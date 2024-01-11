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В Турции нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке - РИА Новости, 11.01.2024
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Туризм
 
18:37 11.01.2024 (обновлено: 19:22 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/turistka-1920795008.html
В Турции нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке
В Турции нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке - РИА Новости, 11.01.2024
В Турции нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке
В Турции спасатели обнаружили телефон, принадлежащий пропавшей российской туристке Надежде Ярыгиной, сообщило агентство IHA. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:37
2024-01-11T19:22
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СТАМБУЛ, 11 янв — РИА Новости. В Турции спасатели обнаружили телефон, принадлежащий пропавшей российской туристке Надежде Ярыгиной, сообщило агентство IHA."Сегодня в результате поисков на горе Чалыш обнаружен принадлежащий туристке телефон", — говорится в публикации.По данным издания, к операции привлекли около 40 спасателей, которые усилили поиски в этом районе, в том числе в море.Ярыгина прилетела в Турцию 30 декабря, а 8 января не явилась на обратный рейс в Москву. По данным российского генконсульства, женщина пропала 4 января, когда вышла на прогулку и не вернулась в отель. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен.Полиция в Кемере расследует исчезновение туристки, российские дипломаты контролируют ситуацию.Управление МВД по Кировской области также занимается делом о пропаже Ярыгиной, ее мать подала заявление в органы.
https://ria.ru/20240110/proishestvie-1920552537.html
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турция, россия, москва, новости - туризм, кемер
Туризм, Турция, Россия, Москва, Новости - Туризм, Кемер
В Турции нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке

В Турции спасатели нашли телефон, принадлежащий пропавшей россиянке Ярыгиной

© СоцсетиНадежда Ярыгина
Надежда Ярыгина
© Соцсети
Надежда Ярыгина. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 11 янв — РИА Новости. В Турции спасатели обнаружили телефон, принадлежащий пропавшей российской туристке Надежде Ярыгиной, сообщило агентство IHA.
«
"Сегодня в результате поисков на горе Чалыш обнаружен принадлежащий туристке телефон", — говорится в публикации.
По данным издания, к операции привлекли около 40 спасателей, которые усилили поиски в этом районе, в том числе в море.
Ярыгина прилетела в Турцию 30 декабря, а 8 января не явилась на обратный рейс в Москву. По данным российского генконсульства, женщина пропала 4 января, когда вышла на прогулку и не вернулась в отель. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, ее телефон был недоступен.
Полиция в Кемере расследует исчезновение туристки, российские дипломаты контролируют ситуацию.
Управление МВД по Кировской области также занимается делом о пропаже Ярыгиной, ее мать подала заявление в органы.
Надежда Ярыгина
"Поступила странно". Что стоит за исчезновением россиянки в Турции
10 января, 17:06
 
ТуризмТурцияРоссияМоскваНовости - ТуризмКемер
 
 
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