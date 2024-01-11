https://ria.ru/20240111/tramp-1920660078.html

Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу, пишут СМИ

Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024

Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу, пишут СМИ

Евросоюзу нужно создать общий оборонный фонд в размере ста миллиардов евро, так как он боится остаться без поддержки США в случае возвращения к власти Дональда... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:17

2024-01-11T09:17

2024-01-11T10:38

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борис писториус

евросоюз

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Евросоюзу нужно создать общий оборонный фонд в размере ста миллиардов евро, так как он боится остаться без поддержки США в случае возвращения к власти Дональда Трампа, приводит The European Conservative слова комиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона."Трамп заявил, что, "если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем к вам на помощь и не поддержим вас <…>, и мы выйдем из НАТО". Все это напоминает "жутковатый анекдот", — вспомнил он беседу Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в 2020 году.Бретон полагает, что если европейцы не обезопасят себя, то "Россия захватит Европу". Кроме того он связал этот вопрос с оказанием помощи Украине.Политик настаивает на увеличении мощностей европейских заводов, чтобы те смогли обеспечить ВСУ необходимыми снарядами к весне. При этом, подчеркивает автор статьи, министр обороны Германии Борис Писториус уже заявлял, что невозможно поставить такое количество боеприпасов в срок.Оборонный потенциал большинства стран ЕС действительно далек от идеала, однако европейские лидеры настроены скептически по отношению к идее создания общего оборонного фонда, что и объясняет причину, по которой Бретону приходится прибегать к нагнетанию страха различными "страшилкам", полагает автор.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html

https://ria.ru/20240111/tramp-1920645969.html

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сша, в мире, европа, украина, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, борис писториус, евросоюз, нато, еврокомиссия