Россиян не нужно кормить едой из сверчков и насекомых, заявила Абрамченко

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Свежее мясо полярной акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины. Викинги в Исландии научились готовить хаукарль —

тухлую рыбу. Это блюдо можно и в длительные походы брать.

Рецепт прост: на пару месяцев тушу помещают в контейнер с гравием так, чтобы вся жидкость из нее могла вытекать через отверстия. Затем ее достают, подвешивают на крюки и оставляют вялиться еще два-четыре месяца.

"На вкус хаукарль похожа на вареную белую рыбу, только мясо более плотное, как будто сильно спрессованное, — рассказывает журналист Дмитрий Виноградов из Москвы. — Но запах невыносим: смесь аммиака с сероводородом".