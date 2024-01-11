https://ria.ru/20240111/remont_polikliniki-1920758535.html
Липецкие власти выделят 26 миллионов рублей на ремонт одной из амбулаторий
Липецкие власти выделят 26 миллионов рублей на ремонт одной из амбулаторий - РИА Новости, 11.01.2024
Липецкие власти выделят 26 миллионов рублей на ремонт одной из амбулаторий
Власти Липецкой области в 2024 году дополнительно выделят 26 миллионов рублей на капитальный ремонт поликлиники в поселке Сырский рудник, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:08
2024-01-11T16:08
2024-01-11T16:08
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
бюджет
капремонт
медучреждения
клиники
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Власти Липецкой области в 2024 году дополнительно выделят 26 миллионов рублей на капитальный ремонт поликлиники в поселке Сырский рудник, сообщает пресс-служба областного правительства. Медучреждение ремонтируют по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Он посещал амбулаторию летом прошлого года. Тогда же было принято решение о выделение средств из регионального бюджета – 17 миллионов рублей в 2023 году, еще 26 миллионов поликлиника получит на ремонтные работы 2024 года, говорится в сообщении. В здании уже отремонтировали крышу и заменили окна. На 90% выполнены работы по фасаду. Завершают внутреннюю отделку блока диспансеризации. Предстоит еще замена электрики, сетей водоснабжения, установка пожарной сигнализации. Основные работы намечены на весну-лето 2024 года, добавили в пресс-службе. "В этом году нам предстоит отремонтировать медучреждения в нескольких муниципалитетах. Мы выделили на это миллиард рублей", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20231003/oborudovanie-1900133432.html
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липецкая область, игорь артамонов, бюджет, капремонт, медучреждения, клиники
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Бюджет, Капремонт, Медучреждения, клиники