https://ria.ru/20240111/rumyniya-1920775635.html
В Румынии фермеры устроили протест на тракторах
В Румынии фермеры устроили протест на тракторах - РИА Новости, 11.01.2024
В Румынии фермеры устроили протест на тракторах
Патриотический союз фермеров Румынии устроил протест в столице на тракторах из-за задержек с выплатами субсидий, низких цен на зерно и недобросовестной... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:15
2024-01-11T17:15
2024-01-11T17:15
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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Патриотический союз фермеров Румынии устроил протест в столице на тракторах из-за задержек с выплатами субсидий, низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции, сообщает портал G4Media. "В среду, 10 января, фермеры из нескольких уездов вышли на улицы с тракторами, некоторые из них заявили, что намерены прибыть в Бухарест с сельскохозяйственной техникой. К вечеру они остановились на въезде в столицу, а в четверг отправились с протестом к правительству. Организатором себя назвал Патриотический союз фермеров", - сообщает портал. Изначально акция носила спонтанный характер, поэтому о ней не было объявлено заранее. Лидер союза фермеров Штефан Мускэ заверил, что аграрии никак не связаны с политическими силами. "Нами никто не манипулирует. Мы вышли, потому что произошла революция, и мы имеем право свободно выражать свое мнение. То, что происходит, ужасно. В нашей стране мы больше не имеем права работать… Сегодня они (власти - ред.) примут нас на переговорах, предъявим им наши требования", - заявил Мускэ журналистам. Она отметил, что приехал в Бухарест в сопровождении 50 тракторов. Если понадобится, то фермеры с техникой "дойдут до дверей кабмина". Фермеры хотят выразить свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.
https://ria.ru/20240111/sholts-1920756996.html
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в мире, бухарест, румыния
В мире, Бухарест, Румыния
В Румынии фермеры устроили протест на тракторах
В Бухаресте Патриотический союз фермеров Румынии устроил протест на тракторах
КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости.
Патриотический союз фермеров Румынии устроил протест в столице на тракторах из-за задержек с выплатами субсидий, низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции, сообщает портал G4Media
.
"В среду, 10 января, фермеры из нескольких уездов вышли на улицы с тракторами, некоторые из них заявили, что намерены прибыть в Бухарест с сельскохозяйственной техникой. К вечеру они остановились на въезде в столицу, а в четверг отправились с протестом к правительству. Организатором себя назвал Патриотический союз фермеров", - сообщает портал.
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Изначально акция носила спонтанный характер, поэтому о ней не было объявлено заранее. Лидер союза фермеров Штефан Мускэ заверил, что аграрии никак не связаны с политическими силами.
"Нами никто не манипулирует. Мы вышли, потому что произошла революция, и мы имеем право свободно выражать свое мнение. То, что происходит, ужасно. В нашей стране мы больше не имеем права работать… Сегодня они (власти - ред.) примут нас на переговорах, предъявим им наши требования", - заявил Мускэ журналистам.
Она отметил, что приехал в Бухарест в сопровождении 50 тракторов. Если понадобится, то фермеры с техникой "дойдут до дверей кабмина".
Фермеры хотят выразить свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины
.
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