https://ria.ru/20240111/tolstaya-1920826223.html

Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Дарья Толстая

Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Дарья Толстая - РИА Новости, 11.01.2024

Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Дарья Толстая

Бывшая жена вице-спикера Госдумы Петра Толстого Дарья Толстая скончалась 10 января, сообщила ее подруга, член Союза художников России Ольга Мотовилова-Комова на РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T22:45

2024-01-11T22:45

2024-01-11T23:04

петр толстой

происшествия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывшая жена вице-спикера Госдумы Петра Толстого Дарья Толстая скончалась 10 января, сообщила ее подруга, член Союза художников России Ольга Мотовилова-Комова на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Не стало нашего близкого друга, красивой женщины и прекрасного человека Дарьи Толстой! Прошу всех моих верующих православных друзей помолится за нее. Мои соболезнования ее родным и близким! … Отпевание состоится в пятницу в 11 часов в нашем любимом Храме Девяти Мучеников Кизических", — написала Мотовилова-Комова.Она также рассказала РИА Новости, что Дарья была прекрасным, очень отзывчивым и добрым человеком и очень переживала, когда где-то поступали нечестно и несправедливо. "Она невероятно стильная и красивая женщина была, хорошо владела французским языком, могла свободно переводить, очень любила Петю (вице-спикера ГД Петра Толстого - ред.) и свою дочь Сашу, которую они так долго ждали", — отметила Мотовилова-Комова.

https://ria.ru/20231229/utraty-1912571604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петр толстой, происшествия