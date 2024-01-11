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Небензя рассказал, как США пытаются при оправдать действия в Красном море

Небензя рассказал, как США пытаются при оправдать действия в Красном море - РИА Новости, 11.01.2024

Небензя рассказал, как США пытаются при оправдать действия в Красном море

США при помощи своей резолюции пытаются легитимизировать действия так называемой коалиции в Красном море задним числом – Москва призывает Вашингтон и Лондон... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T01:18

2024-01-11T01:18

2024-01-11T02:08

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ООН, 11 янв - РИА Новости. США при помощи своей резолюции пытаются легитимизировать действия так называемой коалиции в Красном море задним числом – Москва призывает Вашингтон и Лондон воздержаться от вольной трактовки права на защиту своих судов, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Ранее СБ ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда. При этом Лондон и Вашингтон голосовали против поправок, предложенных Москвой к тексту. В частности, Москва предлагала добавить пункт о том, что все положения данной резолюции не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права. Кроме того, РФ не устраивал тезис о том, что СБ ООН "принимает к сведению право государств-членов защищать, руководствуясь нормами международного права, свои суда от нападений, в том числе тех, которые наносят ущерб правам и свободам судоходства". Москва предлагала заменить его положением, гласящим, что Совбез ООН "принимает к сведению применимые права государств-членов в соответствии с международным правом"."У нас вызывает озабоченность то, что Соединенные Штаты и их союзники предпочитают идти по пути одностороннего силового решения проблемы. Они сколотили так называемую международную коалицию, состоящую преимущественно из кораблей самих США, которая якобы должна обеспечивать безопасность, хотя на деле легитимность ее действий вызывает самые серьезные вопросы с точки зрения международного права", - сказал Небензя.По его словам, "не стоит питать иллюзий на счет истинных целей, которые преследуют авторы резолюции". "Речь вовсе не об обеспечении безопасности судоходства в Красном море, а о попытке легитимизировать действия коалиции задним числом и добиться от СБ ООН на них бессрочного благословения", - подчеркнул он.Как указал Небензя, данная резолюция (без внесения предложенных Россией поправок - ред.) "не может рассматриваться как легитимизирующая действия в Красном море так называемой коалиции, состоящей из США и их сателлитов"."Отмечаем, что третий оперативный параграф не может создать несуществующее право государств на защиту своих судов от атак. Вся деятельность в рамках данного пункта должна осуществляться строго в рамках действующего международного права", - подчеркнул постпред.По его словам, голосование США и Британии против поправок РФ показывает, что они этим голосованием по сути саморазоблачились и что цель продвижения проекта – "именно развязать им руки в вольной трактовке права на защиту судов со ссылкой на самооборону"."Предостерегаем наших американских коллег от подобного поведения в данном контексте. Со своей стороны твердо исходим из того, что резолюция будет применяться в строго очерченных в ней географических рамках Красного моря без проекции ее положений на иные районы мирового океана в полном соответствии с международным правом", - подчеркнул постпред.

https://ria.ru/20240110/sanktsii-1920624706.html

https://ria.ru/20240110/khusity-1920536192.html

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в мире, сша, красное море, оон, россия, василий небензя