489.html

Чернышенко назвал Россию одной из стран-лидеров по въездному туризму

Чернышенко назвал Россию одной из стран-лидеров по въездному туризму - РИА Новости, 11.01.2024

Чернышенко назвал Россию одной из стран-лидеров по въездному туризму

Россия — одна из стран-лидеров по въездному туризму, несмотря на санкции недоброжелателей, огромное количество туристов продолжают приезжать в страну, заявил... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:15

2024-01-11T17:15

2024-01-11T17:15

туризм

новости - туризм

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Россия — одна из стран-лидеров по въездному туризму, несмотря на санкции недоброжелателей, огромное количество туристов продолжают приезжать в страну, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Несмотря на все, огромное количество санкций от наших недоброжелателей, огромное количество туристов продолжают приезжать в нашу страну, и Россия в лидерах международных стран по въездному туризму", — сказал Чернышенко в ходе награждения победителей Всероссийской программы "Классная страна".

https://ria.ru/20240102/puteshestviya-1918491300.html

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новости - туризм, россия, дмитрий чернышенко