https://ria.ru/20240111/tramp-1920660078.html
Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу, пишут СМИ
Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу, пишут СМИ
Евросоюзу нужно создать общий оборонный фонд в размере ста миллиардов евро, так как он боится остаться без поддержки США в случае возвращения к власти Дональда... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:17
2024-01-11T09:17
2024-01-11T10:38
сша
в мире
европа
украина
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
борис писториус
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83022c026c5b28f0ccf9cd8a274a817d.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Евросоюзу нужно создать общий оборонный фонд в размере ста миллиардов евро, так как он боится остаться без поддержки США в случае возвращения к власти Дональда Трампа, приводит The European Conservative слова комиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона."Трамп заявил, что, "если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем к вам на помощь и не поддержим вас <…>, и мы выйдем из НАТО". Все это напоминает "жутковатый анекдот", — вспомнил он беседу Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в 2020 году.Бретон полагает, что если европейцы не обезопасят себя, то "Россия захватит Европу". Кроме того он связал этот вопрос с оказанием помощи Украине.Политик настаивает на увеличении мощностей европейских заводов, чтобы те смогли обеспечить ВСУ необходимыми снарядами к весне. При этом, подчеркивает автор статьи, министр обороны Германии Борис Писториус уже заявлял, что невозможно поставить такое количество боеприпасов в срок.Оборонный потенциал большинства стран ЕС действительно далек от идеала, однако европейские лидеры настроены скептически по отношению к идее создания общего оборонного фонда, что и объясняет причину, по которой Бретону приходится прибегать к нагнетанию страха различными "страшилкам", полагает автор.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html
https://ria.ru/20240111/tramp-1920645969.html
сша
европа
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814331061_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9813cc0ef8f59c4a6b5d335e94e40034.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, европа, украина, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, борис писториус, евросоюз, нато, еврокомиссия
США, В мире, Европа, Украина, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Борис Писториус, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу, пишут СМИ
European Conservative: Евросоюз пугает Европу Трампом ради оборонного фонда
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Евросоюзу нужно создать общий оборонный фонд в размере ста миллиардов евро, так как он боится остаться без поддержки США в случае возвращения к власти Дональда Трампа, приводит The European Conservative
слова комиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона.
"Трамп заявил, что, "если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем к вам на помощь и не поддержим вас <…>, и мы выйдем из НАТО". Все это напоминает "жутковатый анекдот", — вспомнил он беседу Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в 2020 году.
Бретон полагает, что если европейцы не обезопасят себя, то "Россия захватит Европу". Кроме того он связал этот вопрос с оказанием помощи Украине.
Политик настаивает на увеличении мощностей европейских заводов, чтобы те смогли обеспечить ВСУ необходимыми снарядами к весне. При этом, подчеркивает автор статьи, министр обороны Германии Борис Писториус уже заявлял, что невозможно поставить такое количество боеприпасов в срок.
Россия послала ЕС далеко и надолго
Оборонный потенциал большинства стран ЕС действительно далек от идеала, однако европейские лидеры настроены скептически по отношению к идее создания общего оборонного фонда, что и объясняет причину, по которой Бретону приходится прибегать к нагнетанию страха различными "страшилкам", полагает автор.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС
начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Трамп упрекнул Байдена и похвалил Путина и Си Цзиньпина