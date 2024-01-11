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Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада - РИА Новости, 11.01.2024
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17:19 11.01.2024
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Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада
Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада - РИА Новости, 11.01.2024
Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада
Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада, в течение дня ожидается прирост снега около 2 сантиметров, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:19
2024-01-11T17:19
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада, в течение дня ожидается прирост снега около 2 сантиметров, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 6 сантиметров. В течение дня снегопад продолжится – прирост снега может составить еще до двух сантиметров", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в ближайшие часы ожидается резкое понижение температуры воздуха, что может способствовать образованию гололедицы. Возможно усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Для уборки города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники", - сообщили в материале. В ведомстве также попросили горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада

© АГН "Москва" / Василий КузьмичёнокУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок
Уборка снега в Москве
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада, в течение дня ожидается прирост снега около 2 сантиметров, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 6 сантиметров. В течение дня снегопад продолжится – прирост снега может составить еще до двух сантиметров", - говорится в сообщении.
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В ведомстве уточнили, что в ближайшие часы ожидается резкое понижение температуры воздуха, что может способствовать образованию гололедицы. Возможно усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду.
"Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Для уборки города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники", - сообщили в материале.
В ведомстве также попросили горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСнегопад в Москве
 
 
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