https://ria.ru/20240111/tanker-1920818039.html

США призвали Иран освободить захваченный в Оманском заливе танкер

США призвали Иран освободить захваченный в Оманском заливе танкер - РИА Новости, 11.01.2024

США призвали Иран освободить захваченный в Оманском заливе танкер

США призывают иранское правительство немедленно освободить танкер, захваченный в водах Оманского залива, заявил заместитель официального представителя... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T21:13

2024-01-11T21:13

2024-01-11T21:13

в мире

оманский залив

сша

маршалловы острова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США призывают иранское правительство немедленно освободить танкер, захваченный в водах Оманского залива, заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель. Вооруженные люди в четверг утром захватили в Оманском заливе нефтяной танкер St Nikolas под флагом Маршалловых островов, принадлежащий греческой судовладельческой компании. На борту 19 человек: 18 филиппинцев и грек – капитан судна. Иранские СМИ сообщили, что военно-морские силы Ирана по решению суда захватили американский нефтяной танкер в Оманском заливе. Ранее судно называлось Suez Rajan и было вовлечено в многолетний спор, в результате которого министерство юстиции США конфисковало 1 миллион баррелей иранской нефти, находившейся на нем. "Иранское правительство должно немедленно освободить судно и его экипаж", - сказал Патель в ходе брифинга.

https://ria.ru/20240102/tsugtsvang-1919369954.html

оманский залив

сша

маршалловы острова

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в мире, оманский залив, сша, маршалловы острова, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году