https://ria.ru/20240111/snegopad-1920776733.html

Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада

Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада - РИА Новости, 11.01.2024

Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада

Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада, в течение дня ожидается прирост снега около 2 сантиметров, сообщается в Telegram-канале комплекса... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:19

2024-01-11T17:19

2024-01-11T17:19

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Московские службы ликвидируют последствия ночного снегопада, в течение дня ожидается прирост снега около 2 сантиметров, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада. За ночь прирост свежевыпавшего снега составил до 6 сантиметров. В течение дня снегопад продолжится – прирост снега может составить еще до двух сантиметров", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в ближайшие часы ожидается резкое понижение температуры воздуха, что может способствовать образованию гололедицы. Возможно усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. "Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Для уборки города от снега задействовано необходимое количество роторной и другой техники", - сообщили в материале. В ведомстве также попросили горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240111/podezdy-1920665592.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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