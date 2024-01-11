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Россиян не нужно кормить едой из сверчков и насекомых, заявила Абрамченко - РИА Новости, 11.01.2024
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09:52 11.01.2024
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Россиян не нужно кормить едой из сверчков и насекомых, заявила Абрамченко
Россиян не нужно кормить едой из сверчков и насекомых, заявила Абрамченко - РИА Новости, 11.01.2024
Россиян не нужно кормить едой из сверчков и насекомых, заявила Абрамченко
Россию не нужно кормить продуктами из сверчков и личинок насекомых, из этого лучше делать корма для рыб, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:52
2024-01-11T09:52
россия
виктория абрамченко
общество
еда
продукты
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россию не нужно кормить продуктами из сверчков и личинок насекомых, из этого лучше делать корма для рыб, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко. "Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить. Западные страны в погоне за снижением выбросов метана не поддерживают производителей мяса крупного рогатого скота, поэтому занялись поиском его альтернативы. Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы", - ответила Абрамченко на вопрос о развитии производства альтернативных продуктов питания в России. Она отметила, что Россия обеспечивает себя продуктами здорового питания, а также сырьем, необходимым для них. К примеру, в нашей стране достаточно качественных зерновых и бобовых культур, которые являются источником растительного белка. "Есть сегмент производителей, которые готовы из наших зерновых делать вот это самое "питание будущего", необходимое для веганов или спортсменов. И это направление будет развиваться", - добавила вице-премьер.
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Ольга Фомченкова
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россия, виктория абрамченко, общество, еда, продукты
Россия, Виктория Абрамченко, Общество, Еда, Продукты
Россиян не нужно кормить едой из сверчков и насекомых, заявила Абрамченко

Абрамченко предложила делать из сверчков и личинок насекомых корма для рыбы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко . Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Россию не нужно кормить продуктами из сверчков и личинок насекомых, из этого лучше делать корма для рыб, заявила в интервью РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Если вы про сверчков и личинок насекомых, то не надо людей этим кормить. Западные страны в погоне за снижением выбросов метана не поддерживают производителей мяса крупного рогатого скота, поэтому занялись поиском его альтернативы. Мы же из насекомых предлагаем делать корма для рыбы", - ответила Абрамченко на вопрос о развитии производства альтернативных продуктов питания в России.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
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17 августа 2022, 11:05
Она отметила, что Россия обеспечивает себя продуктами здорового питания, а также сырьем, необходимым для них. К примеру, в нашей стране достаточно качественных зерновых и бобовых культур, которые являются источником растительного белка.
"Есть сегмент производителей, которые готовы из наших зерновых делать вот это самое "питание будущего", необходимое для веганов или спортсменов. И это направление будет развиваться", - добавила вице-премьер.
"Его ешь, а он шевелится". Самые странные деликатесы в мире
© Depositphotos.com / mbruska

Свежее мясо полярной акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины. Викинги в Исландии научились готовить хаукарль —
тухлую рыбу. Это блюдо можно и в длительные походы брать.

Рецепт прост: на пару месяцев тушу помещают в контейнер с гравием так, чтобы вся жидкость из нее могла вытекать через отверстия. Затем ее достают, подвешивают на крюки и оставляют вялиться еще два-четыре месяца.

"На вкус хаукарль похожа на вареную белую рыбу, только мясо более плотное, как будто сильно спрессованное, — рассказывает журналист Дмитрий Виноградов из Москвы. — Но запах невыносим: смесь аммиака с сероводородом".

Хаукарль - исландское национальное блюдо из вяленой акулы

Свежее мясо полярной акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины. Викинги в Исландии научились готовить хаукарль —
тухлую рыбу. Это блюдо можно и в длительные походы брать.

Рецепт прост: на пару месяцев тушу помещают в контейнер с гравием так, чтобы вся жидкость из нее могла вытекать через отверстия. Затем ее достают, подвешивают на крюки и оставляют вялиться еще два-четыре месяца.

"На вкус хаукарль похожа на вареную белую рыбу, только мясо более плотное, как будто сильно спрессованное, — рассказывает журналист Дмитрий Виноградов из Москвы. — Но запах невыносим: смесь аммиака с сероводородом".

© Depositphotos.com / mbruska
1 из 11
© Pixabay / truthseeker08

"Ад снаружи, рай внутри" — так называют дуриан в Таиланде. Он известен не столько вкусом нежной мякоти, сколько запахом: его сравнивают с гниющим мясом, грязными носками, луком и чесноком.

"На отдыхе мы с мужем решили купить мороженое из дуриана. Оно оранжевого цвета, почти как манго, выглядело аппетитно. Вкус — дыня с молоком, послевкусие — чеснок. Чудовищно! Съесть не смогли, — говорит туристка из Москвы Ирина Лебедева. — Местные за прилавками улыбались: видимо, мы не первые туристы, не сумевшие раздвинуть границы гастрономических пристрастий".

Москвичка Лана Кудряшова привезла из Таиланда в подарок конфеты из дуриана. "На вкус — смесь зефира с кукурузными хлопьями. Но пахли они чудовищно — как будто кого-то только что стошнило", — вспоминает она.

Дуриан

"Ад снаружи, рай внутри" — так называют дуриан в Таиланде. Он известен не столько вкусом нежной мякоти, сколько запахом: его сравнивают с гниющим мясом, грязными носками, луком и чесноком.

"На отдыхе мы с мужем решили купить мороженое из дуриана. Оно оранжевого цвета, почти как манго, выглядело аппетитно. Вкус — дыня с молоком, послевкусие — чеснок. Чудовищно! Съесть не смогли, — говорит туристка из Москвы Ирина Лебедева. — Местные за прилавками улыбались: видимо, мы не первые туристы, не сумевшие раздвинуть границы гастрономических пристрастий".

Москвичка Лана Кудряшова привезла из Таиланда в подарок конфеты из дуриана. "На вкус — смесь зефира с кукурузными хлопьями. Но пахли они чудовищно — как будто кого-то только что стошнило", — вспоминает она.

© Pixabay / truthseeker08
2 из 11
CC BY-SA 2.5 / Shardan /

Родина сыра касу марцу — итальянский остров Сардиния. Созревающие головки выносят из прохладных подвалов, чтобы мухи отложили в них яйца. Вылупившиеся личинки питаются сыром, а выделяемые ими ферменты делают его мягким, кремообразным, как перегной. Его название так и переводится: "гнилой сыр".

"Хорошо, что, когда пробовала, я о нем ничего не знала, иначе бы не стала есть ни в коем случае, — вспоминает Ирина Пяткова из Москвы. — Головка покрыта белой плесенью. Когда снимают верхнюю часть, то внутри — жижа. Аромат — сильнейший, вкус — блаженство, он и острый, и сладкий одновременно. Но больше — ни за что!"

Сыр Касу марцу

Родина сыра касу марцу — итальянский остров Сардиния. Созревающие головки выносят из прохладных подвалов, чтобы мухи отложили в них яйца. Вылупившиеся личинки питаются сыром, а выделяемые ими ферменты делают его мягким, кремообразным, как перегной. Его название так и переводится: "гнилой сыр".

"Хорошо, что, когда пробовала, я о нем ничего не знала, иначе бы не стала есть ни в коем случае, — вспоминает Ирина Пяткова из Москвы. — Головка покрыта белой плесенью. Когда снимают верхнюю часть, то внутри — жижа. Аромат — сильнейший, вкус — блаженство, он и острый, и сладкий одновременно. Но больше — ни за что!"

CC BY-SA 2.5 / Shardan /
3 из 11
CC BY-SA 3.0 / Hippolyte /

В Китае "столетнее яйцо" — популярная закуска. Для ее приготовления продукты выдерживают несколько месяцев в специальной смеси без доступа воздуха.

У правильно приготовленных яиц белок упругий, темно-коричневый и полупрозрачный. Желток кремообразный, по цвету — от светло-серого до черного с зеленоватым оттенком и сильным аммиачным запахом.

На поверхности очищенного от скорлупы яйца — узоры, напоминающие изморозь на окне. Это кристаллики выделяющихся из продукта веществ.

"Чаще всего блюдо готовят неделю, пахнет оно аммиаком, а на вкус — как маринованное яйцо. Его подают разрезанным на ломтики", — рассказывает преподававшая в Китае русский язык Ольга Лазарева.

Столетнее яйцо Сун Хуа Дань

В Китае "столетнее яйцо" — популярная закуска. Для ее приготовления продукты выдерживают несколько месяцев в специальной смеси без доступа воздуха.

У правильно приготовленных яиц белок упругий, темно-коричневый и полупрозрачный. Желток кремообразный, по цвету — от светло-серого до черного с зеленоватым оттенком и сильным аммиачным запахом.

На поверхности очищенного от скорлупы яйца — узоры, напоминающие изморозь на окне. Это кристаллики выделяющихся из продукта веществ.

"Чаще всего блюдо готовят неделю, пахнет оно аммиаком, а на вкус — как маринованное яйцо. Его подают разрезанным на ломтики", — рассказывает преподававшая в Китае русский язык Ольга Лазарева.

CC BY-SA 3.0 / Hippolyte /
4 из 11
© Depositphotos.com / vodolaz

Морской огурец (трепанг) в Китае — такой же деликатес, как у нас крабовое мясо или черная икра. Живет он в воде, на вид — как червь с шипами. Считается очень полезным: сплошной белок, а калорий — всего 34 на 100 граммов.

"По вкусу напоминает нежную креветку. Но зная, как он выглядит, есть противно", — рассказывает Ольга Лазарева.

Морской огурец

Морской огурец (трепанг) в Китае — такой же деликатес, как у нас крабовое мясо или черная икра. Живет он в воде, на вид — как червь с шипами. Считается очень полезным: сплошной белок, а калорий — всего 34 на 100 граммов.

"По вкусу напоминает нежную креветку. Но зная, как он выглядит, есть противно", — рассказывает Ольга Лазарева.

© Depositphotos.com / vodolaz
5 из 11
CC BY 2.0 / LWY /

В Южной Корее едят живых осьминогов: целиком или режут на кусочки, которые шевелятся. Моллюска поливают кунжутным маслом и посыпают семечками. Блюдо называется "саннакчи".

"На вкус он — как резина, но это не главное, — говорит Ольга Лазарева. — Когда его ешь, он цепляется присосками за горло, пищевод и лезет обратно. Борется за жизнь. Ощущения — как будто в ресторане тебе делают гастроскопию".

Блюдо из живого осьминога Саннакчи

В Южной Корее едят живых осьминогов: целиком или режут на кусочки, которые шевелятся. Моллюска поливают кунжутным маслом и посыпают семечками. Блюдо называется "саннакчи".

"На вкус он — как резина, но это не главное, — говорит Ольга Лазарева. — Когда его ешь, он цепляется присосками за горло, пищевод и лезет обратно. Борется за жизнь. Ощущения — как будто в ресторане тебе делают гастроскопию".

CC BY 2.0 / LWY /
6 из 11
© AP Photo / Hiroshi Otabe

Веджимайт — густая соленая паста темно-коричневого цвета, которую делают на основе дрожжевого экстракта. Ее намазывают на тосты или крекеры.

"Это исключительно австралийская штука, которая на вкус не нравится больше никому. Путешественникам она нужна, чтобы привезти домой и посмеяться над выражением лиц дегустаторов", — утверждает студентка Анжелика Матвеенко, живущая в Мельбурне.

Национальное австралийское блюдо Vegemite

Веджимайт — густая соленая паста темно-коричневого цвета, которую делают на основе дрожжевого экстракта. Ее намазывают на тосты или крекеры.

"Это исключительно австралийская штука, которая на вкус не нравится больше никому. Путешественникам она нужна, чтобы привезти домой и посмеяться над выражением лиц дегустаторов", — утверждает студентка Анжелика Матвеенко, живущая в Мельбурне.

© AP Photo / Hiroshi Otabe
7 из 11
CC BY-SA 2.0 / Daniel Mott / Something for the cat

Сюрстремминг — консервированная квашенная сельдь — шведский деликатес с резким тухлым запахом, который некоторые сравнивают с вонью из выгребной ямы. "Он куда ужасней, чем вкус, — вспоминает Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Тушки соленые, даже слегка острые. Шведы едят их с отварным картофелем, луком, помидорами и хлебом".

Сюрстремминг

Сюрстремминг — консервированная квашенная сельдь — шведский деликатес с резким тухлым запахом, который некоторые сравнивают с вонью из выгребной ямы. "Он куда ужасней, чем вкус, — вспоминает Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Тушки соленые, даже слегка острые. Шведы едят их с отварным картофелем, луком, помидорами и хлебом".

CC BY-SA 2.0 / Daniel Mott / Something for the cat
8 из 11
CC BY-SA 3.0 / Gunawan Kartapranata /

Лягушачьи лапки — французское лакомство. В популярности этого блюда "виновата" церковь. Во время многочисленных постов нельзя было есть мясо, и лягушки стали доступной всем альтернативой.

"По вкусу напоминает цыпленка, по виду — тоже, — говорит Надежда Шелегина. — Как-то во Франции я пробовала их еще и в кляре, это похоже на филе трески в тесте".

Лягушачьи лапки

Лягушачьи лапки — французское лакомство. В популярности этого блюда "виновата" церковь. Во время многочисленных постов нельзя было есть мясо, и лягушки стали доступной всем альтернативой.

"По вкусу напоминает цыпленка, по виду — тоже, — говорит Надежда Шелегина. — Как-то во Франции я пробовала их еще и в кляре, это похоже на филе трески в тесте".

CC BY-SA 3.0 / Gunawan Kartapranata /
9 из 11
© Depositphotos.com / HandmadePicture

Немецкий цвибельмитвурст — деликатес из свежего свиного фарша, соли и перца. "Его кладут на хлеб, а сверху посыпают нарезанным луком. Вкус сырого мяса — на любителя. Запах — резкий из-за лука, но многим нравится", — рассказывает жительница города Ферден Наталья Ланг. Это блюдо некоторые готовят сами, но можно и купить.

Немецкое блюдо Zwiebelmettwurst

Немецкий цвибельмитвурст — деликатес из свежего свиного фарша, соли и перца. "Его кладут на хлеб, а сверху посыпают нарезанным луком. Вкус сырого мяса — на любителя. Запах — резкий из-за лука, но многим нравится", — рассказывает жительница города Ферден Наталья Ланг. Это блюдо некоторые готовят сами, но можно и купить.

© Depositphotos.com / HandmadePicture
10 из 11
© РИА Новости / Елена Висенс

Красная и черная икра — один из самых известных российских деликатесов, которым угощают иностранцев. Но многим из них она кажется довольно странным блюдом.

"Не все мои американские коллеги решились попробовать "соленые рыбьи яйца". А те, кто осмелились, ограничились одной ложкой", — рассказал программист Вадим Гетский.

Черная икра из Гранады

Красная и черная икра — один из самых известных российских деликатесов, которым угощают иностранцев. Но многим из них она кажется довольно странным блюдом.

"Не все мои американские коллеги решились попробовать "соленые рыбьи яйца". А те, кто осмелились, ограничились одной ложкой", — рассказал программист Вадим Гетский.

© РИА Новости / Елена Висенс
11 из 11

Свежее мясо полярной акулы ядовито из-за высокого содержания мочевины. Викинги в Исландии научились готовить хаукарль —
тухлую рыбу. Это блюдо можно и в длительные походы брать.

Рецепт прост: на пару месяцев тушу помещают в контейнер с гравием так, чтобы вся жидкость из нее могла вытекать через отверстия. Затем ее достают, подвешивают на крюки и оставляют вялиться еще два-четыре месяца.

"На вкус хаукарль похожа на вареную белую рыбу, только мясо более плотное, как будто сильно спрессованное, — рассказывает журналист Дмитрий Виноградов из Москвы. — Но запах невыносим: смесь аммиака с сероводородом".

© Depositphotos.com / mbruska
1 из 11

"Ад снаружи, рай внутри" — так называют дуриан в Таиланде. Он известен не столько вкусом нежной мякоти, сколько запахом: его сравнивают с гниющим мясом, грязными носками, луком и чесноком.

"На отдыхе мы с мужем решили купить мороженое из дуриана. Оно оранжевого цвета, почти как манго, выглядело аппетитно. Вкус — дыня с молоком, послевкусие — чеснок. Чудовищно! Съесть не смогли, — говорит туристка из Москвы Ирина Лебедева. — Местные за прилавками улыбались: видимо, мы не первые туристы, не сумевшие раздвинуть границы гастрономических пристрастий".

Москвичка Лана Кудряшова привезла из Таиланда в подарок конфеты из дуриана. "На вкус — смесь зефира с кукурузными хлопьями. Но пахли они чудовищно — как будто кого-то только что стошнило", — вспоминает она.

© Pixabay / truthseeker08
2 из 11

Родина сыра касу марцу — итальянский остров Сардиния. Созревающие головки выносят из прохладных подвалов, чтобы мухи отложили в них яйца. Вылупившиеся личинки питаются сыром, а выделяемые ими ферменты делают его мягким, кремообразным, как перегной. Его название так и переводится: "гнилой сыр".

"Хорошо, что, когда пробовала, я о нем ничего не знала, иначе бы не стала есть ни в коем случае, — вспоминает Ирина Пяткова из Москвы. — Головка покрыта белой плесенью. Когда снимают верхнюю часть, то внутри — жижа. Аромат — сильнейший, вкус — блаженство, он и острый, и сладкий одновременно. Но больше — ни за что!"

CC BY-SA 2.5 / Shardan /
3 из 11

В Китае "столетнее яйцо" — популярная закуска. Для ее приготовления продукты выдерживают несколько месяцев в специальной смеси без доступа воздуха.

У правильно приготовленных яиц белок упругий, темно-коричневый и полупрозрачный. Желток кремообразный, по цвету — от светло-серого до черного с зеленоватым оттенком и сильным аммиачным запахом.

На поверхности очищенного от скорлупы яйца — узоры, напоминающие изморозь на окне. Это кристаллики выделяющихся из продукта веществ.

"Чаще всего блюдо готовят неделю, пахнет оно аммиаком, а на вкус — как маринованное яйцо. Его подают разрезанным на ломтики", — рассказывает преподававшая в Китае русский язык Ольга Лазарева.

CC BY-SA 3.0 / Hippolyte /
4 из 11

Морской огурец (трепанг) в Китае — такой же деликатес, как у нас крабовое мясо или черная икра. Живет он в воде, на вид — как червь с шипами. Считается очень полезным: сплошной белок, а калорий — всего 34 на 100 граммов.

"По вкусу напоминает нежную креветку. Но зная, как он выглядит, есть противно", — рассказывает Ольга Лазарева.

© Depositphotos.com / vodolaz
5 из 11

В Южной Корее едят живых осьминогов: целиком или режут на кусочки, которые шевелятся. Моллюска поливают кунжутным маслом и посыпают семечками. Блюдо называется "саннакчи".

"На вкус он — как резина, но это не главное, — говорит Ольга Лазарева. — Когда его ешь, он цепляется присосками за горло, пищевод и лезет обратно. Борется за жизнь. Ощущения — как будто в ресторане тебе делают гастроскопию".

CC BY 2.0 / LWY /
6 из 11

Веджимайт — густая соленая паста темно-коричневого цвета, которую делают на основе дрожжевого экстракта. Ее намазывают на тосты или крекеры.

"Это исключительно австралийская штука, которая на вкус не нравится больше никому. Путешественникам она нужна, чтобы привезти домой и посмеяться над выражением лиц дегустаторов", — утверждает студентка Анжелика Матвеенко, живущая в Мельбурне.

© AP Photo / Hiroshi Otabe
7 из 11

Сюрстремминг — консервированная квашенная сельдь — шведский деликатес с резким тухлым запахом, который некоторые сравнивают с вонью из выгребной ямы. "Он куда ужасней, чем вкус, — вспоминает Надежда Шелегина из Санкт-Петербурга. — Тушки соленые, даже слегка острые. Шведы едят их с отварным картофелем, луком, помидорами и хлебом".

CC BY-SA 2.0 / Daniel Mott / Something for the cat
8 из 11

Лягушачьи лапки — французское лакомство. В популярности этого блюда "виновата" церковь. Во время многочисленных постов нельзя было есть мясо, и лягушки стали доступной всем альтернативой.

"По вкусу напоминает цыпленка, по виду — тоже, — говорит Надежда Шелегина. — Как-то во Франции я пробовала их еще и в кляре, это похоже на филе трески в тесте".

CC BY-SA 3.0 / Gunawan Kartapranata /
9 из 11

Немецкий цвибельмитвурст — деликатес из свежего свиного фарша, соли и перца. "Его кладут на хлеб, а сверху посыпают нарезанным луком. Вкус сырого мяса — на любителя. Запах — резкий из-за лука, но многим нравится", — рассказывает жительница города Ферден Наталья Ланг. Это блюдо некоторые готовят сами, но можно и купить.

© Depositphotos.com / HandmadePicture
10 из 11

Красная и черная икра — один из самых известных российских деликатесов, которым угощают иностранцев. Но многим из них она кажется довольно странным блюдом.

"Не все мои американские коллеги решились попробовать "соленые рыбьи яйца". А те, кто осмелились, ограничились одной ложкой", — рассказал программист Вадим Гетский.

© РИА Новости / Елена Висенс
11 из 11
 
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