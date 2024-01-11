https://ria.ru/20240111/tekhnologii-1920657085.html

Абрамченко рассказала о применении ИИ в сельском хозяйстве

Абрамченко рассказала о применении ИИ в сельском хозяйстве - РИА Новости, 11.01.2024

Абрамченко рассказала о применении ИИ в сельском хозяйстве

Искусственный интеллект в сельском хозяйстве применим в таких направлениях, как точное земледелие, а также генетика и селекция, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T08:53

2024-01-11T08:53

2024-01-11T08:56

виктория абрамченко

технологии

искусственный интеллект (ии)

россия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект в сельском хозяйстве применим в таких направлениях, как точное земледелие, а также генетика и селекция, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "В сельском хозяйстве его применение (искусственного интеллекта - ред.) однозначно связано с точным земледелием. Безусловно, в генетике и селекции", - сказала она. По ее словам, такие технологии уже активно применяют экологи. "Первое направление, в котором уже активно применяются элементы искусственного интеллекта – это лесной комплекс. От мониторинга лесных пожаров до реализации эксперимента, когда видео с камер на дорогах общего пользования анализируется нейросетью", - отметила Абрамченко. Также ИИ помогает в мониторинге размещения отходов. Технология позволяет дистанционно управлять полигоном, его жизненным циклом, а также привлекать к ответственности нарушителей, если нарушения были выявлены. "Еще искусственный интеллект помогает обеспечивать мониторинг популяции какого-либо вида животных. Например, для изучения гренландских китов проводятся регулярные сезонные экспедиции, проводятся аэрофотосъемки с помощью беспилотников", - добавила вице-премьер.

https://ria.ru/20231212/tekhnologii-1915234648.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

виктория абрамченко, технологии, искусственный интеллект (ии), россия