https://ria.ru/20240111/slutskiy-1920807227.html

Удары оружием НАТО по России втянут Запад в конфликт, заявил Слуцкий

Удары оружием НАТО по России втянут Запад в конфликт, заявил Слуцкий - РИА Новости, 11.01.2024

Удары оружием НАТО по России втянут Запад в конфликт, заявил Слуцкий

Удары западным оружием по России поставят Запад в позицию прямого противостояния с РФ, заявил в своем Telegram-канале глава комитета ГД по международным делам,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T19:53

2024-01-11T19:53

2024-01-11T19:53

россия

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

нато

госдума рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Удары западным оружием по России поставят Запад в позицию прямого противостояния с РФ, заявил в своем Telegram-канале глава комитета ГД по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя заявления президента Эстонии Алара Кариса. Ранее Карис в ходе совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что выступает против ограничений на удары ВСУ западным оружием по территории России. "Вопрос: хорошо ли подумал Карис и просчитал ли последствия? Удары западным оружием по территории России поставят западные же страны в позицию прямого противостояния и однозначной вовлеченности в конфликт. Более умные и, безусловно, гораздо более хитрые кукловоды из Вашингтона при каждом срыве с катушек Зеленского и Ко в первую очередь дистанцируются и спешат заверить в своей непричастности, заявляя о неодобрении украинских налетов на гражданскую инфраструктуру российских городов", - написал Слуцкий.Он отметил, что Эстония, которая в последние годы занимается исключительно торговлей русофобией, претендует "на лавры разжигателя большой войны". "Для таких карисов, боррелей, зеленских и прочих марионеток США агрессивная словесная подпитка украинского конфликта стала способом политического выживания. Им не нужен мир на Украине, им плевать на украинцев, на трагедии миллионов разделенных военными действиями семей. Им важно оставаться в "хозяйской струе" русофобии. Рискуют сами в ней захлебнуться", - подчеркнул Слуцкий. Днем 30 декабря украинские военные обстреляли центр Белгорода. В результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей на Украине.

https://ria.ru/20240108/nato-1920081799.html

https://ria.ru/20240107/voyna-1919966064.html

https://ria.ru/20231229/vrag-1918857404.html

https://ria.ru/20231226/ssha-1918014006.html

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россия, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, нато, госдума рф, вооруженные силы украины