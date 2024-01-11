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США призвали Иран освободить захваченный в Оманском заливе танкер - РИА Новости, 11.01.2024
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21:13 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/tanker-1920818039.html
США призвали Иран освободить захваченный в Оманском заливе танкер
США призвали Иран освободить захваченный в Оманском заливе танкер - РИА Новости, 11.01.2024
США призвали Иран освободить захваченный в Оманском заливе танкер
США призывают иранское правительство немедленно освободить танкер, захваченный в водах Оманского залива, заявил заместитель официального представителя... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T21:13
2024-01-11T21:13
в мире
оманский залив
сша
маршалловы острова
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США призывают иранское правительство немедленно освободить танкер, захваченный в водах Оманского залива, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. Вооруженные люди в четверг утром захватили в Оманском заливе нефтяной танкер St Nikolas под флагом Маршалловых островов, принадлежащий греческой судовладельческой компании. На борту 19 человек: 18 филиппинцев и грек – капитан судна. Иранские СМИ сообщили, что военно-морские силы Ирана по решению суда захватили американский нефтяной танкер в Оманском заливе. Ранее судно называлось Suez Rajan и было вовлечено в многолетний спор, в результате которого министерство юстиции США конфисковало 1 миллион баррелей иранской нефти, находившейся на нем. "Иранское правительство должно немедленно освободить судно и его экипаж", - сказал Патель в ходе брифинга.
https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html
оманский залив
сша
маршалловы острова
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в мире, оманский залив, сша, маршалловы острова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Оманский залив, США, Маршалловы острова, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
США призвали Иран освободить захваченный в Оманском заливе танкер

Патель: США призывают Иран освободить захваченный в Оманском заливе танкер

CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair / Флот ВМС США сопровождает танкер
Флот ВМС США сопровождает танкер - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair /
Флот ВМС США сопровождает танкер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США призывают иранское правительство немедленно освободить танкер, захваченный в водах Оманского залива, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель.
Вооруженные люди в четверг утром захватили в Оманском заливе нефтяной танкер St Nikolas под флагом Маршалловых островов, принадлежащий греческой судовладельческой компании. На борту 19 человек: 18 филиппинцев и грек – капитан судна. Иранские СМИ сообщили, что военно-морские силы Ирана по решению суда захватили американский нефтяной танкер в Оманском заливе. Ранее судно называлось Suez Rajan и было вовлечено в многолетний спор, в результате которого министерство юстиции США конфисковало 1 миллион баррелей иранской нефти, находившейся на нем.
"Иранское правительство должно немедленно освободить судно и его экипаж", - сказал Патель в ходе брифинга.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
Цугцванг Байдена: Ближний Восток под угрозой большой войны
2 января, 08:00
 
В миреОманский заливСШАМаршалловы островаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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