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Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
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09:17 11.01.2024 (обновлено: 10:38 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/tramp-1920660078.html
Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу, пишут СМИ
Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу, пишут СМИ - РИА Новости, 11.01.2024
Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу, пишут СМИ
Евросоюзу нужно создать общий оборонный фонд в размере ста миллиардов евро, так как он боится остаться без поддержки США в случае возвращения к власти Дональда... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:17
2024-01-11T10:38
сша
в мире
европа
украина
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
борис писториус
евросоюз
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Евросоюзу нужно создать общий оборонный фонд в размере ста миллиардов евро, так как он боится остаться без поддержки США в случае возвращения к власти Дональда Трампа, приводит The European Conservative слова комиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона."Трамп заявил, что, "если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем к вам на помощь и не поддержим вас &lt;…&gt;, и мы выйдем из НАТО". Все это напоминает "жутковатый анекдот", — вспомнил он беседу Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в 2020 году.Бретон полагает, что если европейцы не обезопасят себя, то "Россия захватит Европу". Кроме того он связал этот вопрос с оказанием помощи Украине.Политик настаивает на увеличении мощностей европейских заводов, чтобы те смогли обеспечить ВСУ необходимыми снарядами к весне. При этом, подчеркивает автор статьи, министр обороны Германии Борис Писториус уже заявлял, что невозможно поставить такое количество боеприпасов в срок.Оборонный потенциал большинства стран ЕС действительно далек от идеала, однако европейские лидеры настроены скептически по отношению к идее создания общего оборонного фонда, что и объясняет причину, по которой Бретону приходится прибегать к нагнетанию страха различными "страшилкам", полагает автор.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html
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сша, в мире, европа, украина, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, борис писториус, евросоюз, нато, еврокомиссия
США, В мире, Европа, Украина, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Борис Писториус, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
Слова Трампа "подтолкнули" Европу к неожиданному шагу, пишут СМИ

European Conservative: Евросоюз пугает Европу Трампом ради оборонного фонда

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Евросоюзу нужно создать общий оборонный фонд в размере ста миллиардов евро, так как он боится остаться без поддержки США в случае возвращения к власти Дональда Трампа, приводит The European Conservative слова комиссара по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретона.
"Трамп заявил, что, "если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем к вам на помощь и не поддержим вас <…>, и мы выйдем из НАТО". Все это напоминает "жутковатый анекдот", — вспомнил он беседу Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в 2020 году.
Бретон полагает, что если европейцы не обезопасят себя, то "Россия захватит Европу". Кроме того он связал этот вопрос с оказанием помощи Украине.
Политик настаивает на увеличении мощностей европейских заводов, чтобы те смогли обеспечить ВСУ необходимыми снарядами к весне. При этом, подчеркивает автор статьи, министр обороны Германии Борис Писториус уже заявлял, что невозможно поставить такое количество боеприпасов в срок.
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Оборонный потенциал большинства стран ЕС действительно далек от идеала, однако европейские лидеры настроены скептически по отношению к идее создания общего оборонного фонда, что и объясняет причину, по которой Бретону приходится прибегать к нагнетанию страха различными "страшилкам", полагает автор.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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СШАВ миреЕвропаУкраинаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенБорис ПисториусЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
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