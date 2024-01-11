https://ria.ru/20240111/soglasheniya-1920798487.html
Белгородская область подписала ряд соглашений с крупными компаниями
Белгородская область подписала ряд соглашений с крупными компаниями - РИА Новости, 11.01.2024
Белгородская область подписала ряд соглашений с крупными компаниями
В рамках деловой программы Дня Белгородской области на выставке "Россия" были подписаны несколько соглашений между правительством региона и представителями... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:53
2024-01-11T18:53
2024-01-11T18:53
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В рамках деловой программы Дня Белгородской области на выставке "Россия" были подписаны несколько соглашений между правительством региона и представителями крупного бизнеса, сообщает корреспондент РИА Новости. Подписание состоялось в четверг на открытии Дня Белгородской области на Международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ. Соглашения подписаны правительством региона и руководством таких крупных компаний, как "ЭФКО" и "Северсталь Менеджмент". Также с компанией "Металлоинвест" был подписан дополнительный протокол в рамках уже действующего соглашения. "Компания "Металлоинвест" - это компания, которая всегда стоит рядом, и 300 миллионов рублей, которые были выделены, мы уже получили, - пойдут на восстановление Белгорода. У нас пострадало около тысячи квартир, четыре дома с кровлей, более 600 автомобилей. И это большие затраты, мы хотим людям помогать", - пояснил журналистам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам губернатора, не все затраты могут быть обеспечены за счет бюджетных денег – требуется оформление очень многих документов, экспертизы, конкурсные процедуры. "А людям необходима именно помощь. Поэтому компании, которые приходят к нам – их очень много. Нет ни одного руководителя, который бы не позвонил 30 декабря (2023 года, произошел массированный ракетный удар Белгорода со стороны ВСУ – ред.). Все крупные компании, которые работают в нашем регионе – их владельцы, акционеры позвонили и спросили: "Что требуется?" Поэтому мы чувствуем поддержку не только наших предприятий, но и всей страны", - отметил губернатор. Гладков сообщил, что помимо восстановления разрушенных обстрелами домов строятся новые жилые микрорайоны. "Мы переводим на дистанционное обучение приграничные школы, и одновременно продолжаем строить новые школы и детские сады. Мы это делаем потому, что понимаем свои цели", - отметил губернатор. Он сообщил, что после трагических событий 30 декабря в регионе хотели отменить празднование в Москве Дня Белгородской области. "Но потом поняли, что если мы отменим, то наш враг добьется своей цели. Мы никогда не будем сидеть в подвалах. Мы будем каждый стоять на своем рабочем месте и будем заниматься выполнением своих задач. И наша задача – в память о предках - выйти из этой битвы победителями. С победой экономической и военной", - подчеркнул Гладков. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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белгородская область, вячеслав гладков, москва, выставка-форум "россия", бизнес
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Москва, Выставка-форум "Россия", Бизнес
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. В рамках деловой программы Дня Белгородской области на выставке "Россия" были подписаны несколько соглашений между правительством региона и представителями крупного бизнеса, сообщает корреспондент РИА Новости.
Подписание состоялось в четверг на открытии Дня Белгородской области на Международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ.
Соглашения подписаны правительством региона и руководством таких крупных компаний, как "ЭФКО" и "Северсталь Менеджмент". Также с компанией "Металлоинвест
" был подписан дополнительный протокол в рамках уже действующего соглашения.
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"Компания "Металлоинвест" - это компания, которая всегда стоит рядом, и 300 миллионов рублей, которые были выделены, мы уже получили, - пойдут на восстановление Белгорода
. У нас пострадало около тысячи квартир, четыре дома с кровлей, более 600 автомобилей. И это большие затраты, мы хотим людям помогать", - пояснил журналистам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
.
По словам губернатора, не все затраты могут быть обеспечены за счет бюджетных денег – требуется оформление очень многих документов, экспертизы, конкурсные процедуры.
"А людям необходима именно помощь. Поэтому компании, которые приходят к нам – их очень много. Нет ни одного руководителя, который бы не позвонил 30 декабря (2023 года, произошел массированный ракетный удар Белгорода со стороны ВСУ
– ред.). Все крупные компании, которые работают в нашем регионе – их владельцы, акционеры позвонили и спросили: "Что требуется?" Поэтому мы чувствуем поддержку не только наших предприятий, но и всей страны", - отметил губернатор.
Гладков сообщил, что помимо восстановления разрушенных обстрелами домов строятся новые жилые микрорайоны.
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"Мы переводим на дистанционное обучение приграничные школы, и одновременно продолжаем строить новые школы и детские сады. Мы это делаем потому, что понимаем свои цели", - отметил губернатор.
Он сообщил, что после трагических событий 30 декабря в регионе хотели отменить празднование в Москве
Дня Белгородской области.
"Но потом поняли, что если мы отменим, то наш враг добьется своей цели. Мы никогда не будем сидеть в подвалах. Мы будем каждый стоять на своем рабочем месте и будем заниматься выполнением своих задач. И наша задача – в память о предках - выйти из этой битвы победителями. С победой экономической и военной", - подчеркнул Гладков.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.