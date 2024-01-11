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На ВДНХ стартовали дни Брестской области Белоруссии
На ВДНХ стартовали дни Брестской области Белоруссии - РИА Новости, 11.01.2024
На ВДНХ стартовали дни Брестской области Белоруссии
На ВДНХ в рамках выставки "Россия" стартовали дни Брестской области Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:23
2024-01-11T14:23
2024-01-11T14:23
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На ВДНХ в рамках выставки "Россия" стартовали дни Брестской области Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии открытия, в частности, присутствовали посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного Государства Дмитрий Мезенцев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также телеведущий Леонид Якубович. Когда гости разместились на своих местах, на экране появилось ознакомительное видео про Брест, а затем флаги России и Белоруссии в сопровождении гимнов стран. "Сегодня для нас, конечно, уникальное и в каком-то смысле знаменательное яркое событие. Мы открываем дни нашей Брестской области на ВДНХ. Президент (Белоруссии — ред.) принял решение, что каждый месяц до июля мы будем посвящать нашим регионам", - сказал Крутой, отметив, что честь начинать такой формат выпала "региону номер один — Бресту". Госсекретарь Союзного Государства Дмитрий Мезенцев указал, что открытие дней Брестской области — новый этап истории. "Сегодня для нас честь присутствовать на новом этапе истории, которую пишут регионы России и Белоруссии, наши руководители", — подчеркнул он. Женский танцевальный коллектив выступил с белорусскими народными танцами, гостям исполнили песню "Беловежская пуща".
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общество, белоруссия, россия, брестская область, дмитрий мезенцев, михаил мясникович, леонид якубович, евразийская экономическая комиссия
Выставка-форум "Россия", Общество, Белоруссия, Россия, Брестская область, Дмитрий Мезенцев, Михаил Мясникович, Леонид Якубович, Евразийская экономическая комиссия
На ВДНХ стартовали дни Брестской области Белоруссии
На выставке "Россия" на ВДНХ стартовали дни Брестской области Белоруссии