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Эксперт рассказал, что помешает США построить новые ядерные реакторы - РИА Новости, 11.01.2024
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03:25 11.01.2024 (обновлено: 16:33 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/reaktory-1920641191.html
Эксперт рассказал, что помешает США построить новые ядерные реакторы
Эксперт рассказал, что помешает США построить новые ядерные реакторы - РИА Новости, 11.01.2024
Эксперт рассказал, что помешает США построить новые ядерные реакторы
Объемов своего обогащенного урана США не хватит для обеспечения программы по созданию собственных новых ядерных реакторов для энергетики, считает главный... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T03:25
2024-01-11T16:33
сша
россия
александр уваров
магатэ
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Объемов своего обогащенного урана США не хватит для обеспечения программы по созданию собственных новых ядерных реакторов для энергетики, считает главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров. Министерство энергетики США на фоне дискуссий о запрете импорта российского урана опубликовало запрос на услуги по обогащению этого материала на базе американских мощностей. Речь идет о производстве так называемого урана повышенного обогащения HALEU (от high-assay low-enriched uranium). HALEU рассматривается в США как сырье для производства топлива планируемых перспективных ядерных реакторов, которые, по заверениям Минэнерго США, повысят энергетическую безопасность Штатов. На обеспечение десятилетних контрактов по производству HALEU планируется выделить до 500 миллионов долларов, сообщило ведомство. "Компания Centrus (единственная в США компания, располагающая собственными центрифугами для обогащения урана) получила с 2019 года 265 миллионов долларов на нужды программы по производству урана HALEU. В 2024 году компания должна произвести 900 килограммов такого урана для последующей передачи его государству", — сказал РИА Новости Уваров. "При этом, по оценкам Министерства энергетики США, до 2030 года стране нужно иметь до 40 тонн урана HALEU, и это только на нужды демонстрации новых реакторов. Не уверен, что 500 миллионов долларов, выделяемых сейчас, серьезно поменяют ситуацию", — добавил собеседник агентства. HALEU — это уран с обогащением от пяти до 20% по изотопу урану-235. Нижняя граница соответствует максимальному обогащению урана для коммерческих легководных реакторов (в них для замедления нейтронов и/или в качестве теплоносителя используется обычная вода), а верхняя совпадает с условной границей, принятой в МАГАТЭ для разделения урана на низкообогащенный и высокообогащенный. Коммерческого производства HALEU в мире за пределами России не существует. Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отказа от импорта обогащенного урана из России. Но такой шаг может сильно ударить по планам Штатов создать свои перспективные реакторы, указывали американские эксперты. Они отмечали, что производители обогащенного урана не стремятся вкладывать средства в организацию обогащения до уровня HALEU, пока им не гарантируют достаточные объемы заказов. В свою очередь, перспективные реакторы до сих пор расцениваются многими заказчиками как "бумажные"; соответственно, у заказчиков нет большого желания контрактовать объемы HALEU.
https://ria.ru/20231117/energetika-1909985875.html
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сша, россия, александр уваров, магатэ, в мире
США, Россия, Александр Уваров, МАГАТЭ, В мире
Эксперт рассказал, что помешает США построить новые ядерные реакторы

Уваров: США не хватит обогащенного урана для создания новых ядерных реакторов

© Фото : пресс-служба НИТУ МИСиССтержни атомного реактора
Стержни атомного реактора - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : пресс-служба НИТУ МИСиС
Стержни атомного реактора. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Объемов своего обогащенного урана США не хватит для обеспечения программы по созданию собственных новых ядерных реакторов для энергетики, считает главный редактор информационного портала по атомной энергетике Atominfo.ru Александр Уваров.
Министерство энергетики США на фоне дискуссий о запрете импорта российского урана опубликовало запрос на услуги по обогащению этого материала на базе американских мощностей. Речь идет о производстве так называемого урана повышенного обогащения HALEU (от high-assay low-enriched uranium). HALEU рассматривается в США как сырье для производства топлива планируемых перспективных ядерных реакторов, которые, по заверениям Минэнерго США, повысят энергетическую безопасность Штатов. На обеспечение десятилетних контрактов по производству HALEU планируется выделить до 500 миллионов долларов, сообщило ведомство.
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"Компания Centrus (единственная в США компания, располагающая собственными центрифугами для обогащения урана) получила с 2019 года 265 миллионов долларов на нужды программы по производству урана HALEU. В 2024 году компания должна произвести 900 килограммов такого урана для последующей передачи его государству", — сказал РИА Новости Уваров.
"При этом, по оценкам Министерства энергетики США, до 2030 года стране нужно иметь до 40 тонн урана HALEU, и это только на нужды демонстрации новых реакторов. Не уверен, что 500 миллионов долларов, выделяемых сейчас, серьезно поменяют ситуацию", — добавил собеседник агентства.
HALEU — это уран с обогащением от пяти до 20% по изотопу урану-235. Нижняя граница соответствует максимальному обогащению урана для коммерческих легководных реакторов (в них для замедления нейтронов и/или в качестве теплоносителя используется обычная вода), а верхняя совпадает с условной границей, принятой в МАГАТЭ для разделения урана на низкообогащенный и высокообогащенный. Коммерческого производства HALEU в мире за пределами России не существует.
Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отказа от импорта обогащенного урана из России. Но такой шаг может сильно ударить по планам Штатов создать свои перспективные реакторы, указывали американские эксперты. Они отмечали, что производители обогащенного урана не стремятся вкладывать средства в организацию обогащения до уровня HALEU, пока им не гарантируют достаточные объемы заказов. В свою очередь, перспективные реакторы до сих пор расцениваются многими заказчиками как "бумажные"; соответственно, у заказчиков нет большого желания контрактовать объемы HALEU.
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