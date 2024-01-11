https://ria.ru/20240111/rumyniya-1920775635.html

В Румынии фермеры устроили протест на тракторах

В Румынии фермеры устроили протест на тракторах - РИА Новости, 11.01.2024

В Румынии фермеры устроили протест на тракторах

Патриотический союз фермеров Румынии устроил протест в столице на тракторах из-за задержек с выплатами субсидий, низких цен на зерно и недобросовестной... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:15

2024-01-11T17:15

2024-01-11T17:15

в мире

бухарест

румыния

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КИШИНЕВ, 11 янв - РИА Новости. Патриотический союз фермеров Румынии устроил протест в столице на тракторах из-за задержек с выплатами субсидий, низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции, сообщает портал G4Media. "В среду, 10 января, фермеры из нескольких уездов вышли на улицы с тракторами, некоторые из них заявили, что намерены прибыть в Бухарест с сельскохозяйственной техникой. К вечеру они остановились на въезде в столицу, а в четверг отправились с протестом к правительству. Организатором себя назвал Патриотический союз фермеров", - сообщает портал. Изначально акция носила спонтанный характер, поэтому о ней не было объявлено заранее. Лидер союза фермеров Штефан Мускэ заверил, что аграрии никак не связаны с политическими силами. "Нами никто не манипулирует. Мы вышли, потому что произошла революция, и мы имеем право свободно выражать свое мнение. То, что происходит, ужасно. В нашей стране мы больше не имеем права работать… Сегодня они (власти - ред.) примут нас на переговорах, предъявим им наши требования", - заявил Мускэ журналистам. Она отметил, что приехал в Бухарест в сопровождении 50 тракторов. Если понадобится, то фермеры с техникой "дойдут до дверей кабмина". Фермеры хотят выразить свое недовольство рядом проблем в аграрном секторе, от задержек выплаты субсидий до низких цен на зерно и недобросовестной конкуренции со стороны производителей, чья продукция поступает с Украины.

https://ria.ru/20240111/sholts-1920756996.html

https://ria.ru/20240104/fermery-1919702177.html

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в мире, бухарест, румыния