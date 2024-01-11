https://ria.ru/20240111/tekhnopolis_moskva-1920606516.html
Ефимов: резиденты "Технополис Москва" сэкономили на налогах 3,1 млрд рублей
Ефимов: резиденты "Технополис Москва" сэкономили на налогах 3,1 млрд рублей - РИА Новости, 11.01.2024
Ефимов: резиденты "Технополис Москва" сэкономили на налогах 3,1 млрд рублей
За январь – сентябрь прошлого года резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" было сэкономлено 3,1 млрд рублей на налогах, что свыше чем в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:05
2024-01-11T10:05
2024-01-11T10:05
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
особые экономические зоны
налоги
экономия
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МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. За январь – сентябрь прошлого года резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" было сэкономлено 3,1 млрд рублей на налогах, что свыше чем в 3,5 раза по сравнению с таким же периодом 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он добавил, что порядка 11 рублей инвестиций компаний-резидентов приходятся на каждый рубль преференций.Благодаря статусу резидента ОЭЗ "Технополис Москва" предприятия могут получать налоговые льготы, а также преференции. К примеру, не нужно платить имущественный, земельный, транспортные налоги. При этом налог на прибыль вместо 20% составляет 2%."За девять месяцев 2023 года резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" сэкономили свыше 3,1 млрд рублей. Это рекордная сумма за последние 4 года. Она превышает результаты аналогичного периода 2022-го в 3,5 раза, когда преференции составили чуть больше 857 млн рублей. При этом объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ столицы за три квартала 2023 года, достиг 35 млрд рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что больше всего экономят на налогах компании, которые занимаются производством фармацевтики и медизделий, информационно-коммуникационных технологий и микроэлектроники.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что за отчетный период более 2 тыс. новых рабочих мест было создано резидентами ОЭЗ "Технополис Москва", что по сравнению с таким же периодом 2022 года больше в 1,4 раза. В этом направлении лучше всего себя показали компании микроэлектроники и медицины.С прошлого года в рамках проекта "ТехноРабота" было получено свыше 900 резюме от соискателей. В данном проекте задействованы порядка 50 различных компаний ОЭЗ столицы. При этом активнее других специалистов инженерных профессий берут на работу предприятия микроэлектроники и медицины.По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, были заметно увеличены страховые взносы резидентами ОЭЗ. С начала прошлого года ими было перечислено в Социальный фонд РФ более 1,6 млрд руб. Из них около 555 млн руб. – средства фармкомпаний.Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Там локализовано свыше 200 высокотехнологичных предприятий, из которых более 90 со статусом резидента. Это позволяет им получать значительные льготы. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Ру́днево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, больше 275 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет – лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.Ранее Ефимов сообщал, что в прошлом году площадь ОЭЗ "Технополис Москва" составила свыше 275 га, это произошло благодаря включению в ее состав индустриального парка "Руднево".
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, особые экономические зоны, налоги, экономия
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Особые экономические зоны, Налоги, Экономия
МОСКВА, 11 янв – РИА Новости. За январь – сентябрь прошлого года резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" было сэкономлено 3,1 млрд рублей на налогах, что свыше чем в 3,5 раза по сравнению с таким же периодом 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он добавил, что порядка 11 рублей инвестиций компаний-резидентов приходятся на каждый рубль преференций.
Благодаря статусу резидента ОЭЗ "Технополис Москва" предприятия могут получать налоговые льготы, а также преференции. К примеру, не нужно платить имущественный, земельный, транспортные налоги. При этом налог на прибыль вместо 20% составляет 2%.
"За девять месяцев 2023 года резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" сэкономили свыше 3,1 млрд рублей. Это рекордная сумма за последние 4 года. Она превышает результаты аналогичного периода 2022-го в 3,5 раза, когда преференции составили чуть больше 857 млн рублей. При этом объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ столицы за три квартала 2023 года, достиг 35 млрд рублей", – отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что больше всего экономят на налогах компании, которые занимаются производством фармацевтики и медизделий, информационно-коммуникационных технологий и микроэлектроники.
Ефимов: выручка резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" выросла в 2,4 раза
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
заявил, что за отчетный период более 2 тыс. новых рабочих мест было создано резидентами ОЭЗ "Технополис Москва", что по сравнению с таким же периодом 2022 года больше в 1,4 раза. В этом направлении лучше всего себя показали компании микроэлектроники и медицины.
С прошлого года в рамках проекта "ТехноРабота" было получено свыше 900 резюме от соискателей. В данном проекте задействованы порядка 50 различных компаний ОЭЗ столицы. При этом активнее других специалистов инженерных профессий берут на работу предприятия микроэлектроники и медицины.
По словам гендиректора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, были заметно увеличены страховые взносы резидентами ОЭЗ. С начала прошлого года ими было перечислено в Социальный фонд РФ
более 1,6 млрд руб. Из них около 555 млн руб. – средства фармкомпаний.
Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Там локализовано свыше 200 высокотехнологичных предприятий, из которых более 90 со статусом резидента. Это позволяет им получать значительные льготы. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем
", "Ру́днево"), где размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, больше 275 га. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет – лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.
Ранее Ефимов сообщал, что в прошлом году площадь ОЭЗ "Технополис Москва" составила свыше 275 га, это произошло благодаря включению в ее состав индустриального парка "Руднево".