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Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Дарья Толстая - РИА Новости, 11.01.2024
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22:45 11.01.2024 (обновлено: 23:04 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/tolstaya-1920826223.html
Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Дарья Толстая
Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Дарья Толстая - РИА Новости, 11.01.2024
Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Дарья Толстая
Бывшая жена вице-спикера Госдумы Петра Толстого Дарья Толстая скончалась 10 января, сообщила ее подруга, член Союза художников России Ольга Мотовилова-Комова на РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T22:45
2024-01-11T23:04
петр толстой
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывшая жена вице-спикера Госдумы Петра Толстого Дарья Толстая скончалась 10 января, сообщила ее подруга, член Союза художников России Ольга Мотовилова-Комова на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."Не стало нашего близкого друга, красивой женщины и прекрасного человека Дарьи Толстой! Прошу всех моих верующих православных друзей помолится за нее. Мои соболезнования ее родным и близким! … Отпевание состоится в пятницу в 11 часов в нашем любимом Храме Девяти Мучеников Кизических", — написала Мотовилова-Комова.Она также рассказала РИА Новости, что Дарья была прекрасным, очень отзывчивым и добрым человеком и очень переживала, когда где-то поступали нечестно и несправедливо. "Она невероятно стильная и красивая женщина была, хорошо владела французским языком, могла свободно переводить, очень любила Петю (вице-спикера ГД Петра Толстого - ред.) и свою дочь Сашу, которую они так долго ждали", — отметила Мотовилова-Комова.
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петр толстой, происшествия
Петр Толстой, Происшествия
Умерла бывшая жена вице-спикера Госдумы Дарья Толстая

Умерла бывшая жена вице-спикера ГД Петра Толстого Дарья

© Соцсети Дарьи ТолстойДарья Толстая
Дарья Толстая
© Соцсети Дарьи Толстой
Дарья Толстая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывшая жена вице-спикера Госдумы Петра Толстого Дарья Толстая скончалась 10 января, сообщила ее подруга, член Союза художников России Ольга Мотовилова-Комова на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
"Не стало нашего близкого друга, красивой женщины и прекрасного человека Дарьи Толстой! Прошу всех моих верующих православных друзей помолится за нее. Мои соболезнования ее родным и близким! … Отпевание состоится в пятницу в 11 часов в нашем любимом Храме Девяти Мучеников Кизических", — написала Мотовилова-Комова.
Она также рассказала РИА Новости, что Дарья была прекрасным, очень отзывчивым и добрым человеком и очень переживала, когда где-то поступали нечестно и несправедливо.
"Она невероятно стильная и красивая женщина была, хорошо владела французским языком, могла свободно переводить, очень любила Петю (вице-спикера ГД Петра Толстого - ред.) и свою дочь Сашу, которую они так долго ждали", — отметила Мотовилова-Комова.
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