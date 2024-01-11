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Абрамченко рассказала о применении ИИ в сельском хозяйстве - РИА Новости, 11.01.2024
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08:53 11.01.2024 (обновлено: 08:56 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/tekhnologii-1920657085.html
Абрамченко рассказала о применении ИИ в сельском хозяйстве
Абрамченко рассказала о применении ИИ в сельском хозяйстве - РИА Новости, 11.01.2024
Абрамченко рассказала о применении ИИ в сельском хозяйстве
Искусственный интеллект в сельском хозяйстве применим в таких направлениях, как точное земледелие, а также генетика и селекция, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:53
2024-01-11T08:56
виктория абрамченко
технологии
искусственный интеллект (ии)
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект в сельском хозяйстве применим в таких направлениях, как точное земледелие, а также генетика и селекция, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "В сельском хозяйстве его применение (искусственного интеллекта - ред.) однозначно связано с точным земледелием. Безусловно, в генетике и селекции", - сказала она. По ее словам, такие технологии уже активно применяют экологи. "Первое направление, в котором уже активно применяются элементы искусственного интеллекта – это лесной комплекс. От мониторинга лесных пожаров до реализации эксперимента, когда видео с камер на дорогах общего пользования анализируется нейросетью", - отметила Абрамченко. Также ИИ помогает в мониторинге размещения отходов. Технология позволяет дистанционно управлять полигоном, его жизненным циклом, а также привлекать к ответственности нарушителей, если нарушения были выявлены. "Еще искусственный интеллект помогает обеспечивать мониторинг популяции какого-либо вида животных. Например, для изучения гренландских китов проводятся регулярные сезонные экспедиции, проводятся аэрофотосъемки с помощью беспилотников", - добавила вице-премьер.
https://ria.ru/20231212/tekhnologii-1915234648.html
россия
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виктория абрамченко, технологии, искусственный интеллект (ии), россия
Виктория Абрамченко, Технологии, Искусственный интеллект (ИИ), Россия
Абрамченко рассказала о применении ИИ в сельском хозяйстве

Абрамченко: РФ может использовать ИИ для точного земледелия, генетики и селекции

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Искусственный интеллект в сельском хозяйстве применим в таких направлениях, как точное земледелие, а также генетика и селекция, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
«
"В сельском хозяйстве его применение (искусственного интеллекта - ред.) однозначно связано с точным земледелием. Безусловно, в генетике и селекции", - сказала она.
По ее словам, такие технологии уже активно применяют экологи. "Первое направление, в котором уже активно применяются элементы искусственного интеллекта – это лесной комплекс. От мониторинга лесных пожаров до реализации эксперимента, когда видео с камер на дорогах общего пользования анализируется нейросетью", - отметила Абрамченко.
Также ИИ помогает в мониторинге размещения отходов. Технология позволяет дистанционно управлять полигоном, его жизненным циклом, а также привлекать к ответственности нарушителей, если нарушения были выявлены.
"Еще искусственный интеллект помогает обеспечивать мониторинг популяции какого-либо вида животных. Например, для изучения гренландских китов проводятся регулярные сезонные экспедиции, проводятся аэрофотосъемки с помощью беспилотников", - добавила вице-премьер.
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Виктория АбрамченкоТехнологииИскусственный интеллект (ИИ)Россия
 
 
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