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Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин - РИА Новости, 11.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:31 11.01.2024 (обновлено: 17:24 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин - РИА Новости, 11.01.2024
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин
Типичный герой нашего кинематографа — очень сложно представить его в отрицательной роли. Обаяние Юрия Мефодьевича было таким, что играть откровенных мерзавцев... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:31
2024-01-11T17:24
культура
юрий соломин
малый театр
кино и сериалы
театр
виталий соломин
акира куросава
борис годунов
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Типичный герой нашего кинематографа — очень сложно представить его в отрицательной роли. Обаяние Юрия Мефодьевича было таким, что играть откровенных мерзавцев ему и не предлагали. Тем не менее сама фактура Соломина выгодно отличалась от всех типовых харизм отечественного кино. За ним закрепился образ "хорошего белогвардейца". То есть, конечно, герой безусловный и однозначный — просто немного "не советский".Конечно, первой большой его звездной ролью стал Павел Андреевич Кольцов из многосерийного фильма "Адъютант его превосходительства". Идеальный разведчик, стопроцентно вписавшийся в стан "лакированных беляков". Он бескомпромиссен и храбр, жертвует собой ради общего дела.Фраза "Павел Андреич, вы шпион?" мгновенно ушла в народ (более того, ей сразу же народная молва приписала задумчивый отзыв, которого не было в картине: "Видишь ли, Юра…").Так и остальные киногерои Соломина — разведчики, офицеры, первопроходцы — все несли на себе отпечаток прежнего времени, были слегка "не такие", в них было невероятное внутреннее обаяние и фантастический шарм самого артиста. Будь то Арсеньев в оскароносном "Дерсу Узала" Акиры Куросавы или же полковник КГБ Славин из "ТАСС уполномочен заявить", или чекист Возницын из "Квартета Гварнери". Так что когда для телесериала о легендарном Штирлице понадобился актер на роль отца главного героя (с ним он постоянно ведет мысленный диалог), выбор в пользу Соломина был и очевиден, и некоторым образом даже предопределен. Кто еще мог сыграть человека из того дореволюционного времени — с "той" моралью, статью и бескомпромиссностью? И даже когда ему доставались лирические роли (как, например, трактирщик Эмиль из "Обыкновенного чуда" Марка Захарова), он отыгрывал их с присущей ему тактичностью, нежностью и романтизмом. А уж если на экране возникли двое братьев Соломиных — Юрий и Виталий (как в экранизации оперетты "Летучая мышь") — наступала абсолютная кинофеерия. С Виталием они были совершенно разные и по темпераменту, и по харизме — их даже невозможно сравнивать. При этом оба служили в Малом театре, который дал им возможность исполнить весь классический репертуар. И если Виталий больше тяготел к легкости водевиля и с наслаждением участвовал в комедиях, то Юрию требовался масштаб драмы, он с удовольствием заходил в исторический материал. Собственно, в театре Соломин и был настоящим королем: именно там он реализовывал себя и как артист, и как режиссер, и как художественный руководитель. При Соломине Малый театр продолжал оставаться оплотом традиционной сцены, но порой позволял себе неожиданные отклонения. Чего стоит, например, постановка всей исторической трилогии Алексея Толстого "Смерть Иоанна Грозного", "Царь Федор Иоаннович", "Борис Годунов". Со сквозными актерами-персонажами, переходящими из спектакля в спектакль, и с единым сценографическим (для 70-х годов весьма смелым) решением. Постановщиком был Борис Равенских, один из самых ярких (и, увы, наиболее недооцененных широкой публикой) режиссеров. Ну а Соломин оставил за собой роль царя Федора, где раскрыл драматический дар, продемонстрировав невероятную способность к сценическому перевоплощению. Яркая работа нового века — "Кабала святош". Булгаковский материал требовал вдумчивого подхода, и Мольер у Соломина представал человеком страстей — как личных, так и общественных. Сделал Соломин и новую редакцию "Горя от ума", пригласив Сергея Женовача: когда-то его брат Виталий блистал в этой пьесе в роли Чацкого. А позже Юрий Мефодьевич сыграл Фамусова, и эта сценическая работа стала одной из любимых в его поздней карьере. Слегка вальяжный, но наделенный некой внутренней силой — Соломин делал Фамусова не карикатурным, а весьма ироническим и по-своему даже тонким человеком. Вернул Соломин в Малый театр и комедию-буфф. Такую как "Филумена Мартурано" — сцена должна была предлагать дозу отдыха, развлечения, и худрук это прекрасно понимал. Он искренне любил зрителей, а те, приходя в театр или снова собираясь у телеэкрана, восхищались героями Соломина. В которых можно было так легко влюбиться, которым так хотелось подражать и которые казались невозможными пришельцами из давно забытого, но прекрасного прошлого.
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юрий соломин, малый театр, кино и сериалы, театр, виталий соломин, акира куросава, борис годунов, умер юрий соломин
Культура, Юрий Соломин, Малый театр, Кино и сериалы, Театр, Виталий Соломин, Акира Куросава, Борис Годунов, Умер Юрий Соломин

Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин

© РИА Новости | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Юрий Мефодьевич Соломин в сцене из фильма "Адъютант его превосходительства"
Народный артист РСФСР Юрий Мефодьевич Соломин в сцене из фильма Адъютант его превосходительства - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Типичный герой нашего кинематографа — очень сложно представить его в отрицательной роли. Обаяние Юрия Мефодьевича было таким, что играть откровенных мерзавцев ему и не предлагали. Тем не менее сама фактура Соломина выгодно отличалась от всех типовых харизм отечественного кино. За ним закрепился образ "хорошего белогвардейца". То есть, конечно, герой безусловный и однозначный — просто немного "не советский".
Конечно, первой большой его звездной ролью стал Павел Андреевич Кольцов из многосерийного фильма "Адъютант его превосходительства". Идеальный разведчик, стопроцентно вписавшийся в стан "лакированных беляков". Он бескомпромиссен и храбр, жертвует собой ради общего дела.
Фраза "Павел Андреич, вы шпион?" мгновенно ушла в народ (более того, ей сразу же народная молва приписала задумчивый отзыв, которого не было в картине: "Видишь ли, Юра…").
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Соломин в роли Арсеньева и Мунзук в роли Дерсу Узала в кинофильме "Дерсу Узала".

Соломин и Мунзук в фильме Дерсу Узала

Соломин в роли Арсеньева и Мунзук в роли Дерсу Узала в кинофильме "Дерсу Узала".

© РИА Новости
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1 из 4
© РИА Новости / Евгений Комаров | Перейти в медиабанк

Вахтанг Кикабидзе в роли сотрудника ЦРУ Глэбба и Юрий Соломин в роли полковника Славина на съемках «ТАСС уполномочен заявить».

Вахтанг Кикабидзе и Юрий Соломин на съемках фильма «ТАСС уполномочен заявить»

Вахтанг Кикабидзе в роли сотрудника ЦРУ Глэбба и Юрий Соломин в роли полковника Славина на съемках «ТАСС уполномочен заявить».

© РИА Новости / Евгений Комаров
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2 из 4
© Студия Довженко (1971)Кадр из фильма "Инспектор уголовного розыска".
Кадр из фильма Инспектор уголовного розыска
Кадр из фильма "Инспектор уголовного розыска".
© Студия Довженко (1971)
3 из 4
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Гунар Цилинский в роли Кузнецова и Юрий Соломин в фильме Виктора Георгиева "Сильные духом".

Цилинский и Соломин в фильме Сильные духом

Гунар Цилинский в роли Кузнецова и Юрий Соломин в фильме Виктора Георгиева "Сильные духом".

© РИА Новости
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4 из 4

Соломин в роли Арсеньева и Мунзук в роли Дерсу Узала в кинофильме "Дерсу Узала".

© РИА Новости
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1 из 4

Вахтанг Кикабидзе в роли сотрудника ЦРУ Глэбба и Юрий Соломин в роли полковника Славина на съемках «ТАСС уполномочен заявить».

© РИА Новости / Евгений Комаров
Перейти в медиабанк
2 из 4
Кадр из фильма "Инспектор уголовного розыска".
© Студия Довженко (1971)
3 из 4

Гунар Цилинский в роли Кузнецова и Юрий Соломин в фильме Виктора Георгиева "Сильные духом".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 4
Так и остальные киногерои Соломина — разведчики, офицеры, первопроходцы — все несли на себе отпечаток прежнего времени, были слегка "не такие", в них было невероятное внутреннее обаяние и фантастический шарм самого артиста. Будь то Арсеньев в оскароносном "Дерсу Узала" Акиры Куросавы или же полковник КГБ Славин из "ТАСС уполномочен заявить", или чекист Возницын из "Квартета Гварнери".
Так что когда для телесериала о легендарном Штирлице понадобился актер на роль отца главного героя (с ним он постоянно ведет мысленный диалог), выбор в пользу Соломина был и очевиден, и некоторым образом даже предопределен. Кто еще мог сыграть человека из того дореволюционного времени — с "той" моралью, статью и бескомпромиссностью?
© Мосфильм (1978)Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"
Кадр из фильма Обыкновенное чудо
© Мосфильм (1978)
Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"
И даже когда ему доставались лирические роли (как, например, трактирщик Эмиль из "Обыкновенного чуда" Марка Захарова), он отыгрывал их с присущей ему тактичностью, нежностью и романтизмом. А уж если на экране возникли двое братьев Соломиных — Юрий и Виталий (как в экранизации оперетты "Летучая мышь") — наступала абсолютная кинофеерия.
© Фото : Киностудия «Ленфильм», 1979Юрий и Виталий Соломины в фильме "Летучая мышь" (1979)
Кадр из фильма Летучая мышь(1979) - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© Фото : Киностудия «Ленфильм», 1979
Юрий и Виталий Соломины в фильме "Летучая мышь" (1979)
С Виталием они были совершенно разные и по темпераменту, и по харизме — их даже невозможно сравнивать. При этом оба служили в Малом театре, который дал им возможность исполнить весь классический репертуар. И если Виталий больше тяготел к легкости водевиля и с наслаждением участвовал в комедиях, то Юрию требовался масштаб драмы, он с удовольствием заходил в исторический материал.
Собственно, в театре Соломин и был настоящим королем: именно там он реализовывал себя и как артист, и как режиссер, и как художественный руководитель. При Соломине Малый театр продолжал оставаться оплотом традиционной сцены, но порой позволял себе неожиданные отклонения.
Чего стоит, например, постановка всей исторической трилогии Алексея Толстого "Смерть Иоанна Грозного", "Царь Федор Иоаннович", "Борис Годунов". Со сквозными актерами-персонажами, переходящими из спектакля в спектакль, и с единым сценографическим (для 70-х годов весьма смелым) решением.
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЮрий Соломин в роли Федора Иоанновича (в центре) и Виктор Коршунов в роли Бориса Годунова (слева) в сцене из спектакля "Царь Федор Иоаннович".
Юрий Соломин в роли Федора Иоанновича (в центре) и Виктор Коршунов в роли Бориса Годунова (слева) в сцене из спектакля Царь Федор Иоаннович. - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Юрий Соломин в роли Федора Иоанновича (в центре) и Виктор Коршунов в роли Бориса Годунова (слева) в сцене из спектакля "Царь Федор Иоаннович".
Постановщиком был Борис Равенских, один из самых ярких (и, увы, наиболее недооцененных широкой публикой) режиссеров. Ну а Соломин оставил за собой роль царя Федора, где раскрыл драматический дар, продемонстрировав невероятную способность к сценическому перевоплощению.
Яркая работа нового века — "Кабала святош". Булгаковский материал требовал вдумчивого подхода, и Мольер у Соломина представал человеком страстей — как личных, так и общественных.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Александр Ермаков в роли Шарля-Варле де Лагранжа и Юрий Соломин в роли Жан-Батиста де Мольера в спектакле "Мольер" ("Кабала святош") по пьесе Михаила Булгакова на сцене Малого театра.

Спектакль Мольер по пьесе Михаила Булгакова в Малом театре

Александр Ермаков в роли Шарля-Варле де Лагранжа и Юрий Соломин в роли Жан-Батиста де Мольера в спектакле "Мольер" ("Кабала святош") по пьесе Михаила Булгакова на сцене Малого театра.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 4
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Юрий Соломин в спектакле в постановке Владимира Драгунова "Мольер" ("Кабала святош").

Спектакль Мольер по пьесе Михаила Булгакова в Малом театре

Юрий Соломин в спектакле в постановке Владимира Драгунова "Мольер" ("Кабала святош").

© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 4
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Сцена из спектакля "Мольер" ("Кабала святош") по пьесе Михаила Булгакова на сцене Государственного академического Малого театра.

Спектакль Мольер по пьесе Михаила Булгакова в Малом театре

Сцена из спектакля "Мольер" ("Кабала святош") по пьесе Михаила Булгакова на сцене Государственного академического Малого театра.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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3 из 4
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Борис Клюев в роли короля Франции Людовика Великого и Юрий Соломин в роли Жан-Батиста де Мольера в спектакле "Мольер" ("Кабала святош") на сцене Малого театра.

Спектакль Мольер по пьесе Михаила Булгакова в Малом театре

Борис Клюев в роли короля Франции Людовика Великого и Юрий Соломин в роли Жан-Батиста де Мольера в спектакле "Мольер" ("Кабала святош") на сцене Малого театра.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 4

Александр Ермаков в роли Шарля-Варле де Лагранжа и Юрий Соломин в роли Жан-Батиста де Мольера в спектакле "Мольер" ("Кабала святош") по пьесе Михаила Булгакова на сцене Малого театра.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 4

Юрий Соломин в спектакле в постановке Владимира Драгунова "Мольер" ("Кабала святош").

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 4

Сцена из спектакля "Мольер" ("Кабала святош") по пьесе Михаила Булгакова на сцене Государственного академического Малого театра.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 4

Борис Клюев в роли короля Франции Людовика Великого и Юрий Соломин в роли Жан-Батиста де Мольера в спектакле "Мольер" ("Кабала святош") на сцене Малого театра.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 4
Сделал Соломин и новую редакцию "Горя от ума", пригласив Сергея Женовача: когда-то его брат Виталий блистал в этой пьесе в роли Чацкого. А позже Юрий Мефодьевич сыграл Фамусова, и эта сценическая работа стала одной из любимых в его поздней карьере. Слегка вальяжный, но наделенный некой внутренней силой — Соломин делал Фамусова не карикатурным, а весьма ироническим и по-своему даже тонким человеком.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Актеры Юрий Соломин в роли Фамусова и Ольга Жевакина в роли Лизаньки в сцене из спектакля режиссера Сергея Женовача "Горе от ума", поставленного по комедии А. С. Грибоедова. Новый сезон Малого театра был открыт спектаклем "Горе от ума" в здании на Ордынке в Москве.

Актеры Юрий Соломин в роли Фамусова и Ольга Жевакина в роли Лизаньки в сцене из спектакля режиссера Сергея Женовача Горе от ума

Актеры Юрий Соломин в роли Фамусова и Ольга Жевакина в роли Лизаньки в сцене из спектакля режиссера Сергея Женовача "Горе от ума", поставленного по комедии А. С. Грибоедова. Новый сезон Малого театра был открыт спектаклем "Горе от ума" в здании на Ордынке в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкАктеры Ирина Муравьева в роли Филумены Мартурано и Юрий Соломин в роли Доменико Сориано в сцене из спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано" в постановке Стефано де Лука в Малом театре.
Актеры Ирина Муравьева и Юрий Соломин в сцене из спектакля Филумена Мартурано
Актеры Ирина Муравьева в роли Филумены Мартурано и Юрий Соломин в роли Доменико Сориано в сцене из спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано" в постановке Стефано де Лука в Малом театре.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
2 из 2

Актеры Юрий Соломин в роли Фамусова и Ольга Жевакина в роли Лизаньки в сцене из спектакля режиссера Сергея Женовача "Горе от ума", поставленного по комедии А. С. Грибоедова. Новый сезон Малого театра был открыт спектаклем "Горе от ума" в здании на Ордынке в Москве.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 2
Актеры Ирина Муравьева в роли Филумены Мартурано и Юрий Соломин в роли Доменико Сориано в сцене из спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано" в постановке Стефано де Лука в Малом театре.
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
2 из 2
Вернул Соломин в Малый театр и комедию-буфф. Такую как "Филумена Мартурано" — сцена должна была предлагать дозу отдыха, развлечения, и худрук это прекрасно понимал.
Он искренне любил зрителей, а те, приходя в театр или снова собираясь у телеэкрана, восхищались героями Соломина. В которых можно было так легко влюбиться, которым так хотелось подражать и которые казались невозможными пришельцами из давно забытого, но прекрасного прошлого.
 
КультураЮрий СоломинМалый театрКино и сериалыТеатрВиталий СоломинАкира КуросаваБорис ГодуновУмер Юрий Соломин
 
 
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