https://ria.ru/20240111/rossiya-1920730517.html

На ВДНХ стартовали дни Брестской области Белоруссии

На ВДНХ стартовали дни Брестской области Белоруссии - РИА Новости, 11.01.2024

На ВДНХ стартовали дни Брестской области Белоруссии

На ВДНХ в рамках выставки "Россия" стартовали дни Брестской области Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:23

2024-01-11T14:23

2024-01-11T14:23

выставка-форум "россия"

общество

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россия

брестская область

дмитрий мезенцев

михаил мясникович

леонид якубович

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На ВДНХ в рамках выставки "Россия" стартовали дни Брестской области Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости. На церемонии открытия, в частности, присутствовали посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой, госсекретарь Союзного Государства Дмитрий Мезенцев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, а также телеведущий Леонид Якубович. Когда гости разместились на своих местах, на экране появилось ознакомительное видео про Брест, а затем флаги России и Белоруссии в сопровождении гимнов стран. "Сегодня для нас, конечно, уникальное и в каком-то смысле знаменательное яркое событие. Мы открываем дни нашей Брестской области на ВДНХ. Президент (Белоруссии — ред.) принял решение, что каждый месяц до июля мы будем посвящать нашим регионам", - сказал Крутой, отметив, что честь начинать такой формат выпала "региону номер один — Бресту". Госсекретарь Союзного Государства Дмитрий Мезенцев указал, что открытие дней Брестской области — новый этап истории. "Сегодня для нас честь присутствовать на новом этапе истории, которую пишут регионы России и Белоруссии, наши руководители", — подчеркнул он. Женский танцевальный коллектив выступил с белорусскими народными танцами, гостям исполнили песню "Беловежская пуща".

https://ria.ru/20240109/vystavka-1920352029.html

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общество, белоруссия, россия, брестская область, дмитрий мезенцев, михаил мясникович, леонид якубович, евразийская экономическая комиссия